Tigers münzen 1:3-Rückstand in Sieg um

Der EHC Bayreuth hat am Freitagabend wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Eishockey-Bundesliga (DEL 2) eingefahren. Vor 2700 Zuschauern besiegten die Tigers den ETC Crimmtischau nach einem 1:3-Rückstand noch mit 4:3.



Der Überzahltreffer von David Wohlberg brachte kurzzeitig den Ausgleich, doch nach 40 Minuten führten die Gäste nicht einmal unverdient mit 3:1.



Dann kam aber der Wille der Oberfranken zum Tragen und mit einem Unterzahl- und zwei weiteren Powerplaytoren durch Stas, Kolozvary und Neuzugang Robinson, der zum besten Spieler der Partie gekürt wurde, bogen die Oberfranken die Partie tatsächlich noch um.



Dieses Derby begann relativ zerfahren und ausgeglichen. Die Gäste versuchten aber, mit frühem und laufintensivem Forechecking den Aufbau der Tigers zu störten. Ab und an konnten sich die Westsachsen dann auch vor Vosvrda festsetzten. So kam der Führungstreffer des ETC nicht einmal völlig unverdient. Verteidiger Olleff zog von der blauen Linie einfach einmal ab, und die Scheibe schlug ein. Der EHC-Goalie hatte dabei kaum eine Chance, da ein Schläger eines Bayreuthers die Flugbahn komplett veränderte.



Mit diesem Vorsprung gingen die Eispiraten in den zweiten Abschnitt, indem die Oberfranken sich besser präsentieren wollten. Lohn für diese Initiative war der Ausgleich von Wohlberg im Powerplay. Ein herrliches Zuspiel des auffälligen Robinson nutzte der Amerikaner aus bester Position trocken zum 1:1. In der Folgezeit kamen die Wagnerstädter dann besser ins Spiel und hatten einige weitere Szenen vor Nie. Doch die Eispiraten schlugen als nächstes wieder zu, als die Tigers mal wieder Befreiungsmöglichkeiten aus der eigenen Zone verpassten und dadurch der Druck immer größer wurde. Genau so eine Situation nutze Topscorer Pohl für ein feines Zuspiel auf den nach langer Verletzung zurück gekehrten Bucheli, der völlig frei Vosvrda keine Chance ließ. Diesen erneuten Rückschlag verdauten die Hausherren nicht so leicht. Als Lee kurz vor der zweiten Pause auf 1:3 erhöhen konnte, musste man sich doch etwas Sorgen um die "Gelb-Schwarzen" machen. Viel zu leicht konnte sich der Eispiratenstürmer da durchs Zentrum spielen. Erneut hatte der EHC-Torwart keine Chance.



Mit diesem Zwei-Tore-Rückstand gingen die Bayreuther in die letzten 20 Minuten, aber wie so oft ließen sich die Tigers davon nicht unterkriegen. Initialzündung für die Aufholjagd war der Unterzahltreffer von Stas. Hartnäckig nachsetzend gewann er eine Scheibe, setzte sich geschickt im Zweikampf durch und verlud den Gästetorwart.



Davon angestachelt drehten die Bayreuther weiter auf und bekamen ungewollte Hilfe des ETC. Deren nachlassende Kräfte hatten einige unnötige Fouls inklusive Strafzeiten zur Folge. Neuzugang Robinson riss das Spiel immer mehr an sich, die Scheibe lief gut durch die Reihen des EHC. Der frei gespielte Kolozvary zog von seiner typischen Position am rechten Bullykreis ab und überraschte Goalie Nie zum umjubelten Ausgleich.



Doch damit nicht genug. Der jetzt wie aufgedreht wirkende Robinson spielte einen "Zuckerpass" nach dem anderen, doch die finale Krönung blieb noch aus. So nahm er sich selbst ein Herz dreht bei einem weitern 5 gegen 4 eine Pirhouette direkt vor dem Tor, die jedem Eiskunstläufer gut gestanden hätte und netzte im Nachschuss zum 4:3 ein.



Die letzten Minuten versuchten die Eispiraten zwar nochmals zurück zu kommen, doch auch mit einem sechsten Feldspieler gelang ihnen kein Comeback mehr und die drei wichtigen Zähler blieben im Tigerkäfig. Mehr Selbstvertrauen als so kann man kaum tanken.



Am Sonntag spielen die Wagnerstädter in Kaufbeuren. Das nächste Heimspiel folgt am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr gegen die Kassel Huskies.



EHC Bayreuth -

ETC Crimmitschau 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)



Tore: 0:1 (17.) Olleff (Schlenker, Bucheli); 1:1 (28.) 5-4 Wohlberg (Robinson, Marsall); 1:2 (34.) Bucheli (Pohl, Halbeuer); 1:3 (38.) Lee; 2:3 (43.) 4-5 Stas; 3:3 (50.) 5-4 Kolozvary (Poatc); 4:3 (52.) 5-4 Robinson (S.Busch, Pavlu). - Strafminuten: 12/14. - Zuschauer: 2680.



EHC Bayreuth: Vosvrda, Wiedemann - Neher (2), Pavlu (2), Linden (2), Kasten, Potac, Mayer - Marsall (2), S.Busch, Robinson, Geigenmüller, Kolozvary, Bartosch (2), Wohlberg (2), Kuhn, V.Busch, Stas, Rypar, Meilleur.

ETC Crimmitschau: Nie, Schroth - Walsh (2), Pozivil, Schietzold, Olleff, Körner, Halbauer (4), Tramm - Gollenbeck, Schlenker, Keil (4), Guts, Lee, Bucheli, Ciernik, Ciernik, Pohl, Kabitzky, Bartek (2), Lucenius +2 .