Bayreuth drängt vergeblich auf den Ausgleich

Am Freitag verloren die Wagnerstädter vor 2300 Zuschauern dem Hauptrunden-Ersten mit 2:3.

Verletzungen und Krankheiten verhinderten neben dem Ausfall von Kuhn noch den Einsatz von Sergej Stas und Sebastian Busch. So entschied sich EHC-Coach Waßmiller, Robinson als fünften Kontingentspieler draußen zu lassen und beorderte Jan Pavlu seit Monaten mal wieder in den Angriff.



Obwohl auch die Gäste auf wichtige Spieler verzichten mussten, übernahmen sie mit ihrer individuellen Klasse und Scheibensicherheit schnell die Initiative. Allerdings präsentierten sich die Bayreuther in der Anfangsphase auch ziemlich verschlafen und fanden überhaupt nicht in die Zweikämpfe.



Keine drei Minuten waren gespielt, als Auger von der blauen Linie einfach mal abzog und seine Farben früh in Führung brachte. Als der klasse von Kelly frei gespielte Wrigley aus kurzer Entfernung Vosvrda im Tor der "Gelb-Schwarzen "keine Chance ließ und auf 0:2 erhöhte, schien die Partie für die Wagnerstädter schon früh gelaufen zu sein. Zu dominant spielten die Steelers und stürzten die Oberfranken öfters in Verlegenheit.



Diese Vorteile endeten aber, nachdem der zuvor schon übermotiviert wirkende Wrigley von Schiedsrichter Klein mit Spieldauerstrafe wegen Stockstich vom Eis geschickt wurde. Dies Unterzahl der Gäste verschärfte sich noch durch eine kleine Strafe gegen Borzecki zu einem 5 gegen 3, das Bartosch schnell zum Anschlusstreffer nutzte. Potac spielte die Scheibe scharf und gezielt in den Slot, und Bartosch fälschte die Scheibe so ab, dass sie Martinovic durch die Beine rutschte.



Damit wechselte das Momentum zu den Tigers, doch trotz weiterer Möglichkeiten gelang ihnen vorerst kein weiterer Treffer. Kurz vor der ersten Pause bemühte der Schiedsrichter zwar noch den Videobeweis bei einer Chance der Gäste, doch es blieb beim 1:2 nach 20 Minuten.



Im Mittelabschnitt wogte die Partie lange hin und her. Viele intensive Zweikämpfe prägten das Szenario, spielerische Höhepunkte blieben Mangelware. Phasenweise ging die Scheibe wie im Flipperautomaten ziemlich unkontrolliert rauf und runter, weil sich beide Teams erfolgreich beim Spielaufbau störten. Die beste Möglichkeit der Bayreuther hatte Wohlberg, der mit einer feinen Einzelaktion an Martinovic scheiterte. In Überzahl nutzte aber Torjäger McKnight einen Fehler des an diesem Abend nicht allzu sicher wirkenden Goalies Vosvrda, der eine abgefälschte Scheibe fallen ließ, gedankenschnell per Abstauber zum Zwei-Tore-Vorsprung.



Gäste-Trainer Gaudet hatte seinen Mannen vermutlich mit auf den Weg gegeben die Scheibe möglichste weit weg vom eigenen Tor zu halten und das beherzigten die "Grün-Weißen" auch. Lange beschäftigte man die Einheimischen in der eigenen Zone und verzögerte damit den erwarteten Schlussspurt. Bei einem schnellen Gegenzug visierte Zientek nur den Pfosten an und verpasste damit die mögliche Vorentscheidung.



Dass die Tigers aber nie aufgeben, bewahrheitete sich auch diesmal wieder. Einen kleinen Fehler von Martinovic bestrafte der wuselige Kuchejda mit dem 2:3, weil er die Situation am schnellsten erkannte und den Nachschuss in die Maschen setzte. Das war das Signal für den Aufsteiger, nochmals alles in die Waagschale zu werfen. Doch Bietigheim verteidigte geschickt. Auch mit einem sechsten Feldspieler gelang der dritte Treffer nicht mehr.

Die Bayreuther konnten dem hohen Favoriten teilweise gut Paroli bieten, die Niederlage aber nicht verhindern. Am Sonntag steht das dritte Duell in Bietigheim auf dem Programm. Am Dienstag folgt das zweite Heimspiel für die Bayreuther.





EHC Bayreuth - Bietigheim Steelers 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Bayreuth: Vosvrda, Wiedemann - Neher (4), Heider, Linden, Kasten (2), Potac, Mayer - Marsall, Pavlu, Geigenmüller, Kolozvary, Bartosch, Wohlberg, V.Busch, Kuchejda, Fröhlich, Rypar.

Bietigheim: Martinovic, Mechel - Prommersberger, Brown, Auger, Schwarz, Steingroß (2), Borzecki (2) - Schoofs, Lukes, Zientek, Just, Wrigley (27), Kelly, McKnight, Fink, Alt, Weller.

Tore: 0:1 (3.) Auger (Weller, Alt); 0:2 (10.) Wrigley (Kelly, Zientek); 1:2 (16.) 5-3 Bartosch (Potac, Kolozvary); 1:3 (37.) 5-4 Mc Knight (Kelly, Auger); 2:3 (52.) Kuchejda (Linden, Wohlberg).

Zuschauer: 2354. - Strafen: 6/31.