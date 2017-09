TSV Burgebrach im Derby gegen Schonungen

Kirchweih und Frankenduell in der Oberliga Bayern: Die Ringerfans kommen auf ihre Kosten, wenn der TSV Burgebrach (7.) an diesem Samstag (19.30 Uhr) den TSV Schonungen (8.) in der Windeckhalle empfängt. In der Landesliga Nord ist Tabellenführer KSV Bamberg beim TSV Zirndorf (7.) gefordert.



Oberliga Bayern

TSV Burgebrach -

TSV Schonungen

Am Kirchweihsamstag kommt es zum Duell des Jahres für die Burgebracher Ringer. Der TSV empfängt den unterfränkischen Rivalen und Tabellennachbarn aus Schonungen. Los geht's mit dem Einmarsch der Teams um 19.20 Uhr in der Windeckhalle. Abteilungskoordinator Mario Ziegler freut sich: "In den Kämpfen gegen Schonungen gab es immer viel Spannung. Hier sind alle Ringer und Zuschauer bis in alle Glieder geladen. In diesem Duell will jeder gewinnen. Hier geht es nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um das Prestige." Der Zweite Abteilungsleiter Georg Ludwig wünscht sich am Samstag gegen Schonungen einen Sieg, denn er feiert am Sonntag seinen 60.Geburtstag. "Unsere Gäste und wir haben nur einen Sieg in dieser Saison auf der Habenseite. Beide Vereine schenkten sich in der Vergangenheit nichts. In diesem Jahr kommt noch hinzu, dass zwei Mannschaften in die Bayernliga absteigen werden. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um sich aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten. Dieses Frankenduell hat also heuer eine besondere Brisanz", meint der kommende Jubilar.

Der Burgebracher Trainer Michael Giehl ergänzt: "Das wird eine harte Nuss. Der RSV Schonungen liegt uns eigentlich nicht so. Für einen Erfolg muss alles perfekt laufen. Wir haben mit dem Sieg gegen den Favoriten aus Untergriesbach gezeigt, dass wir ein hervorragendes Team am Start haben. Durch die Kampfpause konnten wir uns sehr gut auf dieses spezielle Duell vorbereiten. Mit Hilfe unserer Zuschauer wollen wir die Punkte in Burgebrach behalten." Im Vorkampf ringen ab 18.15 Uhr die Reservemannschaften beider Vereine gegeneinander. Am Dienstag, amTag der Deutschen Einheit, fahren die Burgebracher Oberligaringer nach Freising und kämpfen ab 19.30 Uhr in der Sporthalle Luitpoldanlage. Die gastgebende SpVgg Freising (5.) hat in dieser Saison mit einigen hervorragenden Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. So siegte sie in Schonungen und gegen Hof. Die Oberbayern belegen mit 4:2 Punkten Platz 5. Das Team des TSV Burgebrach II kämpft in der Gruppenoberliga am Feiertag ab 19.30 Uhr in Röthenbach in der Seespitzturnhalle am Erlenplatz.



Landesliga Nord

TSV Zirndorf - KSV Bamberg

In der Landesliga Nord sind die Ringer des Tabellenführers KSV Bamberg am Samstag (19.30 Uhr) beim TSV Zirndorf gefordert. Der Gastgeber des KSV erwischte einen Saisonstart nach Maß, als er dem Titelfavoriten SC 04 Nürnberg in dessen eigener Halle eine Niederlage beibrachte. Seither stehen jedoch zwei Niederlagen zu Buche, so dass die Mittelfranken alles daransetzen werden, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wiederherzustellen. Die Bamberger erreichten mit drei Siegen in Folge eine optimale Ausbeute und stehen als das Überraschungsteam der Liga an der Tabellenspitze. Dabei mahnt KSV-Coach André Nielges jedoch: "Wir dürfen die unberechenbaren Hausherren keinesfalls unterschätzen, sondern müssen mit der gleichen Konzentration und Entschlossenheit wie bisher zu Werke gehen." Dies vorausgesetzt, dürfte ein spannendes Aufeinandertreffen garantiert sein, in dem gerade in den Schlüsselkämpfen der Tagesform eine entscheidende Rolle zukommen wird. Die KSV-Schülermannschaft kämpft beim SC Oberölsbach um Punkte und will dabei ebenfalls ihre Tabellenführung verteidigen. Die "Zweite" des KSV Bamberg ist kampffrei. vs/th