Respekt vor den Sandern ist groß

Im Derby am Dienstag (Anstoß 15 Uhr) der Fußball-Bayernliga Nord stehen sich in Wildensorg zwei Kontrahenten gegenüber, die beide zuletzt aufhorchen ließen. Während sich die DJK Bamberg beim "Angstgegner" in Großbardorf (1:1) verdient einen Zähler holte, wuchs der FC Sand gar über sich hinaus und siegte trotz 30 Minuten in Unterzahl mit 3:1 zu Hause gegen das Spitzenteam des TSV Aubstadt.

Nach der 0:4-Niederlage in Aschaffenburg hatte FC-Trainer Uwe Ernst noch das schlechte Auftreten seiner Elf, bei der weder die Abstände zwischen den Ketten stimmten noch die Zweikämpfe angenommen wurden, moniert. Dass diesmal zudem die Chancenverwertung passte, freute den seit Jahren in Bamberg wohnhaften 48-Jährigen besonders. "Aus vier Möglichkeiten machten wir drei Tore, in vielen Partien zuvor brauchten wir zehn Chancen für eine Kiste. Die größere Leidenschaft und Effizienz schlug verdientermaßen die bessere Qualität", so Ernst im Resümee. Nach sechs Begegnungen ohne "Dreier" bei nur zwei Unentschieden war es enorm wichtig für den FCS, aus eigener Kraft den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. Ernst schaut wieder optimistischer in die Zukunft, zumal sich das Lager der Verletzten weiter lichtet. Gegen die Wildensorger stoßen Linksverteidiger Danny Schlereth nach ausgeheiltem Muskelbündelriss und der von der Hochzeit seiner Schwester aus Kanada zurückgekehrte Allrounder Florian Gundelsheimer zum Kader.



Viele erfahrene Leistungsträger

Im Nachbarduell am Fuße der Altenburg möchte Ernst etwas Positives mitnehmen. "Mit einem Punkt könnten wir leben. Vielleicht ist auch mehr drin, denn in der unteren Tabellenregion sind alle Mannschaften leistungsmäßig sehr eng beieinander. Beide Teams kennen sich sowieso aus dem Eff-eff", so der ehrgeizige Coach, der dabei auf eine Vielzahl sehr erfahrener Leistungsträger setzt. Die kopfballstarke Innenverteidigung mit "Joe" Bechmann (30 Jahre) und Manuel Müller (25) stellt eine Topbesetzung im Bayernligavergleich dar. Der 34-jährige Thorsten Schlereth erlebt mit seinen unwiderstehlichen Sololäufen auf der linken Offensivbahn augenblicklich seinen zweiten Frühling, während sich der vom TSV Großbardorf verpflichtete Adrian Reith (24) als sein Pendant auf rechts als prima Verstärkung entpuppt. Mit Linksverteidiger und Co-Trainer Stefan Nöthling (31), dem technisch versierten, schussstarken "Zehner" "Basti" Wagner (28) sowie Daniel Krüger (25) als "Sechser" sind weitere Schaltzentralen durch herausragende Fußballer besetzt. Umso mehr verwundert es, dass die Unterfranken ihre bisherigen sieben Auswärtsaufgaben nur einmal siegreich gestalten konnten (1:2 in Amberg). Wie stark sie aber in der Fremde auftreten können, zeigte das Spiel beim Würzburger FV (derzeit Tabellenführer), wo sie mit 0:2 führten und die 3:2-Pleite erst in der Schlussminute besiegelt wurde.



Bail will den Spieß umdrehen

Diese enorme Leistungsfähigkeit der Sander ist DJK-Chefanweiser Mario Bail nicht entgangen, der sie intensiv unter die Lupe genommen hat. Im März dieses Jahres verlor er zudem sein erstes Derby mit der DJK 1:2 in Sand und möchte den Spieß diesmal umdrehen. "Die Sander sind physisch enorm stark und zeigten sich bei schwierigen Platzverhältnissen in einem hektischen Spiel von ihrer besten Seite", weiß er deren Leistung gegen Aubstadt zu würdigen. Aber auch seine Schützlinge präsentierten sich in Großbardorf sehr lauf- und kampfstark. Vor allem die erste halbe Stunde gefiel dem umtriebigen Übungsleiter. "Schade, dass wir mit dem Pausenpfiff den Ausgleich kassierten, sonst wäre mehr drin gewesen. Es war dennoch ein offener Schlagabtausch in einer temporeichen Partie, die einen gerechten Ausgang fand." Timo Strohmer und Calvin Sengül sind wieder einsatzfähig, während bei Sand die gesperrten Dominic Leim und André Karmann fehlen.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos, Trunk - Esparza, Jessen, Kane, Kettler, Körner, Leicht, Niersberger, Schäffler, Schmoll, Schwinn, Sengül, Spies, Strohmer, Wunder