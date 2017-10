HC 03 mit Auswärtssieg

Die Bezirksoberliga-Handballer des HC 03 Bamberg gewannen mit 25:23 beim Tabellennachbarn in Weidhausen und sprangen auf Platz 4. Weiter ohne Punkt auf dem letzten Platz findet sich die SG Bamberg/Hallstadt nach der 22:35-Schlappe bei der SG Marktleuthen/Niederlamitz wieder. Die Frauen des HC 03 Bamberg trotzten dem Spitzenreiter aus Gefrees nach einer spannenden Partie mit dem 18:18 einen Punkt ab.



Bezirksoberliga, Männer

TV Weidhausen -

HC 03 Bamberg 23:25

In einem umkämpften Duell der Tabellennachbarn gewannen die Bamberger verdient. Bei konsequenterem Ausnutzen der Torchancen wäre ein höherer Sieg möglich gewesen.Vom Start bestimmte der HC 03 das Spiel in der Michelauer Mainfeldhalle. Zwei Tore durch die erfahrenen Bamberger Sommer und Haupt eröffneten die Partie. Während die Abwehr ordentlich stand und Keeper Henkies dem Weidhausener Torjäger Bauer ein ums andere Mal den Schneid abkaufte, häuften sich im Angriff jedoch die Unkonzentriertheiten. Anstatt auf die gute Defensive aufzubauen und sich weiter abzusetzen, gingen die Bamberger nach Zirngibls Treffer mit nur zwei Toren Vorsprung in die Pause.

Trainer Roppelt schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, denn Bamberg kam deutlich fokussierter aus der Halbzeit. Die Korbstädter wurden von der HC-Abwehr zu unvorbereiteten Abschlüssen gezwungen, die leichte Beute für Henkies waren. Auch im Angriff gingen die Bamberger jetzt konzentrierter zu Werke und bauten den Vorsprung bis zur 37. Minute auf 17:11 aus. Anstatt den Sack zuzumachen, fehlte aber von einem Moment auf den nächsten erneut die Treffsicherheit. In den folgenden zehn Minuten gelang den Gästen trotz guter Möglichkeiten nur ein Tor durch Herold. Zu allem Überfluss traf nun TV-Spieler Bauer von der Linksaußenposition nahezu nach Belieben - und so wurde es noch einmal eng. Beim 19:21 nutzte Roppelt die Timeout-Karte. Danach brachten die Bamberger die Führung nach zwei weiteren Herold-Toren über die Zeit.

HC 03 Bamberg: Henkies - Haupt (2), Schnippering (2), Kustos (2), Sommer (7/4), Müller (2), Herold (5), Zirngibl (2), Grube, Nostheide (2), Pfründer (1)

SG Marktleuthen/Niederla. - SG Bamberg/Hallstadt 35:22

Aufgrund der kurzfristigen Ausfälle von Christa und Günther musste die SG das Spiel in Weißenstadt mit einem dezimierten Kader bestreiten. Der Gastgeber ging zu Beginn durch zwei schnelle Abschlüsse in Führung. Die SG wachte jedoch auf und glich in der 5. Minute zum 2:2 aus. Nach den altbekannten Fehlern in der Abwehr und nicht verwandelten Würfen im Angriff setzten sich die Gastgeber erneut auf 6:3 ab. Doch die Hallstadter blieben bis zur 16. Minute im Spiel (7:5). Nach der Auszeit der Heimmannschaft drehte sich jedoch das Blatt: Durch häufige Anspiele an den ungedeckten Kreis setzte sich Marktleuthen bis zur Halbzeit auf 18:8 ab. Die zweite Hälfte begann, wie die Erste endete. Die Gastgeber spielten ihr Spiel und erhöhten bis zur 37. Minute auf 23:9. Der SG gelang es zwar immer wieder Tore zu erzielen, doch war der Abstand bereits zu groß. Nach 50 Minuten (29:15) war klar, dass in diesem Spiel nichts mehr zu holen ist. Bis zum Schlusspfiff trafen beide Mannschaften abwechselnd, so dass sich an der Tordifferenz kaum mehr etwas änderte.

SG Bamberg/Hallstadt: Schraudner, Mellinghoff - Zimmer (3), Soleymani (2), Fischer (4), Dütsch (3), Nicolai , Reichert (3), Diller (5), Korczinski (0/2)



Bezirksoberliga, Frauen

HC 03 Bamberg -

TV Gefrees: 18:18

Am Sonntag empfingen die HC-Damen den Tabellenführer aus Gefrees. Die Gäste begannen wie erwartet mit einem schnellen und druckvollen Angriffsspiel. Schnell war klar, dass die Mannschaft mit der besseren Abwehrleistung dieses Spiel gewinnen würde. Kurz vor Ende der ersten Hälfte setzten sich die Bambergerinnen mit zwei Toren ab, doch die Gäste verkürzten bis zum Halbzeitpfiff auf 11:10. Trainer Mützel appellierte an die Abwehr und forderte mehr Zusammenhalt. Die HClerinnen starteten mit einer starken Abwehr- und Torhüterleistung in die zweite Hälfte und lagen in der 35. Min. mit 13:11 in Front. Im Anschluss schlichen sich jedoch Konzentrationsfehler ein. Diese nutzten die Gäste und gingen in der 40. Minute mit 15:14 in Führung. Doch die Damen des HC 03 kämpften - Sarah Seidel traf in der 47. Min. zum 16:15. Die Stimmung heizte sich auf, doch die Bambergerinnen sicherten nervenstark gegen den Spitzenreiter mit dem 18:18 einen Punkt. red

HC 03 Bamberg: Gläser, Sommer - Bohlender (1), von Ostheim (3/2), Renner, Gampert (5), Pfister (1), Schlicht, Seidel (6), Hornung (2), Locher