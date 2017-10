Frensdorf erinnen in Torlaune, Stegaurach verliert

Die Fußballerinnen des Tabellenführers SV Frensdorf haben ihre Siegesserie in der Landesliga Nord mit einer souveränen Teamleistung fortgesetzt. Sie ließen dem SV Leerstetten (7.) bei ihrem 5:0-Heimsieg am Failsberg keine Chance. Der Aufsteiger SpVgg Stegaurach (6.) ist seit vier Spieltagen ohne jeglichen Punkt und auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nach dem 1:3 beim FC Karsbach (8.) stehen Katrin Schäder & Co. in der Tabelle nur noch drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.

SV Frensdorf -

SV Leerstetten 5:0

Von Beginn an wurde dem Gast wenig Raum gelassen. Nach sieben Minuten zeigte Schiedsrichter Christian Wetz nach einem Foul an Denise Müller auf den Elfmeterpunkt. Die Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 1:0. Mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten schraubte Annalena Lauger das Ergebnis in die Höhe. Zunächst ließen die gut 80 Zuschauer sie hochleben, als sie einen Freistoß von links außen ins lange Torwarteck zirkelte (26. Min.). Dann erreichte sie eine lange Flanke von Rechtsverteidigerin Katharina Sturm, die sie mit dem Hinterkopf über die herausgeeilte SVL-Torspielerin ins Tor zum 3:0 bugsierte. Gutes Wetter, schöne Ballstafetten und viele Torchancen sorgten weiterhin für gute Stimmung auf den Rängen. Die Pausenführung hätte höher ausfallen können.

Co-Trainer Christian Seibert hatte in Abwesenheit von SVF-Coach Hubert Richter auch in der Halbzeit die richtigen Worte parat. Kaum war das Spiel wieder angepfiffen, rollte wieder Angriff um Angriff in Richtung des Leerstettener Gehäuses. In der 48. Min. traf Denise Müller abermals vom Punkt und erzielte mit dem 4:0 ihren 15. Treffer in dieser Serie. Die emsige Linksaußen Katharina Kupfer trug sich in der 78. Min. nach vielen vergebenen Chancen auch in die Torschützenliste ein, als sie nach Pass von Verena Lechner zwei Spielerinnen stehenließ und das Leder humorlos in den Winkel knallte. Der SV Leerstetten wehrte sich zwar nach Leibeskräften, konnte aber die SVF-Abwehr kaum in Bedrängnis bringen. Aufgrund der vielen vergebenen Frensdorfer Chancen ist das Endergebnis mit 5:0 dennoch schmeichelhaft für den Gast. Am kommenden Wochenende wartet auf den Tabellenführer auswärts bei der SpVgg Bayreuth ein anderes Kaliber.

SV Frensdorf: Endres - Sturm (74. Wartenfelser), Janousch, Geyer, A. Kupfer, Gath, Lechner (88. Rößner), Lauger (60. Amon), K. Kupfer, Müller, Knauf (60. Haderlein)

FC Karsbach -

SpVgg Stegaurach 3:1

Auch in Karsbach geriet die SpVgg früh mit einem Strafstoß in der 8. Min. in Rückstand. Drei Minuten später fiel das 2:0, vorausgegangen war ein langer Ball, der vor Torfrau Franzi Schmaus aufsprang, sie überraschte und den Weg ins Tor fand. Nur schwerlich konnten sich die Stegauracherinnen von diesem Schock erholen. Es dauerte bis zur 21. Min., ehe Katrin Schäder bei der ersten Torchance die Karsbacher Torfrau mit einem gefühlvollen Lupfer überwand. Jetzt waren sie wieder im Spiel und hatten das Spielgeschehen unter Kontrolle, doch ein Tor wollte den Stegauracher Damen nicht gelingen. Man hätte gut und gerne in Führung gehen können, aber kein einziger Abschluss fand den Weg ins Tor. Ganz anders die Gastgeberinnen, die mit einem schulbuchmäßigen Konter mit dem Halbzeitpfiff auf 3:1 erhöhten.

Nach der Pause entwickelte sich ein Kampf um die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt. Chancen auf beiden Seiten gab es in Hülle und Fülle, aber ein Tor fiel nicht mehr. Am kommenden Wochenende ist die SpVgg Stegaurach spielfrei und kann noch einmal Kräfte für die beiden letzten anstehenden Begegnungen vor der Winterpause gegen Bischofsheim und Erlangen sammeln. sd/se

SpVgg Stegaurach: Schmaus - Bogensperger, Schäder, L. Friedel, Wittmann, Reinhardt, Böhm, Porzelt (68. Hirt), Büttel, Schneiderwind, Zimmermann