Es regnet Medaillen für die LGB

Bei den bayerischen Meisterschaften der U16/U23 in Regensburg waren die Leichtathleten aus dem Raum Bamberg mit einem erstklassigen Teilnehmerfeld vertreten. Angespornt durch die starke Konkurrenz verbesserten einige Starter ihre Meldeleistungen. Besonders der weibliche Nachwuchs bescherte der LG Bamberg einen wahren Medaillenregen mit Leistungen auf nationalem Niveau. Für den SC Kemmern gab es eine Silbermedaille.

Naomi Krebs (LG Bamberg), die deutsche Vizemeisterin im Blockwettkampf Sprint/Sprung (W14), ging an zwei Wettkampftagen in drei Disziplinen an den Start. Am ersten Wettkampftag profitierte die Bamberger Gymnasiastin über 80 m Hürden von der starken Konkurrenz. Sie stellte mit 11,62 Sek. den oberfränkischen Rekord im Hürdenlauf der W14 aus dem Jahr 1978 ein und wurde mit der Silbermedaille ausgezeichnet.



Satz über fünf Meter

Am zweiten Wettkampftag dominierte sie den Vor- und Zwischenlauf über 100 m und war auch im Endlauf mit 12,40 Sek. der Konkurrenz klar überlegen (Platz 1). Nur wenige Minuten nach dem siegreichen Sprint stellte sich Naomi Krebs der bayerischen Weitsprungkonkurrenz. Nur vier Athletinnen schafften den Satz über fünf Meter, darunter die Bambergerin, die mit 5,35 m erneut bayerische Meisterin wurde.



Anna Güthlein siegt souverän

Speerwurfspezialistin Anna Güthlein (LG Bamberg) glänzte mit neuer persönlicher Bestleistung in einem souveränen Wettbewerb. Sie schleuderte den 500 Gramm schweren Speer auf 43,35 m, bestätigte nochmals deutlich die Qualifikationsleistung für die deutschen Schülermeisterschaften in Bremen und siegte mit klarem Vorsprung in der W15. Gleichzeitig verbesserte sie mit ihrer Weite den oberfränkischen Rekord im Speerwurf der W15 um mehr als einen Meter.

Ein weiteres Wurfass der LG Bamberg punktete in den Wurfdisziplinen der Altersklasse W14. Eigentlich gehört Julia Weber noch der jüngeren Altersklasse W13 an. Mit nur zwei gültigen Versuchen im Diskuswurf (1 kg) bewies sie Nervenstärke und wurde bayerische Meisterin mit neuer persönlicher Bestleistung (29,98 m). Im Kugelstoßen (3 kg) erreichte sie mit 10,31m Platz 4. Im anschließenden Speerwurf war sie im Vorfeld klare Favoritin, musste jedoch auf ihre Paradedisziplin auf Grund von Rückenproblemen verzichten.

Eva Dorsch ging für den SC Kemmern über die 800 m Distanz an den Start. Sie verbesserte ihre Meldeleistung auf 2:22,32 Min. in einem klug eingeteilten und dramatischen Rennen. Kurz vor der Zielgeraden auf Platz 4 liegend, packte sie ihren hervorragenden Endspurt aus und wurde mit der Silbermedaille belohnt.

In der WU23 waren nur zwei Bamberger Athletinnen am Start. Die erfahrene Wurfspezialistin Simone Schramm überzeugte bereits am ersten Wettkampftag im Speerwurf (600 Gramm). In den Abendstunden steigerte sie ihre Saisonbestleistung auf 42,92 m und wurde mit zwei Metern Abstand zum restlichen Teilnehmerfeld bayerische Meisterin.



Kompletter Medaillensatz

Am zweiten Wettkampftag ging sie im Kugelstoß (4 kg) an den Start und holte sich mit 12,14 m die Vizemeisterschaft. Den kompletten Medaillensatz ergänzte Simone Schramm mit der Bronzemedaille im Diskuswurf (1 kg) mit 33,51 m. Damit verabschiedete sich die LG-Athletin erfolgreich aus der Altersklasse der Juniorinnen. Auf Grund ihrer sehr guten Leistungen im Speerwurf und im Kugelstoßen wurde sie für den im September stattfindenden Ländervergleichskampf der Alpenländer in Italien nominiert.

Anna Lena Genz absolvierte nach einer längeren Trainingspause ein 400-m-Rennen. Sie entschied den ersten von zwei Zeitläufen für sich und wurde mit 59,75 Sek. Fünfte.



Lukas Kaiser holt Silber

Eine weitere Silbermedaille gab es im Weitsprung der M15. Hier gingen zwei Bamberger Athleten an den Start. Beide qualifizierten sich für den Endkampf. Lukas Kaiser wurde mit 5,84 m bayerischer Vizemeister, und Moritz Wiche erreichte mit 5,71m Platz 4. Außerdem qualifizierten sie sich für den Zwischenlauf über 100 m, konnten jedoch der starken Konkurrenz nicht die Stirn bieten.

In der gleichen Altersklasse startete Jonathan Vogels am Ende des zweiten Wettkampftages über 3000m. In einem starken Teilnehmerfeld steigerte er seine persönliche Bestleistung um fast 30 Sekunden und erreichte Platz 6 in 10:29,14 Min. Farin Benli (M15) konnte im Kugelstoßen mit der 4-kg-Kugel nicht an seine Bestleistung anknüpfen und wuchtete das Wurfgerät auf 12,29 m (Platz 5). Sarah Andersch (W15) startete über die 300-m-Distanz und steigerte ihre persönliche Bestleistung um mehr als eine halbe Sekunde (45,33 Sek., Platz 10). Jana Kraus (W15) verbesserte mit 13,03 Sek. ebenfalls ihre Meldeleistung über 80-m-Hürden und verpasste nur knapp den Endlauf. Im Dreisprung wurde die LG Bamberg durch Weike Markert (W15) vertreten, die sich bei ihrer ersten bayerischen Meisterschaften direkt für den Endkampf qualifizierte. Sie erreichte mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 9,69 m Platz 6.

In der weiblichen Altersklasse U16 war die LG Bamberg mit einer Sprintstaffel vertreten. Die vier Läuferinnen verbesserten auf Grund ihrer guten Wechsel ihre Meldeleistung auf 53,04 Sek., verpassten jedoch knapp die Endlaufteilnahme (Hanna Trusen, Annika Lang, Emma Leisgang, Elke Noell). nk