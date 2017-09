Eine Olympionikin ist am Start

Lauf 1

An diesem Samstag erfährt der Kemmerner Kuckuckslauf seine mittlerweile neunte Auflage. Auch 2017 soll es, geht es nach dem gastgebenden SC Kemmern, wieder eine spannende und hochklassige Veranstaltung geben. Denn wie auch in den Jahren zuvor macht der Raiffeisencup Station in Kemmern, wenn der fünfte von sechs Wertungsläufen ansteht. Auf den BLV-Cup muss zwar ab diesem Jahr verzichtet werden, doch werden auch viele Läufer nicht nur aus der Region, sondern auch aus dem übrigen Bayern den Weg nach Kemmern finden, hat sich der Kuckuckslauf doch mittlerweile in der Laufszene einen Namen gemacht. Grund dafür ist die schnelle, amtlich vermessene und somit bestenlisten-taugliche Strecke im Ortskern, die regelmäßig Topläufer anzieht.In diesem Jahr gibt es einen Knaller für den Hauptlauf über die zehn Kilometer zu vermelden: Die schnellste deutsche Olympia-Teilnehmerin im Marathon von Rio 2016, Anja Scherl von der LG Regensburg, wird nach einer Verletzungspause am Start sein, ihre Form testen und den Streckenrekord von Lokalmatadorin Sandra Haderlein (36:24 Min. aus dem Jahr 2014) in Angriff nehmen. Letztgenannte zählt zusammen mit ihrer Teamkollegin Elvira Flurschütz (37:28 bei den deutschen Meisterschaften in Bad Liebenzell) zu den Kandidatinnen auf einen Podiumsplatz. Ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat sicherlich auch noch Vorjahressiegerin Anna Hirt von der LG Bamberg, so dass in der Damenkonkurrenz ein hochklassiges und bis zum Ende spannendes Rennen zu erwarten ist. Zudem stellen die Gastgeber mit Carmen Schlichting-Förtsch und Sibylle Vogler zwei weitere starke Altersklassen-Läuferinnen.Bei den Männern ist als Top-Favorit Konstantin Wedel (LAC Quelle Fürth) zu nennen, der mit einer Zeit von 30:15 Min. bei den deutschen Meisterschaften in Bad Liebenzell vor drei Wochen aufwarten kann. Weiterhin sind auf den vorderen Plätzen Sven Starklauf von der DJK SC Vorra, Andreas Sperber (IfA Nonstop Bamberg), Kevin Karrer (LG Bamberg), Sebastian Zwosta (LAC Quelle Fürth) oder auch Hans Appel (DJK Schweinfurt) zu erwarten. Als Top-Altersklassenläufer ist Manfred Dormann (TV Bad Brückenau) in der M65 am Start.Neben den vielen bekannten Größen der Laufszene werden aber auch viele Hobbyläufer in Kemmern am Start sein. Eines ist gewiss: Jeder Läufer, egal ob an der Spitze des Feldes oder am Ende, wird von den Fans an der Strecke angefeuert werden. Mit dazu beitragen werden die Cheerleader aus Litzendorf sowie Trommlergruppen aus Coburg und Breitengüßbach.Doch bevor es zum Höhepunkt der Veranstaltung kommt, wird die Veranstaltung um 14 bzw. 14.15 Uhr mit den Schülerläufen der Altersklassen U10/U12 beginnen. Sie haben 1,3 Kilometer auf einer Pendelstrecke auf der Hauptstraße zu absolvieren. Im Anschluss daran bietet sich die Chance für Hobbyläufer, die sich die zehn Kilometer noch nicht zutrauen, beim Hobbylauf über zwei Runden (vier Kilometer) Kuckuckslauf-Atmosphäre zu schnuppern. Ebenso werden hier die Nachwuchsklassen U14/ U16 am Start sein.Um 15.10 Uhr werden mit den Bambini die Jahrgänge 2010 und jünger auf eine 400 m lange Pendelstrecke geschickt und nicht minder angefeuert werden wie die "Großen" beim Hauptlauf. Neben der Teilnahme an den verschiedenen Läufen wird es auch dieses Jahr für die Kleinsten ein Kinderschminken und eine Hüpfburg geben.Erneut bedurfte es langer und intensiver Vorbereitung, um eine mittlerweile in ganz Bayern bekannte Laufveranstaltung auf die Beine zu stellen. Hierfür sorgen neben der Organisations-Abteilung des SC Kemmern um den bewährten Chef Klaus Geuß viele ehrenamtliche Helfer vor Ort, die sich auf die zahlreichen Teilnehmer und Fans freuen. Die Startnummernausgabe erfolgt ab 12 Uhr im Sportheim des SC Kemmern, Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufes vor Ort möglich (siehe auch: www.kemmerner-kuckuckslauf.de ).Sport-Wagner-Schülerläufe U10/U12 weiblich - Pendelstrecke, 1,3 km, Start: 14 UhrSport-Wagner-Schülerläufe U10/12 männlich - Pendelstrecke, 1,3 km, Start: 14.15 UhrBrauerei-Wagner-Hobbylauf und U14/U16 m/w - 2 Runden, 4 km, Start: 14.30 UhrVR-Bank-Bamberg-Bambinilauf (Jahrgang 2010 und jünger) - Pendelstrecke, 400 m, Start: 15.10 UhrBMW-Sperber-Hauptlauf - 5 Runden, zehn Klilometer, Start: 15.30 Uhr