DJK will Negativserie stoppen

Beim missratenen Rückrundenauftakt zu Hause gegen Ammerthal (0:2) musste die DJK Bamberg die vierte Niederlage am Stück und die insgesamt siebte Heimpleite hinnehmen. Das Don-Bosco-Team fiel dadurch auf den 15. Tabellenplatz zurück. Am Samstag (15 Uhr) steht die nächste Bewährungsprobe beim Gastspiel bei der SpVgg Ansbach auf dem Programm, die das Vorrundenspiel in Bamberg klar mit 3:0 für sich entschieden hat.

Wohin führt der Weg des fußballerischen Bamberger Aushängeschildes? Eine ähnliche Negativserie gab es nur in der ersten von bisher vier Spielzeiten in der Bayernliga für die Wildensorger. In der Saison 2012/13 galt es fünf Pleiten hintereinander vom 9. März bis 13. April 2013 zu verkraften, an deren Ende damals der Abstieg in die Landesliga stand.

Doch die aktuelle Mannschaft ist mit der aus der damaligen Abstiegssaison nicht einmal annähernd zu vergleichen. Das Team von Trainer Mario Bail nimmt trotz der Negativerlebnisse überwiegend Anerkennung und Lob für die gezeigten Leistungen entgegen. Die Hauptursache für die fehlenden Zähler liegt im Versagen vor dem gegnerischen Gehäuse. "Es ist schwierig und frustrierend, wenn du immer gelobt wirst und nichts dabei herauskommt", so der nachdenklich klingende Bail. "Die Mannschaft gibt alles, erarbeitet sich Tormöglichkeiten, trifft aber nicht."

Ein Blick in die Statistik bestätigt seine Einschätzung. Mit 18 eigenen Treffern stellen die Bamberger die schlechteste Offensive. Dagegen zählen sie mit nur 25 Gegentoren zu den besten Sieben der Liga. "Bei einem überraschenden Gegentreffer waren wir jüngst schnell raus", so Bail, der an Besserung in den nächsten Wochen glaubt. Mut macht ihm vor allen Dingen die Rückkehr zweier gegen Ammerthal eingewechselter Akteure: Kapitän Markus Fischer und Angreifer Azizou Zoumbare belebten sichtlich das Geschehen. "Sie brachten frischen Wind und riefen gute Leistungen ab. Sie werden in Ansbach von Beginn an auflaufen."

Zudem hofft er auf einen Einsatz von Christopher Kettler nach dessen auskurierter Schulterverletzung und die Gesundung von Pascal Niersberger, der mit eitrigen Mandeln flachlag. Positiv stimmt den 37-Jährigen zudem, dass Routinier Ali Eckert auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist und möglicherweise bald wieder eine Option sein wird. Dagegen fällt Martin Körner mit einer Kreuzbanddehnung im Knie aus.

Die Ansbacher sind neben Aufsteiger DJK Gebenbach die positivste Überraschung im bisherigen Saisonverlauf. Vor allem im heimischen Xaver-Bertsch-Sportpark trumpften sie häufig auf und ließen Gegnern wie Aubstadt, Bayern Hof und Jahn Forchheim (jeweils 4:0) nicht den Hauch einer Chance. Auch bei den Heimsiegen gegen Erlenbach (5:3), Gebenbach (4:1) und Sand (2:0) brannten sie ein Feuerwerk ab. Die Spitzenteams des Würzburger FV (0:3) und aus Aschaffenburg (1:2) mussten Schwerstarbeit verrichten, um im Ansbacher Stadion die Oberhand zu behalten.



Ansbacher nicht sattelfest

Vor Wochenfrist kassierte die vom Trainerduo Duane-Carl Collins und Marco Schülein betreute Elf eine 1:3-Niederlage in Aubstadt und wirkte in der Abwehr keinesfalls sattelfest. Darüber hinaus verletzte sich der erfahrene Mittelfeldakteur Sebastian Beck (29 Jahre) am Sprunggelenk und fehlt der jungen Elf (Durchschnittsalter unter 22 Jahren) länger. Kapitän und Mittelfeldmotor Christoph Hasselmeier (26, 7 Tore) sowie das in allen 18 Partien eingesetzte Angriffsduo Patrick Kroiß (23, 14) und Sven Landshuter (20, 4) bilden die torgefährlichen Korsettstangen einer sehr laufintensiv agierenden und entwicklungswilligen Truppe. Deren Kreise einzuengen, genießt oberste Priorität für die "Gelbgrünen", damit am Ende Zählbares herausspringen kann.



Denzler nimmt Spieler in Pflicht

Holger Denzler, Sportlicher Leiter der DJK, würdigt die Arbeit des Coaches und nimmt die Spieler in die Pflicht. "Unsere Situation ist für das ganze Umfeld nicht einfach. Es kann aber nicht immer alles am Trainer festgemacht werden. Wir stehen uneingeschränkt hinter unserem Mario Bail, der sehr professionell arbeitet. Es geht jetzt um Stolz, Leidenschaft und vor allem um Punkte, die wir von unserem Team einfordern, dessen Anspruch die Bayernliga ist."

DJK Bamberg: Glos, Trunk - Eckert (?), Esparza, Fischer, Jessen, Kane, Kettler (?), Leicht, Ljevsic, Niersberger (?), Schäffler, Schmoll, Schwinn, Sengül, Spies, Strobler, Strohmer, Wunder, Zoumbare