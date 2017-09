Brose Bamberg-Quiz: Bist du ein echter Fan?

Das Warten hat ein Ende! Am Freitag Abend werden in der BBL endlich wieder Körbe geworfen. Um 20:30 Uhr beginnt das Eröffnungsspiel zwischen den s. Oliver Baskets Würzburg und Brose Bamberg. Die Bamberger sind heiß auf ihren vierten Titel in Folge und wollen zum Auftakt gleich ein Statement setzen.Eines steht fest, wir dürfen uns diese Saison definitiv wieder auf großartige Spiele und unvergessliche Momente freuen. Doch kennst du auch die vergangenen? Teste dein Wissen jetzt in unserem Brose Bamberg-Quiz!