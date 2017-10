Breitengüßbach und TTL Bamberg peilen Heimsiege an

Wenn die Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach am Samstag (19 Uhr) die GGZ Basket Zwickau (13.) in der Hans-Jung-Halle empfangen, sind sie als Tabellenzweiter der Regionalliga Südost auf einen Heimsieg programmiert. Mit der BG Topstar Leitershofen (5.) erwartet der TTL Basketball Bamberg (9.) am Sonntag (16 Uhr) ein starkes Team in der Graf-Stauffenberg-Halle, das sich mit drei Siegen und zwei Niederlagen in der vorderen Tabellenhälfte etabliert hat.

TSV Tröster Breitengüßbach -

GGZ Basket Zwickau

Geärgert haben sich die Güßbacher über die 81:88-Auswärtsniederlage in Vilsbiburg. Die Tröster-Truppe war über weite Strecken gleichwertig und ab dem dritten Viertel sogar das bessere Team. Im Schlussabschnitt übernahmen die Niederbayern das Geschehen und nutzten die Güßbacher Fehler, die sie mit ihrer Zonenabwehr erzwangen, gnadenlos aus. Nun geht es gegen Zwickau. Die Sachsen stehen mit einem Sieg und vier Niederlagen auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Nach dem 82:77 am ersten Spieltag gegen Leitershofen mussten die Gäste vier Niederlagen in Folge einstecken. In Oberhaching und in Schwabing setzte es deutliche Niederlagen, während man zu Hause knapp dem TTL Bamberg (102:104) und Hapa Ansbach (80:84) unterlag. Wichtig wird erneut die Verteidigung sein, die im dritten Viertel in Vilsbiburg nahezu perfekt agierte. Die Sachsen haben fünf Spieler, die zweistellig punkten: Kordis (19 Punkte pro Spiel), Fraas (14), Nagler (13), Endig (11) und Bellscheidt (11). Wenn es dem TSV Tröster Breitengüßbach gelingt, dieses Quintett gut abzuwehren und ihm keine einfachen Punkte zu gestatten, dann ist das eine sehr gute Grundlage für einen weiteren Heimerfolg. In der Offensive wird es wichtig sein, dass man wieder guten Team-Basketball spielt und sich nicht zu so vielen Einzelaktionen wie im Schlussviertel in Vilsbiburg hinreißen lässt. Lässt man den Ball gut laufen und findet man die freien Spieler am Brett oder an der Dreier-Linie, dann sollte es mit dem dritten Heimsieg im dritten Heimspiel klappen. Die Güßbacher möchten in dieser Saison eine Heimmacht sein und in der Hans-Jung-Halle kein Spiel verlieren. Mit einem Erfolg würde die Mannschaft von Trainer Ulf Schabacker Tabellenführer Vilsbiburg auf den Fersen bleiben.

TTL Basketball Bamberg -

BG Topstar Leitershofen

Die Augsburger Vorstädter überzeugten jüngst mit einem überraschend deutlichen 92:71-Heimsieg über die hoch gehandelte Mannschaft aus Oberhaching. Die Schwaben zeigten dabei, dass sie breit aufgestellt und auch nicht leicht auszurechnen sind. Fünf Spieler punkteten gleich zweistellig. Als besonders gefährlich sind Center Bernhard Benke und der slowenische Flügelspieler Emanuel Richter einzuschätzen. Will der TTL Basketball Bamberg erfolgreich sein, bedeutet das für die junge Mannschaft, eine geschlossene Teamleistung über 40 Minuten aufs Parkett zu bringen. Die in den bisherigen Spielen aufgezeigten Schwächen, vor allem in der Reboundarbeit, gilt es abzustellen und vor heimischer Kulisse aggressiv in Offensive und Defensive konzentriert aufzutreten. Kann die Mannschaft das umsetzen, sollte auch der erste Heimsieg für den Aufsteiger möglich sein. Co-Trainer Jochen Geigerhilk muss weiterhin auf den verletzten Spielmacher David Schmitt verzichten. Ansonsten sind alle Spieler an Bord. Chefcoach Rainer Wolfschmitt ist beruflich verhindert und fiebert aus der Ferne mit. fd/kl