Baunacher vor Gastspiel beim Aufsteiger verunsichert

red



Nach der doch sehr ernüchternden Heimpleite gegen die Orange Academy Ulm warten die Young Pikes in der 2. Basketball-Liga ProA weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Ob dieser ausgerechnet beim bisher so positiv überraschenden Aufsteiger in Karlsruhe (Sonntag, 17.30 Uhr) gelingen kann, darf nach der zuletzt gezeigten Leistung nicht unbedingt erwartet werden.Gerade in der Offensive offenbart die Truppe von Trainer Fabian Villmeter teilweise große Schwächen, was die sehr niedrige Punktausbeute in den letzten Spielen zeigte. Nach den sieben Niederlagen wirkt die Mannschaft sehr verunsichert. Es fehlt immer noch eine klare Rollenverteilung und die nötige Konstanz in Angriff und Abwehr.Das nötige Potenzial scheint vorhanden zu sein, das haben die eine oder andere Halbzeit in dieser Saison bereits gezeigt. Allerdings kam die junge Truppe mit dem Druck des Gewinnen-Müssens überhaupt nicht zurecht. In Karlsruhe kann man trotz der bereits prekären Tabellensituation befreiter aufspielen, da ein Sieg nicht unbedingt erwartet werden kann.Die Gastgeber aus Karlsruhe sind aber auch nicht immer in Bestform: Neben sehr deutlichen Siegen (91:61 gegen die Orange Academy, 105:64 gegen Urspring) gab es auch hohe Niederlagen gegen die Spitzenteams Köln, Vechta und Heidelberg. Allerdings steht der Neuling im gesicherten Mittelfeld und wird vermutlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Eher werden die Karlsruher ein Wörtchen um den Einzug in die Play-offs mitreden wollen.Dabei hatten die Lions noch das Manko zu verarbeiten, dass sie lange nicht wussten, wo sie ihre Heimspiele austragen können. Nachdem sich die lange geplante Aufstellung des Zeltes aus Gotha wegen baurechtlicher Bedenken der Stadt Karlsruhe zerschlug, musste das Team zunächst vier Auswärtspartien bestreiten, bevor man dann endlich in der Friedrich-List-Schule eine Bleibe gefunden hatte. Aber auch diese Spielstätte wird nicht für die ganze Saison zur Verfügung stehen, so dass man für einige Spiele in die Europahalle ausweichen muss. Dieses Hin und Her hat der Aufsteiger aber überraschend gut verkraftet.Trainer Mai, ehemals Kirchheim Knights, hat sich ein sehr athletisches Team mit jeder Menge Offensivpower zusammengestellt. Mit Maurice Pluskota verfügt man über einen höchst talentierten Center, der bereits in der Bundesliga gespielt hat. Die US-Profis Parker, Tate, Williams und Bradshaw punkten alle im zweistelligen Bereich, aber auch die beiden deutschen Flügelspieler Reischel und Nyama liefern offensiven Output. Wenn man die Lions ins Laufen kommen lässt, gehören sie sicherlich zu den spektakulärsten Teams in der Liga. Das mussten am Mittwoch auch die Towers aus Hamburg erfahren, die vor ausverkauftem Haus mit 58:91 (!) unter die Räder geraten sind. Reischel (21), Bradshaw (20), Williams (14) und Pluskota (12) scorten zweistellig und unterstrichen die momentan blendende Form der Gastgeber.Gelingt es den Baunachern mit einer knallharten Verteidigung, die Gastgeber zu stoppen? Die Überraschung ist aber nur möglich, wenn alle Spieler an ihre Grenzen gehen und Kampfgeist und Leidenschaft an den Tag legen. Ab dem 8. Spieltag werden alle Partien der ProA im Livestream übertragen, deshalb ist auch dieses Spiel unter www.airtango.de zu sehen.