Zwei KSV-Talente bei "Deutscher" im vorderen Drittel

Die beiden jungen Aushängeschilder des KSV Bamberg, Johann Engelhardt (B-Jugend, 38 kg, griechisch-römischer Stil) und Lukas Tomaszek (A-Jugend, 69 kg, freier Stil) hatten sich für die deutsche Meisterschaft der Ringer qualifiziert. Sie waren als Vertreter des Teams Bayern gesetzt und in Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen) als auch in Eppelborn (Saarland) dabei, als die besten Kämpfer aus 17 Landesverbänden aufeinander trafen. Dort behaupteten sich die beiden jungen Bamberger achtbar. Mit etwas Glück hätte der Griff nach einer Medaille gelingen können.



Bereits zum Auftakt wäre Johann Engelhardt fast die Sensation geglückt, als er den späteren deutschen Meister Albert Nakaev (NRW) mit einem Bilderbuch-Kopfzug überraschte und dieser nur knapp an einer Schulterniederlage vorbeischrammte. Letztlich konnte der Titelfavorit im weiteren Verlauf die entscheidenden Punkte für sich verbuchen. In seinem zweiten Duell traf der KSVler auf Nick Schubert (Brandenburg). Technisch klar überlegen, dominierte Engelhardt und sicherte sich einen 14:0-Punktsieg.



In einem von Taktik geprägten Aufeinandertreffen mit dem späteren Bronzemedaillengewinner Miguel Welenga (Brandenburg) ging es heiß her und mit einem 2:2 in die Pause. In diesem zu jeder Sekunde ausgeglichenen Kampf gelang dem in der Sportschule Frankfurt/Oder beheimateten Kontrahenten dann mit einem Hüftschwung ein finaler Überraschungsmoment, welchen er gegen den Bamberger zu einem Schultersieg nutzte. Somit blieb Engelhardt als Pool-Dritter hängen, so dass dem KSV-Talent trotz richtig starker Auftritte die Teilnahme an den Finalkämpfen verwehrt blieb.



Im Kampf um Platz 5 ließ Engelhardt gegen Jonas Vogt (Südbaden) keinen Zweifel daran, wer die Matte als Sieger verlassen würde. Mit gekonnten Grifftechniken beherrschte er seinen Gegner und verwies diesen mit einem klaren 10:2-Punktsieg in die Schranken.



Lukas Tomaszek war in Eppelborn (Saarland) am Start. Besondere Erwähnung verdient dabei der Umstand, dass sich das Bamberger Ringertalent bereits zum vierten Mal in Serie für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften qualifiziert hatte. Begleitet durch den Umstand, dass seine Gewichtsklasse mit 22 Teilnehmern besonders stark besetzt war, bestätigte er mit starken Leistungen abermals seine große Klasse. So bescherte ihm das Los gleich in seinem ersten Duell gegen den letztjährigen deutschen Meister, Richard Schröder (Berlin), einen ganz dicken Brocken. Trotz intensiver Gegenwehr nutzte dieser in der Bodenlage seine körperliche Überlegenheit und punktete sich mit eng gefassten Beinschrauben zum Erfolg.



Mit einem Freilos im Rücken und der Hypothek sich nun keine weitere Niederlage mehr leisten zu können, meisterte der junge Bamberger diese Belastung in seinem nächsten Aufeinandertreffen gegen Robin Riebes (Saarland) mit Bravour. Mit seinen Beinangriffen brachte er diesen bereits zu Beginn in höchste Bedrängnis. Sein technischer Überlegenheitssieg mit 15:0 Punkten spiegelte den einseitigen Kampfverlauf wider. Gegen den Hallenser Nick Büchner (Sachsen-Anhalt) verschaffte sich Engelhardt mit einem blitzschnellen Beinangriff abermals die Oberlage. Mit der Grifftechnik des Aufkippens baute er seinen Vorsprung aus und besiegelte mit einem Hammerlock die Schulterniederlage seines Kontrahenten.



Im Duell mit Alexander Rauch (Südbaden) wechselte die Führung nahezu im Sekundentakt. Mit dem Schlussgong hatte der Südbadener hauchdünn die Nase vorne, so dass dem Bamberger das Vorrücken zu den Finalkämpfen nicht mehr möglich wurde. Am Ende behauptete sich Tomaszek sich wie Engelhardt mit Platz 7 ebenfalls im ersten Drittel. hö