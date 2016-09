Yassin Idbihi spielt für Baunach

Ex-Nationalspieler Yassin Idbihi wird in der kommenden Saison für die Baunach Young Pikes in der 2. Basketball-Liga ProA auf Korbjagd gehen. Daneben bleibt der 33 Jahre alte Center aber im Kader von Brose Bamberg und ist sowohl für die Bundesliga als auch für die Euroleague spielberechtigt. Die Statuten sehen vor, dass er bis zu fünf Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse absolvieren darf; auf europäischem Parkett gibt es keine Einsatzbeschränkung.



Villmeter: absoluter Glücksfall

"Es ist für unsere Mannschaft, so jung und unerfahren sie ist, ein absoluter Glücksfall, dass Yassin zukünftig für Baunach auflaufen wird. Es bedarf keiner Erwähnung, dass er uns mit seiner Präsenz und Erfahrung auf dem Feld helfen wird. Was ich aber noch höher einschätze, ist, was er unseren Youngstern auch abseits des Courts mitgeben wird. Er ist ein toller Kommunikator, vorbildlicher Profi und Anführer, das hat sich in den bisherigen Trainingseinheiten schnell gezeigt. Ich habe den höchsten Respekt, dass er für diese neue und interessante Aufgabe zur Verfügung steht und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagte der Baunacher Trainer Fabian Villmeter.



Der Deutsch-Marokkaner Idbihi spielt seit der Saison 2015/16 für Brose und wurde mit den Bambergern in der vergangenen Spielzeit Meister. Zuvor hatte er bereits mit Bayern München (2014) den Titel errungen. In der Bundesliga ging er zudem für Berlin und Braunschweig auf Korbjagd.



Idbihi, der insgesamt 278 Bundesliga-Spiele zu Buche stehen hat, freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich will und werde den jungen Spielern in jedem Fall helfen, sich an das ProA-Niveau zu gewöhnen. Ich will Vorbild sein. Das beginnt damit, dass ich den Jungs vorlebe, was es heißt Einsatz und Leidenschaft in jedem Training und in jedem Spiel zu zeigen. Und es endet abseits des Spielfeldes, wo ich in erster Linie als Ratgeber und Unterstützer parat stehe."



Daniele Baiesi, Sportdirektor von Brose Bamberg, teilte mit: "Yassin hat eine Menge Erfahrung auf höchstem europäischen Niveau und wird diese an das jüngste Team, das jemals in der ProA angetreten ist, weitergeben. Diese Erfahrung ist aber ebenso für die Profimannschaft wichtig. Daher wird er auch im Roster von Brose Bamberg bleiben und seinen Teil zur neuen Saison beitragen." red