Volley.ballarinas im Tiebreak eine Macht

Die Volley.ballarinas der VG Bamberg haben ihr letztes Saisonspiel in der Regionalliga Süd-Ost beim FSV Marktoffingen mit 3:2 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Bekim Aliu sicherte sich mit dem elften Sieg in dieser Runde den fünften Tabellenplatz.

Schon fast traditionell gastierten die Volley.ballarinas am letzten Spieltag in Marktoffingen. Und wie gewohnt lieferten sich beide Mannschaften ein packendes Spiel. In diesem Jahr hatten die Bambergerinnen das bessere Ende für sich. Sie zeigten nochmals, dass sie die Tiebreak-"Queens" der Saison sind, denn im sechsten Fünf-Satz-Spiel in dieser Serie gab es den sechsten Erfolg im Tiebreak. Aber bis dahin lieferten sich beide Teams einen anstrengenden und umkämpften zweistündigen Krimi mit vielen attraktiven Aktionen.

Den besseren Start erwischten die VG-Volleyballerinnen. Im Angriff lief Daniela Raddatz heiß und punktete ein ums andere Mal. Nadine Rupp meldete sich nach einer Verletzungspause zurück und steuerte Punkte zur Bamberger Führung bei. Dann fand auch Marktoffingen ins Spiel und sorgte, unterstützt von vielen lautstarken Fans, vor allem durch starke Aufschläge von Jenny Stempfle und Maria Altenburger immer wieder für Schwierigkeiten im Bamberger Annahmeriegel. Der FSV ging mit 20:18 erstmals in Führung und gewann auch den ersten Satz mit 25:21.

Diesen Schwung nahmen die Damen aus dem Ries mit in den zweiten Satz. Die Ballarinas fanden zunächst kein Mittel gegen die starken Aufschläge und variablen Angriffe Marktoffingens, so dass das eigene Angriffsspiel schwer in Gang kam. Marktoffingen ging mit 12:5 in Führung. Doch das war kein Grund zum Aufgeben für die Volley.ballarinas. Coach Aliu brachte Britta Lohneiß für Daniela Raddatz und damit frischen Wind ins Bamberger Spiel. Nicole Werthmann führte die Oberfränkinnen wieder heran. Die Aufholjagd kam jedoch zu spät, der FSV sicherte sich auch Satz 2 mit 25:20.

Ähnlich wie im Hinspiel, als die VG die ersten beiden Durchgänge gewann, ehe Marktoffingen in den Sätzen 3 und 4 überzeugte, wechselte das Momentum auch in diesem Spiel die Seiten. Mit dem Schwung vom Ende des vorhergehenden Satzes starteten die Volley.ballarinas stark in Satz 3. Zunächst sorgte Kapitänin Anna Michel mit gut platzierten Aufschlägen für eine schnelle 4:0-Führung, die Katharina Schröder auf 9:3 ausbaute. Mit einer deutlich stabileren Annahme konnten die Volley.ballarinas ihr Spiel besser aufziehen und im Angriff variabler agieren.

Zuspielerin Anna Michel überzeugte mit einer guten Ballverteilung, so dass die Angreiferinnen Daniela Raddatz, Leonie Engel und Kasia Trojan immer wieder punkten konnten. Leonie Engel sorgte für die Vorentscheidung im dritten Satz: Mit ihren druckvollen Aufschlägen zogen die Ballarinas auf 21:14 davon. Diese Führung ließen sie sich nicht mehr nehmen - 25:16.

Der vierte Satz war wohl der sehenswerteste des gesamten Spiels. Beide Teams zeigten hochklassigen Volleyball mit langen und umkämpften Ballwechseln. Die Volley.ballarinas gingen mit 8:3 in Führung. Die Gastgeberinnen kämpften sich, angeführt von Rebekka Stimpfle, zurück und gingen mit 16:15 erstmals ins Führung. Was nun folgte, war eine Phase mit sehenswerten Ballwechseln. VG-Libera Laura Badum verteidigte immer wieder gekonnt. FSV-Libera Simone Stark zeigte ebenfalls eine herausragende Abwehrleistung. Lange blieb der Satz ausglichen. Marktoffingen führte mit 23:21 und war dem Satzgewinn und Sieg sehr nahe. Die Ballarinas konterten aber und sicherten sich mit 25:23 den Satzgewinn.

Selbstbewusst und mit bereits fünf gewonnen Tiebreaks im Rücken starteten die Bambergerinnen in den letzten Satz der Saison. Den VG-Damen gelang gleich zu Beginn eine kleine Führung, die sie bis zum 15:11 hielten. Somit geht eine aufregende und erfolgreiche Saison für die Volley.ballarinas zu Ende. Wegen der zeitgleichen Neudrossenfelder 0:3-Niederlage gegen Esting zogen die VG-Volleyballerinnen in der Tabelle an ihrem oberfränkischen Rivalen vorbei und beendeten die Saison mit elf Siegen auf Platz 5.

Ballarinas Bamberg: Kasten, Rupp, Werthmann, Michel, Engel, Schröder, Lohneiß, Badum, Trojan, Raddatz