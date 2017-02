Viel Druck aus dem Rückraum

In der Handball-Bezirksoberliga der Männer unterlag die SG 1912 Bamberg/TV Hallstadt dem Tabellenführer HG Kunstadt mit 22:30. Nach zwei sieglosen Spielen feierte der HC 03 Bamberg mit dem 31:26 gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz wieder ein Erfolgserlebnis. Die Damen des HC 03 Bamberg entführten beim 20:20 einen Punkt aus Weitramsdorf.



Bezirksoberliga, Männer

SG Bamberg/Hallstadt -

HG Kunstadt 22:30

Nach längerer Krankheitspause kehrte Hans Diller bei der SG auf die Rückraumposition zurück. Als Ziel setzte Trainer Falko Malt von Anfang an aggressiv in der Abwehr zu spielen. Damit sollte ein großer Rückstand vermieden werden. Aufgrund des frühzeitigen Störens des Kunstadter Hauptakteurs Sergey Trotsenko konnte das Heimteam einfache Bälle der Kunstadter verhindern. Dies und ein sehr beweglicher Angriff führten zu dem Umstand, dass die SG Mitte der ersten Halbzeit überraschend mit 9:6 in Führung lag. Die Kunstadter konterten mit einem 9:2- Lauf und gingen mit einem 15:11-Vorsprung in die Pause. Anschließend entwickelte sich ein Schlagabtausch bis in die Mitte der zweiten Halbzeit (19:23). Ein Vier-Tore-Lauf der Gäste und wieder deutlich weniger Bewegung im Angriff der SG Bamberg/Hallstadt sorgten für die Entscheidung zu Gunsten der HG Kunstadt. Wenn es der SG gelingt, im Angriff stabiler zu werden, kann sie sicher noch für die eine oder andere Überraschung sorgen.

SG Bamberg/Hallstadt: Schraudner, Weber - Zimmer, Soleymani, Reichert (2) Nostheide (2), Schallenberg (3/2), Kühnl (3), P. Schardt (2), T. Schardt (2), Diller (5), Korczynski (3/3), Nicolai, Schiewer

HC 03 Bamberg -

SG Marktleuthen/N. 31:26

Gegen den nie aufsteckenden Gegner aus dem Fichtelgebirge taten sich die Bamberger schwer, was auch an zahlreichen Ausfällen lag. Unterm Strich ist der Sieg dennoch verdient, da der HC 03 vor allem aus dem Rückraum viel Druck auf den Gegner entwickelte. Die SG musste sich dagegen jedes Tor hart erarbeiten, so dass dem Gegner in der zweiten Spielhälfte etwas die Kräfte schwanden. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer in der Ohmstraße noch ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Feldvorteilen für die Gäste. Beim Stand von 10:12 legten die Jungs von Trainer Roppelt allerdings den Schalter um. Die Defensive stand nun sicherer gegen durchwechselnde Gäste, und vorne wurden die Angriffe konsequent zu Ende gespielt. Ein 4:0-Lauf wandelte den Rückstand in eine Führung um. Beim 19:15 betrug der Vorsprung erstmals vier Tore. Dieser konnte auch bis zum Ende gehalten werden, allerdings verpassten die Bamberger die Vorentscheidung. Die Fichtelgebirgler zeigten in dieser Phase einen tollen Kampfgeist, konnten auf Grund zu vieler Fehler im Angriff aber nicht nochmal verkürzen. Mit diesem Sieg verabschiedete sich der HC 03 in eine vierwöchige Spielpause.

HC 03 Bamberg: Scharf, Henkies - Perlinger (3), Hoh (5/3), Dietz, (3), Sommer (3), Haupt (1), Kustos (3), Götz (2), Grenz (2), Schaad, Schäper (9/2)



Bezirksoberliga, Frauen

TSV Weitramsdorf -

HC 03 Bamberg 20:20

Wieder konnten die Damen des HC 03 Bamberg gegen den TSV Weitramsdorf nur einen Punkt holen. Die erste Halbzeit verlief durch das Abrufen einer starken Abwehrleistung und Torhüterleistung recht gut. Auch im Angriff zeigten die Bamberger Damen ihre Qualität, so dass sie zur Halbzeit mit 10:7 in Führung lagen. In der zweiten Hälfte heizte sich die Stimmung in der Halle immer mehr auf. Die HC-Damen ließen sich davon jedoch nicht beirren und spielten weiterhin mit- und füreinander. Zum Ende hin wurde es dann noch einmal spannend. Der TSV Weitramsdorf kam immer näher heran und erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich (20:20). Nun galt es, wenigstens diesen einen Punkt zu sichern. Durch eine gute Abwehraktion und den darauffolgenden sicheren Ballgewinn nahm der Gast am Ende einen Punkt mit in die Domstadt. red

HC 03 Bamberg: Sommer, Hüftlein - P. Bohlender (5), v. Ostheim (1), Gampert (8/2), Pfister, Meyer (1), Schlicht (1), Hohner (1), Renner, Locher (1), Balles (2)