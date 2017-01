TTL gewinnt körperbetontes Derby

Dank einer geschlossenen und kämpferischen Leistung setzten sich die Herren des TTL Basketball Bamberg im Nachbarduell der 2. Regionalliga gegen die BG Litzendorf mit 81:52 durch. Mit einer 62:86-Niederlage kehrten die Regnitztal Baskets von den TG Tropics Würzburg zurück.



TTL Basketball Bamberg -

BG Litzendorf 81:52

Gleich von Beginn an war klar, dass das kein normales Spiel in der 2. Regionalliga ist. Den rund 200 Zuschauern bot sich von Anfang an eine sehr körperliche und schnelle Partie. Litzendorf erwischte den besseren Start und startete mit zwei Dreiern durch Rockmann und einem 8:0-Lauf. Mit der Einwechslung von Matze Krauß begann die Aufholjagd. Kurz vor Ende des ersten Viertels glich der TTL aus (15:15). Man merkte den Bambergern nun an, dass sich die Nervosität gelegt hatte. Im zweiten Viertel überzeugten sie durch eine sehr starke Verteidigung und hinderten die Litzendorfer fast fünf Minuten am ersten Korberfolg in diesem Viertel. Das TTL-Team erzielte in diesem Abschnitt 30 Punkte (6 Dreier) und ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit (45:28).

Zu Beginn der zweiten Hälfte war klar, dass die Litzendorfer sich nicht so einfach geschlagen geben wollten. Wieder erwischten die Spieler von Coach Alexander Sandyk den besseren Start und verkürzten auf neun Punkte (45:36). Auch in dieser Situation hatten die TTLer eine passende Antwort und konnten sich auf die "Großen" verlassen. Joseph Kennerly und Mo Schmitt drehten in dieser Phase auf und brachten das Team wieder in die Spur. Von da an ließen die Bamberger nichts mehr anbrennen. Sie verteidigten wieder konzentriert und bauten die Führung weiter aus, so dass sie am Ende relativ deutlich gewannen (81:52).

TTL Basketball Bamberg: Kennerley (24 Punkte/1 Dreier), Krauß (13), Reichmann (8/2), Hubatschek (8/2), Schmitt (8/2), Hager (5/1), Jefferson (5/1), Weiß (5/1), Land (3/1), Müller (2), Thomas, Duckarm / BG Litzendorf: Rockmann (17/2), Kolbert (9/1), Ruhl (6), Hofmann (4/1), Sperke (4), Zach (3), Roch (2), Schlaug (2), Slabu (2), Wimmer (2), Tuttor (1)

TG Tropics Würzburg -

Regnitztal Baskets 86:62

Beim Tabellendritten traten die Regnitztaler ersatzgeschwächt nur mit sieben Spielern an, konnten die Begegnung aber trotz allem zum Ende des ersten Viertels (22:21) offen gestalten. Auch im zweiten Spielabschnitt blieben sie dank gut herausgespielter Würfe einigermaßen an den Würzburgern dran. Zur Halbzeit lagen die Baskets mit 36:46 zurück. Aber jetzt zeigte die TGW, warum sie unter den Top 3 steht. Dank einer hohen Trefferquote in Kombination mit einer soliden Verteidigung bauten die Hausherren ihren Vorsprung aus und machten es der Regnitztaler Jugend schwer, sich in Korbnähe durchzusetzen. Mit einem 48:65-Rückstand starteten die Gäste in den letzten Spielabschnitt. Hier sollte sich aber nicht mehr allzu viel am Spielverlauf ändern. Damit bleiben die Jungs von Kevin Kositz und Pat Hwastunow mitten im Abstiegskampf. red

Regnitztal Baskets: Ueberall (17), N. Tischler (13), Uysal (10/1), Will (9/1), Nicklaus (6), B. Tischler (4), Höhmann (3)