SVM will vor eigenen Fans nachlegen

Zu einem Duell von Tabellennachbarn kommt es am Samstag (15 Uhr), wenn in der Fußball-Landesliga Nordwest der SV Memmelsdorf die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach in der Schmittenau begrüßt. Die Gäste belegen den achten Tabellenplatz mit 7:10 Toren und zehn Punkten. Am vergangenen Spieltag machten sie mit einem 3:2 Sieg gegen den Tabellendritten ASV Rimpar auf sich aufmerksam. Mit Mann und Maus konnte die Truppe von Trainer Mario Schindler den knappen Vorsprung über die Zeit retten und wird mit breiter Brust in Memmelsdorf antreten.



Der SV Memmelsdorf konnte seinen Negativlauf bei der FVgg Bayern Kitzingen vorerst stoppen und feierte einen 3:1-Auswärtssieg. Nach dem Rückstand zeigten die Jungs aus der Schmittenau Moral und konnten im Glutofen von Kitzingen das Spiel noch drehen. Mit diesem Sieg stellten sie den Anschluss an das hintere Mittelfeld her.

Gegen die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach heißt es nun für die Schützlinge von Trainer Rolf Vitzthum unbedingt nachlegen, um sich weiter von den hinteren Tabellenplätzen zu lösen und den Anschluss an das vordere Mittelfeld zu halten.



Die Gäste werden versuchen aus einer kompakten Abwehr zu agieren und mit schnellen Vorstößen zum Torerfolg zu kommen. Auf dieses Umschaltspiel sollte sich der SV Memmelsdorf einstellen. Die Jungs aus der Schmittenau sollten konzentriert über 90 Minuten zur Sache gehen und die sich ihnen bietenden Torchancen nutzen, wenn sie den wichtigen "Dreier" in Memmelsdorf behalten möchten. Mit einem Sieg würde der SVM die Gäste in der Tabelle überholen. Trainer Vitzthum kann für dieses Spiel auf alle Akteure zurückgreifen. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Jensch - Koch, Müller, Saal, Schneider, Schwarm, Seifert, Wernsdorfer, Sowinski, Griebel, Hummel, Nikiforov, Baiersdorfer, Plumbi, Hörnes