SVM siegt im Derby

Der FC Eintracht Bamberg 2010 hat das Derby in der Fußball-Landesliga Nordwest gegen den Lokalrivalen SV Memmelsdorf mit 1:2 verloren. Dabei verpassten es die Gäste, im ersten Durchgang den Sack zuzumachen, und mussten bis zum Abpfiff zittern, ehe der knappe Erfolg unter Dach und Fach war.



Auf dem schwierigen Geläuf im Sportpark Eintracht übernahmen die Gäste von Beginn an die Kontrolle, erarbeiteten sich ein Plus an Ballbesitz und zeigten sich präsenter in den Zweikämpfen. Die Bamberger standen tief und lauerten auf ein schnelles Umschalten, was bei den seltenen Ballgewinnen aber misslang, da die Hintermannschaft zu langsam nachrückte.



Beide Teams suchten ihr Heil in langen Bällen, da der holprige Rasen keine spielerischen Leckerbissen zuließ. Und so musste ein Standard herhalten, um die erste gute Offensivaktion einzuläuten. Einen scharfen Freistoß von links klärte FCE-Schlussmann Matthias Kühhorn zunächst per Faustabwehr. Der Abpraller landete direkt vor den Füßen von Markus Saal, der frei zum Schuss kam und in der 11. Min. das 0:1 erzielte.



Die Freude über die frühe Führung währte jedoch nicht lange. Nur eine Minute später gelang dem FC Eintracht 2010 mit einem Sonntagsschuss der Ausgleich. Nachdem die SVM-Defensive eine Flanke zu kurz klärte, traf Maximilian Großmann mit einem satten Abschluss aus 17 Metern unter die Latte. Wie sich zuvor die Bamberger durch den frühen Rückstand nicht beirren ließen, zeigten sich auch die Memmelsdorfer unbeeindruckt ob des schnellen Gegentreffers. Den ersten schön vorgetragenen Angriff in der 20. Min. krönte Markus Beiersdorfer nach einer mustergültigen Flanke von Philipp Hörnes per Kopf zum 1:2.



Alleine im Strafraum

Einmal mehr wurde deutlich, wo es bei den Domstädtern momentan hakt. Wie beim ersten Gegentor vernachlässigte die Defensivabteilung den Torschützen sträflich. Wie zuvor Saal, fand sich auch Beiersdorfer alleine im Strafraum wieder.



Im Anschluss blieb die Antwort der Hausherren aus. Vielmehr war es der SVM, der seine Führung bis zum Seitenwechsel hätte ausbauen können. So vergab Michael Wernsdorfer freistehend nach einem zurückgelegten Ball eine Großchance. Kurz darauf war es Fabian Baumüller, der nach einem feinen Zuspiel von Beiersdorfer in die Schnittstelle alleine vor Kühhorn auftauchte, vor dem Tor aber die Nerven verlor. Für Entlastung sorgte in dieser Phase einzig Patrick Titzmann, der einen Freistoß von Andre Jerundow direkt abnahm, das Tor aber ebenfalls verfehlte. Den Schlusspunkt unter die erste Hälfte setzte wiederum Baumüller, der aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten traf.



Nach Wiederanpfiff kamen die Bamberger zunächst verbessert aus der Kabine. Großmann bot sich nach schönem Zusammenspiel mit Tobias Linz eine erste Gelegenheit. In der Folgezeit aber verflachte die Partie zusehends. Keiner der beiden Mannschaften gelang es, Akzente zu setzen, Torchancen blieben Mangelware, auch, weil die Memmelsdorfer ihre Kontermöglichkeiten nicht konsequent zu Ende spielten. So unter anderem durch Baumüller, der beim Abschluss zu lange zögerte und die Chance zum 1:3 liegen ließ. Erst in der Schlussviertelstunde erwachte der FCE noch einmal zum Leben. Nach einer Ecke kam Titzmann frei zum Kopfball, Dörnbrack klärte in höchster Not. Den Ausgleich auf dem Fuß hatte in der Nachspielzeit Großmann, dessen Abschluss Pascal Schneider noch von der Linie kratzte. Die letzte Gelegenheit vergab Linz, der aus acht Metern über die Querlatte schoss.



Stimmen zum Spiel

Georg Lunz (Trainer des FC Eintracht Bamberg 2010): "Wir haben leider nicht die Tugenden abgerufen, die nötig gewesen wären, um dieses Derby zu gewinnen. Das war für mich schon eine Enttäuschung. Die Abstimmung auf dem Feld ist ein Riesenproblem, das lässt sich nicht von heute auf morgen so einfach abstellen. Beide Teams hatten große Schwierigkeiten mit dem Platz, daher war das Spiel recht einfach strukturiert. Wenn die Memmelsdorfer das dritte Tor gemacht hätten, wäre das Spiel schon zur Halbzeit entschieden gewesen. So hatten wir noch die Möglichkeit zum Ausgleich, aber die Durchschlagskraft hat gefehlt. Wir müssen aus unserer Lage das Beste machen. In Karlburg wollen wir nächste Woche etwas Zählbares mitnehmen. "



Rolf Vitzthum (Trainer des SV Memmelsdorf): "Die erste Halbzeit von uns fand ich recht gut, die zweite war ein rechter Krampf. Aber so ist das halt, wenn man auf einem Platz spielen muss, auf dem man sich nicht wohlfühlt. Dann traut man sich nicht mehr Fußballspielen. Die Angst, einen Fehler zu machen, war schon da. Über die Sechs zu spielen, traust du dich gar nicht mehr. Wenn da der Ball verspringt, ist es vorbei. Das fand ich am meisten schade: Wenn schon einmal in Bamberg ein paar Zuschauer zum Fußball kommen, müssen sie mit einem solchen Platz vorliebnehmen. Wir haben versucht, in die Schnittstellen zu kommen, das war in der ersten Halbzeit ganz in Ordnung. Ich bin schon der Meinung, dass wir mehr für das Spiel gemacht haben."



Markus Saal (Memmelsdorfer Torschütze): "Das Derby will man immer gewinnen, egal, wie die Tabelle aussieht. Allerdings gibt es für den Sieg auch nur drei Punkte, deshalb kann man ihn doch nicht ganz so hoch bewerten. Aber es ist schon schön, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Die erste Halbzeit von uns fand ich sehr gut, da hätten wir schon drei, vier Tore machen müssen. Im zweiten Abschnitt kam offensiv wenig von uns, wir haben aber kämpferisch dagegengehalten. Der FC hat in der zweiten Halbzeit früher angegriffen und kam dadurch besser ins Spiel. Damit hatten wir ein bisschen Probleme und ein, zwei brenzlige Situationen zu überstehen. Aber ich glaube trotzdem, dass unser Sieg verdient war, weil wir in der ersten Halbzeit klar besser waren. " ps