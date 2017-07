SV Memmelsdorf trumpft im Pokal weiter auf

Der SV Memmelsdorf zeigt in der Qualifikationsrunde des bayerischen Fußball-Verbandspokals einfach keinen Respekt vor seinen Gästen aus der Bayernliga. Nach dem 1:0 gegen den FC Sand setzte sich der Landesligist am gestrigen Donnerstagabend auch gegen die DJK Bamberg durch - diesmal deutlich mit 4:0. Und nach dem Spielverlauf ging dieses klare Ergebnis durchaus in Ordnung.



Die Memmelsdorfer zeigten sich in einer hervorragenden Frühform, spielten sehr gut zusammen und hatten ihren Gegner fest im Griff. Zudem nutzten sie ihre Chancen konsequent aus. Wenig überzeugend traten dagegen die Bamberger auf, die kein Aufbäumen erkennen ließen. Sie kamen auch kaum einmal zu einer Torgelegenheit. Lediglich Mitte der ersten Hälfte musste SV-Torwart Dörnbrack einmal ernsthaft eingreifen und bestand diese Prüfung.



Nur der SV findet den Rhythmus

Es ging von Beginn an gleich zur Sache. Beide Mannschaften versuchten, ihren Rhythmus zu finden, aber das gelang nur den Gastgebern. Zunächst spielten sich die Aktionen allerdings nur im Mittelfeld ab, wobei die Memmelsdorfer den Ball gut laufen ließen. Mit einem Doppelschlag stellten die Memmelsdorfer dann die Weichen auf Sieg. In der 21. Minute brachte die Bamberger Abwehr nach einem Eckball das Leder nicht aus der Gefahrenzone, Seifert schaltete am schnellsten und schoss zum 1:0 ein (21.).



Und weil es so schön war und die Memmelsdorfer nun Gefallen am Toreschießen gefunden zu haben schienen, legten sie wenig später das 2:0 nach. Schwarm nahm bei einem Freistoß Maß und jagte die Kugel in der 26. Min. aus 25 Metern knapp neben dem Pfosten flach ins Netz. Danach kontrollierten die Gastgeber bis zum Seitenwechsel die Begegnung weiter eindeutig.



Nach 58 Minuten war alles klar

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf, und die Gastgeber machten innerhalb von sieben Minuten auch früh alles klar. In der 51. Min. nahm Kamm ein Anspiel sauber an und schoss flach und platziert zum 3:0 ein. Das 4:0 (58.) ging auf das Konto von Schneider. In einem Getümmel schaltete er am schnellsten und stellte den klaren Endstand her.



Die Memmelsdorfer kamen in keiner Phase der Begegnung ernsthaft in Gefahr. Zwar nahmen sie in der Schlussphase das Tempo etwas heraus, doch war die DJK Don Bosco an diesem Tag nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Mit dem 4:0 waren die Gäste fast noch gut bedient.



Die Memmelsdorfer haben mit diesen beiden Erfolgen die Verbandspokal-Hauptrund erreicht und freuen sich schon auf ihren nächsten Gegner. Nach dieser Vorstellung zu urteilen, sind sie auch für die bevorstehenden Punktspielaufgaben in der Landesliga, die in gut einer Woche beginnt, gut gerüstet. Selbstvertrauen jedenfalls haben sie nach diesen beiden Pokalerfolgen getankt.



Die Statistik

SV Memmelsdorf: Dörnbrack - Schneider, Nikiforow, Hörnes (74. Hummel), Weber Baumüller, Schwarm, Wernsdorfer (46. Kamm), Koch, Seifert (55. Sowinski), Saal / DJK Don Bosco Bamberg: Kraus (46. Glos) - Jessen, Esparza, Eckstein, Thomann, Leicht, Strohmer, Spies, Schmauser (69. Sengül), Schwinn (62. Niersberger), Körner / SR: Stühler (Heroldsbach) / Zuschauer: 120 / Tore: 1:0 Seifert (21.), 2:0 Schwarm (26.), 3:0 Kamm (51.), 4:0 Schneider (58.)