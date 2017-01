SV Memmelsdorf fairstes Team

von WERNER REIßAUS

Die 34. oberfränkischen Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft gewann am Samstag in Kulmbach der ZV Thierstein. Der der Bezirksligist stellte mit seiner "Tschechen-Fraktion" die überragende Mannschaft, ließ im Finale dem SV Friesen nicht den Hauch einer Chance ließ und siegte mit 5:2. Der SV Memmelsdorf erreichte das Spiel um Platz 3, zog dort aber gegen den ATS Kulmbach mit 1:2 den Kürzeren. Der TSV Breitengüßbach wurde Sechster, die DJK Stappenbach schied nach der Vorrunde aus.

Der ZV Thierstein, der mit Petr Bastl nicht nur den besten Spieler, sondern mit Michal Holy mit sechs Treffern auch den erfolgreichsten Torschützen stellte, bestritt das Turnier lediglich mit vier Spielern plus dem Torhüter, die alle in dem Nachbarland Tschechien das Fußball-Ein-Mal-Eins erlernt haben und dort auch höherklassig spielten. Die Spiele standen insgesamt auf einem hohen Niveau und liefen erfreulich fair ab. Das wird auch dadurch deutlich, dass es im Endspiel um den oberfränkischen Hallentitel nicht eine einzige Verwarnung gab. Die Thiersteiner haben sich damit für das Landesfinale zum Lotto-Bayern-Hallencup am 28. Januar in Nürnberg qualifiziert.



Überraschungen in der Vorrunde

Die Vorrunde die eine oder andere Überraschung, denn in der Gruppe A setzte sich nicht der Hallenfußball-Bezirksmeister des Vorjahres, der Bayernligist VfL Frohnlach durch, sondern der spätere Sieger ZV Thierstein. Die Stiftländer sicherten sich mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 9:2 Platz 1. Der zweite Platz ging an den Landesligisten SV Memmelsdorf, der im entscheidenden Spiel den Bayernligisten VfL Frohnlach mit 2:0 besiegte, der sich mit sieben Punkten mit dem undankbaren dritten Platz zufrieden geben musste. Abgeschlagen landeten der FC Mitwitz und der Kreisligist DJK Stappenbach auf den Plätzen 4 und 5. Die Fußballer aus dem 350-Seelen-Dorf im Steigerwald blieb punktlos und kassierte auch die meisten Gegentore (13).



Selbitz scheidet aus

In der Gruppe B hatte der Bezirksligist SV Friesen klar die Nase vorn. Mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 8:2 zog die Truppe von Trainer Peter Reicher souverän ins Halbfinale ein. Platz 2 sicherte sich der gastgebende ATS Kulmbach, der erst im letzten Vorrundenspiel gegen den SV Friesen mit 1:2 die erste Niederlage in dem Turnier kassierte. Der Bezirksligist TSV Breitengüßbach erreichte mit fünf Punkten Platz 3. Überraschend war das Abschneiden des Landesligisten SpVgg Selbitz, der nicht seine stärkste Formation aufbot und mit nur drei Punkten Vierter wurde.

Im ersten Halbfinalspiel trat der Gastgeber ATS Kulmbach gegen die starke Truppe aus Thierstein an. Michal Holy brachte die "Tschechen-Fraktion" frühzeitig in Führung, so dass der ATS nicht sein gewohntes Spiel aufziehen konnte. ATS-Keeper Dejan Cukaric bewahrte sein Team mit zwei tollen Paraden gegen Petr Bastl vor einem weiteren Rückstand. Erst in der Schlussphase drängte der ATS richtig auf den Ausgleich. Chancen dazu boten sich Florian Förster und dem jungen Dorian Carl, der mit seinem Distanzschuss kein Glück hatte. In der Schlussminute nahmen die Eck-Schützlinge ihren Torwart aus dem Spiel und brachten einen fünften Feldspieler. Die Chance zum Ausgleich hatte Levin Pauli auf dem Fuß, doch ZV-Keeper Jiri Kohler wehrte denn Ball gekonnt zur Ecke ab.



Kamm vergibt Sechsmeter

Das zweite Halbfinalspiel zwischen dem SV Friesen und dem SV Memmelsdorf blieb torlos, so dass ein Sechsmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Hier hatten die "Flößer-Fußballer" aus Friesen mit Christian Brandt, Andreas Baier, David Daumann und Nico Gehring die besseren Schützen. Bei Memmelsdorf versagten Thomas Kamm im entscheidenden Moment die Nerven.

Während die Plätze 7 bis 10 nicht ausgespielt wurden, sicherte sich der Vorjahressieger VfL Frohnlach im Sechsmeterschießen gegen den TSV Breitengüßbach den fünften Platz. Platz 3 ging an den ATS Kulmbach im Spiel gegen den SV Memmelsdorf. Der Landesligist ging zunächst durch Niklas Griebel in Führung, doch Izzet Nacak konnte ausgleichen. Der entscheidende Treffer g zum 2:1 gelang Levin Pauli, der mit zu den besten Spielern des Turniers gehörte.

Im Endspiel zeigten die technisch und physisch starken Thiersteiner von Beginn an, wer Herr in der Halle ist und siegte mit 5:2.



Cukaric bester Torhüter

Neben Michal Holy als besten Torschützen und Petr Bastl als besten Turnierspieler (beide vom ZV Thierstein) wurden noch Dejan Cukaric (ATS Kulmbach) als bester Torhüter und der SV Memmelsdorf als fairste Mannschaft geehrt.