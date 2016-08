Patrick Kleemeier holt sich vier Goldmedaillen

Dreimal Gold und einmal Silber in der Altersklasse 20 sowie Gold über 500 Meter Freistil in der Offenen Klasse standen am Ende für Kleemeier zu Buche. Etwa 200 Schwimmer nahmen an den Wettkämpfen in der Talsperre Pöhl bei Plauen teil, um die Landesmeister sowie die Sieger des Pöhl-Cups zu ermitteln. Dabei war Kleemeier der einzige Sportler, der an allen vier Wettbewerben teilnahm und somit neun Kilometer in gerade einmal viereinhalb Stunden zu bewältigen hatte.



Bereits im Auftaktrennen über 1000 Meter Freistil zeigte der Schwimmer der SG Bamberg seine Klasse und stieg als Erster der AK 20 aus dem Wasser. 30 Minuten später stand mit den fünf Kilometern der härteste Wettkampf des Tages auf dem Programm: Mit seiner zweitschnellsten je geschwommenen Zeit (1:09:49 Std.) musste er sich jedoch knapp geschlagen geben und holte die Silbermedaille. Im Massenstart über 2,5 Kilometer gingen 106 Teilnehmer an den Start: Kleemeier ließ sich davon aber nicht beeindrucken und heimste das zweite Gold des Tages ein.



Im abschließenden Sprintrennen über 500 Meter Freistil schlug der 24-Jährige nicht nur als schnellster Schwimmer der AK 20 an, sondern durfte sich gleichzeitig über seinen ersten Landestitel in der Offenen Klasse freuen. Dieser Titel war das i-Tüpfelchen auf eine perfekte Saison: Schließlich ist Kleemeier nunmehr amtierender oberfränkischer, bayerischer, thüringischer, sächsischer und mitteldeutscher Meister sowie deutscher Vizemeister der AK 20.