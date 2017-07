Patrick Kleemeier deutscher Meister

Bei den internationalen deutschen Freiwassermeisterschaften im Barleber See bei Magdeburg sorgte Patrick Kleemeier (Jahrgang 1992) für eine große Überraschung: Er sicherte sich im Masterswettbewerb über 2,5 Kilometer den Titel in der Altersklasse 25 und ließ zwei Tage später noch Silber über fünf Kilometer folgen. Julia-Sophia Scheuermann wurde über fünf Kilometer starke Achte in ihrem Jahrgang 2000.

201 Vereine aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien und Uruguay entsandten 735 Sportler in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, um die deutschen Freiwassermeister zu ermitteln.



Erster großer Einzeltitel

Patrick Kleemeier stieg in den Wettbewerb über 2,5 km ein: Es wurde ein enorm hartes Rennen, da orkanartige Böen den Barleber See in ein Wellenbad verwandelten. Besonders die rund 400 m lange Zielgerade wurde für die Schwimmer zur großen Herausforderung, da sie gegen die Wellen anzukämpfen hatten, die die Aktiven ans Ufer drückten. Nach 34:03,19 Min. schlug Patrick Kleemeier schließlich als deutscher Meister der Altersklasse 25 an - ein Titel, mit dem im Vorfeld nicht zu rechnen war. Aber der Student nutzte die Chance und war auch mit seiner Zeit bei diesen schwierigen Bedingungen zufrieden. Für den Bamberger war es das größte Ziel, das er im Schwimmsport erreichen wollte, denn bis dato blieben ihm Einzelgold bei deutschen Meisterschaften sowie eine Medaille bei den deutschen Freiwassertitelkämpfen verwehrt. Somit hat er nun im Masterssport auf nationaler Ebene nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Julia-Sophia Scheuermann trat im Fünf-Kilometer-Wettbewerb der offenen Klasse an: Für sie war es durchaus ein besonderes Rennen, da sie im gleichen Lauf mit den deutschen Profis wie der WM-Dritten Finnia Wunram (SC Magdeburg) und den Olympiateilnehmerinnen Leonie Antonia Beck (SV Würzburg 05) und Sarah Köhler (SG Frankfurt) starten durfte, die in dieser Reihenfolge auch das Rennen für sich entschieden. Scheuermann gelang ein guter Start: Sie etablierte sich in einer der großen Verfolgergruppen, in der sie jedoch auch massiv Schläge und Tritte einstecken musste. In der zweiten Rennhälfte verschlechterte sich das Wetter: Der einsetzende Regen und aufkommende Wind erschwerte die Positionskämpfe zusehends. Doch Scheuermann schwamm in 1:07:46,52 Std. eine starke Zeit und schaffte im hochklassig besetzten Jahrgang 2000, in dem nahezu die komplette deutsche Spitze antrat, einen hervorragenden achten Platz.

Am Schlusstag gingen die Routiniers des deutschen Freiwassersports über fünf Kilometer an den Start, um die Meister der Altersklassen 20 bis 80 zu ermitteln. Patrick Kleemeier ging in der ersten Runde das enorm hohe Tempo der Führungsgruppe mit, um sich die Chance auf seinen zweiten Titel zu erhalten. Allerdings konnte er dieses hohe Tempo ab der zweiten Runde nicht mehr halten und musste weitestgehend alleine schwimmen. Zudem kam während des Rennens ein Unwetter auf: Nachdem das Hauptfeld der Masters im Ziel war, entscheiden sich die Veranstalter das Rennen aus Sicherheitsgründen sofort abzubrechen. Patrick Kleemeier konnte sein Rennen trotz der extrem widrigen Wetterbedingungen in 1:07:33,08 Std. als deutscher Vizemeister der AK 25 beenden.

Cheftrainier Tushar Sikdar war mit den Ergebnissen seines Mini-Teams sehr zufrieden.