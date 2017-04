Weltkulturerbelauf in Bamberg 2017: Neuer Streckenrekord im Halbmarathon

Der Brose-Lauf





Der Wieland-Lauf



Der sportliche Höhepunkt des 8. Weltkulturerblaufs in Bamberg wartete am frühen Sonntagabend bei Bilderbuchwetter mit einem neuen Streckenrekord auf.Beim Sparkassen-Halbmarathon über 21,1 Kilometer, bei dem 3800 Starter die anspruchsvolle Strecke mit 280 Höhenmetern in Angriff nahmen, pulverisierte Brenda Kebeya die Bestzeit bei den Damen. Die Kenianerin blieb in 1:20:38 Std. deutlich unter der Bestmarke von Sandra Haderlein, die vor zwei Jahren in 1:24:46 siegte. Diesmal wurde die Läuferin des SC Kemmern, die wegen einer Verletzung fast ein halbes Jahr pausieren musste, in 1:31:14 Std. Dritte. Auf Rang 2 kam die Neu-Bambergerin Inga-Lena Schömburg-Heuck (LG Stadtwerke München/SG Sparkasse Bamberg) in 1:24:47.Bei den Herren war der Streckenrekord des Bedforders Darren Deed (1:10:25 Std.) nicht in Gefahr. Jonas Lehmann von der TuS Heltersberg siegte bei seinem ersten Start in Bamberg in 1:11:37 Std. vor Mario Wernsdörfer (LG Bamberg/1:12:13) und Sven Perleth (SC Ostheim-Rhön/1:15:14)."Es ging viel auf und ab. Das mag ich. In zwei Jahren werde ich wieder dabei sein, meinte die für den LAC Quelle Fürth laufende 25 Jahre alte neue Streckenrekordhalterin. Ihr Freund Christian Bareiß läuft für die LG Bamberg. Während Kebeya ein Rennen gegen die Uhr lief, waren Herren-Sieger Jonas Lehmann und Lokalmatador Wernsdörfer auf der ersten Hälfte noch gleichauf. An der Buger Spitze setzte sich Lehmann dann entscheidend ab. "Mario war aber immer dran, ich musste bis zum Schluss voll durchziehen", sagte Lehmann, der als Bergläufer der Anstieg zur Altenberg wesentlich leichter fiel als dem späteren Zweiten. "Die ersten fünf Kilometer waren brutal hart", gab Wernsdörfer zu.Einen Heimsieg gab es beim Brose-Lauf, der in diesem Jahr wegen den Bauarbeiten am Steg über den Hollergraben im Hain 300 Meter länger war als üblich und über 11,2 km führte. Schnellster der 3630 Starter war Felix Hentschel von der LG Bamberg. Der Lokalmatador siegte in 35:38 Min. und war damit fast zwei Minuten schneller als der Zweitplatzierte Jasper Cirkel (LG Göttingen/38:21 Min.). Auf Rang 3 kam Marc Jaming (Homburg/38:31). "Die Temperaturen waren etwas hoch und der Wind etwas stark. Aber die vielen Kurven machen eine schnelle Zeit ohnehin nicht möglich", meinte Hentschel, der auf den ersten drei Kilometer schon mächtig Druck machte und einen Start-Ziel-Sieg landete.Bei den Damen gewann die Polin Anna Rostkowska in 40:59 Min. vor Monika Pletzer (Marburg/41:15) und Ulrike Schwalbe (ATS Kulmbach/44:01). "Da waren so viele Zuschauer an der Strecke. Das habe ich so bislang noch nie erlebt", meinte die Siegerin, die aus Hirschberg, der polnischen Partnerregion des Landkreises Bamberg, stammt.Die kürzeste der drei Strecken für die Erwachsenen war die Strecke über 4,4 Kilometer. Den Wieland-Lauf, bei dem 1330 Aktive am Start waren, gewann wie vor zwei Jahren Konstantin Wedel vom LAC Quelle Fürth in 13:21 Min.. Seinen Streckenrekord aus dem Jahr 2011 verfehlte er aber klar. "Die Stimmung an der Strecke macht den Reiz dieses Laufes aus. Sie beflügelt einen zum Saisoneinstand", meinte Wedel, der bereits zum fünften Mal in Bamberg am Start war. Auf den zweiten Platz kam Florian Beck (Viktoria Aschaffenburg) in 13:54 Min. vor Martin Militzke (TV 48 Coburg) in 14:28 Min.Schnellste Frau im Ziel war Eleisa Haag vom TV 48 Coburg. Die Triathletin siegte mit fast einer halben Minute Vorsprung in 15:58 Min. "Von 3000 Meter bis zum Halbmarathon laufe ich eigentlich alle Distanzen. Aber über die kürzeren Strecken muss man definitiv schneller loslaufen", sagte die Siegerin. Auf Platz 2 kam Franziska Krull von der LG Karlstadt-Lohr) in 16:21 Min. Auch die Drittplatzierte, Cosima Gundermann (LG Forchheim/17:19 Min.) überholte auf der Strecke durch die Bamberger Altstadt etliche Männer.