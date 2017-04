Nachwuchsmann Dütsch ist der Lichtblick bei der SG

Rückschlag für die Handballer der SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt (10.) im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga: Das Kellerduell gegen die TS Lichtenfels (9.) setzten sie mit 24:31 in den Sand. Der HC 03 Bamberg (3.) tat seine Pflicht und bezwang das Schlusslicht TV Ebern mit 31:20. Die Handballerinnen des Tabellenfünften HC 03 Bamberg gewannen in der Bezirksoberliga mit 21:19 bei der HSG Fichtelgebirge II (8.), während der Elfte TV Hallstadt mit 18:26 bei der SG Kunstadt/Weidhausen II (10.) leer ausging.



Bezirksoberliga, Herren

HC 03 Bamberg -

TV Ebern 31:20

Der 31:20-Heimsieg geriet nie in Gefahr, dennoch überzeugten die Handballer um Aushilfscoach Tobias Lutter nicht wirklich. Allerdings wurde wieder einmal deutlich, dass in der Bezirksoberliga mitunter auch eine unterdurchschnittliche Leistung zu einem deutlichen Sieg reicht. Die Bamberger mussten ohne Grenz und Haupt auskommen, dafür waren Perlinger und Kustos wieder mit an Bord. Die Anfangsphase wurde komplett verschlafen, der Gast führte mit 4:2. Erst eine Auszeit von Coach Lutter und eine Umstellung der Abwehr brachten den gewünschten Erfolg. Vorne wurde druckvoller gespielt und Julian Perlinger traf über Linksaußen nach Belieben, so dass der HC 03 zur Halbzeit mit 16:8 führte. Zwar kam der TVE nochmals bis auf sechs Treffer heran, dann zogen die Bamberger jedoch auf zehn Tore davon.

HC 03 Bamberg: Henkies, Scharf - Perlinger (8), Herold (7), Hoh (1), Sommer (3), Kustos (2), Götz, Schaad (2) Schäper (5/1), Gubler (3)

SG 12 Bamberg/Hallst. -

TS Lichtefels 24:31

Die SG musste erneut auf drei Spieler verzichten. Nach dem ersten Abtasten kam es zu vielen Fehlern im Angriff und der Verteidigung der SG. Lichtenfels zog auf 3:7 davon. Die SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt fand nicht ins Spiel. Nach einer Auszeit in der 20. Min. durch Trainer Falko Malt wurde das Spiel langsam stabiler. 12:14 hieß es zur Halbzeit. Die TSL zog ohne viel Widerstand auf 20:15 davon. Die SG fand weiterhin nicht ins Spiel und verlor verdient mit 24:31. Der A-Jugendliche Nick Dütsch brachte in seinem zweiten Herreneinsatz Schwung ins SG-Spiel.

SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt: Mellinghoff, Schraudner - Diller (5), Nostheide (6), Nicolai (5), Soleymani, Fischer (3), Korczynski (2), Dütsch (2), Schallenberg, P. Schardt, Weiner, Zimmer(1), Schiewer



Bezirksoberliga, Damen

HSG Fichtelgebirge II -

HC 03 Bamberg 19:21

Beide Teams starteten konzentriert und motiviert. Schnell war klar: Hier wird um jeden Punkt gekämpft. Dementsprechend ausgeglichen gestaltete sich die Anfangsphase. Im Angriff agierten die Bambergerinnen zwar druckvoll und erspielten sich zahlreiche Chancen, diese führten allerdings nicht immer zum gewünschten Torerfolg. Hinten stand der HC 03 gewohnt kompakt an der Linie, doch gelang es nicht, die Gegnerinnen frühzeitig anzugehen, so dass die HSG sowohl von außen als auch aus dem Rückraum leichtes Spiel hatte. Nach dem Seitenwechsel (11:11) fanden die HC-Damen zunächst besser ins Spiel und setzten sich bis auf 16:12 ab. Jedoch brachte das nicht die erhoffte Sicherheit. Wegen überhasteter Abschlüsse und Unstimmigkeiten in der Abwehr des HC 03 konnten sich die HSGlerinnen wieder bis auf 19:19 herankämpfen. Doch die Bambergerinnen behielten die Nerven und sicherten sich die erhofften zwei Punkte (19:21).

HC 03 Bamberg: Sommer, Gläser - Hohner (3), Meyer, P. Bohlender, (5), Pfister, S. Bohlender, (2), Gunreben, Gampert (9/2), Balles (2), Locher, Renner

SG Kunstadt/Weidhausen II -

TV Hallstadt 26:18

Die Hallstadterinnen starteten zu passiv in die Partie, ließen dem Gegner zu große Lücken in der Abwehr, so dass man bereits nach wenigen Minuten einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlief. Doch dann packte man in der Abwehr zu und Torabschlüsse wurden konsequent zu Ende geführt. Nun schien das Spiel wieder offen zu sein und keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Nach 20 Minuten stand ein 8:8 auf der Anzeigetafel. Kurz vor Ende der ersten Hälfte leistetet sich der TVH zu viele Fehler, die die SG konsequent nutzte. Der Gast lag zur Halbzeit mit 11:14 zurück. Nach der Pause kamen die Hallstadterinnen gegen die offensivere und gut stehende Abwehr der SG nicht an, weshalb sie teilweise ratlos im Angriff spielten und wichtige Bälle verloren. So zog der Gastgeber mit sechs Toren davon. Bis zur Mitte der zweiten Hälfte kämpfte man sich zwar wieder auf drei Tore heran, jedoch konnte man nur auf einen geringen Kader zurückgreifen, so dass bei den Hallstadterinnen die Kräfte schwanden. Zudem hatte man mit Zwei-Minuten-Strafen zu kämpfen, da die Beinarbeit in der Abwehr zu langsam war und man die Eins-gegen-Eins-Duelle unglücklich verlor. Die SG Kunstadt/Weidhausen II nutzte ihre volle Bank und erzielte einfache, schnelle Tore, die zum deutlichen 26:18 führten. Mit komplettem Kader hätte sich der TVH vielleicht nicht so klar geschlagen geben müssen, denn jederzeit bot sich die Möglichkeit, sich zurück ins Spiel zu kämpfen. Die Hallstadterinnen freuten sich, dass Michaela Erlwein ihr erstes Spiel bestritt und sich gut ins TVH-Team integrierte. red

TV Hallstadt: Müller - Schubert (2), Fischer, Erlwein, Rittmaier (3/1), Thumer (2), Freund (4/2), Süße, Siegelin (6/3), Unterholzer