Nach erster Pleite neue Serie starten

Die SpVgg Jahn Forchheim blieb auch im fünften Spiel unter Trainer Christian Springer ungeschlagen und setzte sich am Gründonnerstag im Derby der Fußball-Landesliga Nordwest gegen den SV Memmelsdorf knapp mit 1:0 durch. Nach dieser ersten Niederlage im Kalenderjahr 2017 gegen den Tabellenzweiten ist der SVM am Ostermontag (15 Uhr) in der heimischen Schmittenau im Verfolgerduell gegen den Tabellensechsten TSV Kleinrinderfeld gefordert.



SpVgg Jahn Forchheim -

SV Memmelsdorf 1:0

Die erste Chance produzierte David Mai, der erst geschickt wurde, dann den Ball vertändelte und im letzten Moment auf Sven Wieczorek weiterleitete. Der Flügelspieler wurde aber gerade noch rechtzeitig gestört - Ecke. Ein paar Standards später fiel die Führung der Heimelf. Wieczorek zirkelte die Kugel in die Mitte, mehrere Spieler sprangen vorbei, so dass David Mai per Kopf ins Tor vollendete (11.). Die Bogenlampe senkte sich genau über den auf der Linie stehenden Abwehrspieler ins linke obere Eck.

Der Jahn war weiter spielbestimmend, brachte aber keine Chance zustande. Besser machten es die Gäste, die in der 25. Minute fast den Ausgleich erzielten. Nach einem Freistoß langte Keeper Marcus Kredel daneben, hielt aber den Nachkopfball eines Memmelsdorfers fest. Keine Zeigerumdrehung später feuerte der auffällige David Mai ein Pfund ab und fand im SV-Schlussmann Dörnbrack seinen Meister. Kurz vor der Pause hatte der Jahn noch zwei gute Gelegenheiten. Allerdings kam einmal der Querpass nicht an, das andere Mal hätte Adem Selmani abziehen sollen statt querzulegen.



Memmelsdorf nach Pause stärker

In der zweiten Halbzeit nahmen die Gäste Fahrt auf. Erst verfehlte Markus Beiersdorfer nach einer feinen Kombination das Gehäuse um wenige Zentimeter, kurz danach wurde Tobias Seifert freigespielt, brachte den Ball aber nur harmlos auf Kredel. Kurz danach hatten die Forchheimer Zuschauer den Torschrei auf den Lippen, aber der Scharfschuss von Richard Steiner landete am Außennetz.

Mit zwei Wechseln wollte Springer seine Mannschaft wieder in die Spur bringen. Erst kam Offensivmann Dominik Zametzer, dann sogar der angeschlagene Dennis Weiler, um die Defensive zu stabilisieren. Die Gäste spielten weiter mutig nach vorne, hatten jedoch kaum Chancen. Nachdem der Jahn kaum noch Akzente setzte, lebte das Spiel von der Spannung. In der 76. Minute hätte sich der SVM den Ausgleich verdient gehabt. Nach einer langgezogenen Flanke köpfte ein Memmelsdorfer nach innen und Beiersdorfer zog ab. Das Geschoss traf Kredel, der benommen liegen blieb. Die gemäßigte Schlussoffensive der Hausherren blieb ohne Erfolg.

"Da war mehr drin, aber wir haben nie richtig zwingende Chancen gehabt, bis auf den Schuss auf den Torwart", sagte Gästetrainer Rolf Vitzthum. Springer lobte seine Jungs: "Wir haben der Mannschaft gesagt, dass sie das spielerisch lösen muss. Zum Spielerischen gehört aber die Mentalität. Und die hat das Spiel gewonnen."

SpVgg Jahn Forchheim: Kredel - Eisgrub, Patrick Mai, Gumbrecht (64. Weiler), Schäferlein, Bauernschmitt, Selmani, Wieczorek (62. Zametzer), Steiner, Göbhardt, David Mai (73. Burkel) / SV Memmelsdorf: Dörnbrack - Griebel (69. Baumüller), Hörnes, Beiersdorfer, Schwarm Wernsdorfer, Ruß, Koch, Hummel (64. Schneider), Seifert (86. Sowinski), Saal / SR: Hemrich (Urspringen) / Zuschauer: 240 / Tor: 1:0 Mai (11.)



Konkurrent um Platz 5

Am Ostermontag kommt es um 15 Uhr in der Schmittenau zum Verfolgerduell zwischen dem SV Memmelsdorf und dem TSV Kleinrinderfeld. Die Unterfranken liegen mit einem Spiel weniger und zwei Punkten Rückstand auf den SV Memmelsdorf auf Platz 6 und können am Montag am direkten Konkurrenten mit einem Sieg vorbeiziehen. Im Spiel gegen den direkten Konkurrenten müssen die Memmelsdorfer die knappe Niederlage in Forchheim wegstecken und versuchen, eine neue Serie zu starten. Gegen die Gäste hat die Vitzthum-Truppe noch etwas gutzumachen, kam sie doch im Hinspiel mit 0:4 unter die Räder.



3:9-Klatsche gegen Abtswind

Der TSV startete durchwachsen in das neue Jahr. Aufhorchen ließen die Kleinrinderfelder mit dem 2:2 gegen die SpVgg Jahn Forchheim, aber auch mit der 3:9-Klatsche gegen den TSV Abtswind.

Für die Memmelsdorfer zählt nur eine geschlossene Mannschaftsleistung, wenn sie die Punkte am Montag in der Schmittenau behalten wollen. Die Gäste werden aus einer kompakten Abwehr agieren und versuchen, mit schnellen Vorstößen zum Erfolg zu kommen. Dabei muss der SV Memmelsdorf auf die Offensivkräfte Peter Endres (12 Treffer) und Silas Krebelter (10) aufpassen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen.