Mit neuem Mut ins Kellerduell

Ein Duell im Kampf um den Klassenerhalt steht für den FC Eintracht Bamberg 2010 in der Fußball-Landesliga Nordwest auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Georg Lunz empfängt am Samstag (14 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Eintracht die FVgg Bayern Kitzingen.



In dieser Partie trifft der Tabellenletzte Bamberg auf den Vorletzten aus Kitzingen. Beide Mannschaften trennt in der Tabelle lediglich ein Zähler, wobei die Unterfranken ein Spiel weniger absolviert haben. Während sich die Bamberger am vergangenen Wochenende einen wichtigen 1:0-Erfolg beim FC Kahl sicherten, zeigt die Formkurve der Gäste seit längerem bergab. Vier Siege und drei Remis bei zehn Niederlagen stehen für sie zu Buche. In den letzten sieben Begegnungen holte die FVgg einen mageren Zähler. Den letzten Dreier fuhr sie mit einem 3:1 gegen den TSV Unterpleichfeld Ende September ein. Seither sind die Kitzinger nun ohne Erfolg und kassierten - abgesehen von dem knappen 1:2 bei Viktoria Kahl - derbe Pleiten. Wenig verwunderlich ist daher das Torverhältnis. Mit 15 Toren traf kein Team der Liga weniger oft, und mit 41 Gegentreffern liegen die Gäste nur drei vor den Bambergern.



Trainerwechsel in Kitzingen

Frank Wettengel, Trainer der FVgg, warf nach dem 0:4 vor zwei Wochen bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach das Handtuch. "Die Leistung im letzten Spiel in Schwebenried war viel zu schwach. Daher bin ich an den Verein heran getreten, dass ich aufhören möchte. Denn ich hatte den Eindruck, dass ich die Mannschaft nicht mehr so erreiche, wie das notwendig ist. Durch meinen Rücktritt möchte ich meinem Nachfolger die Möglichkeit geben, die Mannschaft zwei Wochen auf das so wichtige Auswärtsspiel bei Eintracht Bamberg vorbereiten zu können", meinte Wettengel. Übernommen hat nun Björn Auer, der schon einmal als Interimscoach in Kitzingen fungierte und den die Verantwortlichen auch gerne dauerhaft an der Linie sehen würden.



"Der neue Trainer wird versuchen, neues Feuer zu erwecken und hatte dazu 14 Tage Zeit. Zudem haben die Kitzinger mit Ahmed Bakare einen Angreifer in ihren Reihen, der sehr schwer auszubremsen ist. In Mittelfeld und Sturm sind drei, vier Leute, die es aus dem Spiel zu nehmen gilt", gibt Lunz die Marschroute vor.



Seine Elf kann nach dem Sieg in Kahl mit breiter Brust in die Partie gehen. "Es war sehr, sehr erfreulich und entspannt auf der Heimfahrt. So wie in Kahl wollen wir am Wochenende auch zu Hause auftreten, wissen aber, dass es eine verdammt schwere Aufgabe ist. Für beide Mannschaften geht es darum, ein Zeichen zu setzen. Wir wollen den Schub aus dem Spiel gegen Kahl mitnehmen. Man hat in dieser Woche eine Trendwende im Auftreten der Mannschaft gespürt, jeder hat alles gegeben. Ein Sieg würde uns nochmal guttun" hofft Lunz.

FC Eintracht Bamberg: Kühhorn, Nawrat - Ott, Kopka, Schwinn, Bugar, Trautmann, Tscherner, Jessen, Oppelt, Linz, Günthner, Ogunjimi, Großmann, Weimer, Peci