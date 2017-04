Lieber Punkt als Lob vom Gegner

Nach dem 0:2 gegen den TSV Großbardorf steht die DJK Don Bosco Bamberg am Samstag (15 Uhr) beim ASV Neumarkt vor einer immens hohen Hürde, denn der Tabellenvierte der Fußball-Bayernliga Nord will bei der Vergabe der ersten beiden Plätze noch ein gehöriges Wörtchen mitsprechen. Die Mannschaft von Trainer Mario Bail steht dagegen in der Pflicht, im Rennen um den Klassenerhalt zu punkten.



Es läuft beim Aufsteiger aus der 39000 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt auch im Jahr 2017. Drei Siegen (3:0 gegen Frohnlach, 1:0 beim Würzburger FV und jüngst 1:0 in Weiden) steht nur eine äußerst unglückliche 0:1-Niederlage beim FC Amberg gegenüber. Bis vor Wochenfrist bedeutete dies Rang 2 hinter Spitzenreiter VfB Eichstätt. Doch am Mittwoch zogen mit Viktoria Aschaffenburg (3:1-Sieg in Ansbach) und dem TSV Großbardorf (5:0-Erfolg in Frohnlach) zwei Teams aufgrund ihrer gewonnenen Nachholpartien in der Tabelle an den Oberpfälzern vorbei.



Deren Trainer Dominik Haußner entwickelte die ASV-Elf im Laufe der Saison zu einem nicht zu unterschätzenden Mitbewerber für den Aufstieg in die Regionalliga. Im Vorrundenspiel unterlag er zwar in Wildensorg mit 0:1, doch bereits zu diesem Zeitpunkt deuteten seine Schützlinge ihre außergewöhnliche Laufstärke und Bissigkeit in den Zweikämpfen an. Haußner feilt immer weiter an seiner Taktik und sucht über das ballorientierte sichere Aufbauspiel den Weg zum Erfolg. Dabei soll stets eine sattelfeste Abwehr die Voraussetzungen für dreifache Punktgewinne sorgen. Seine Jungs mussten erst dreimal zwei Gegentore hinnehmen, noch nie mehr im Laufe der Spielzeit. Dagegen fuhren sie schon zehn (!) Zu-Null-Siege ein. Die nur 23 Gegentreffer stellen aktuell den Bestwert der Liga dar. Und bekanntlich einer alten Trainerweisheit werden Meisterschaften und Aufstiege in der Abwehr entschieden. Am vergangenen Spieltag verzweifelten die Weidener am Neumarkter Bollwerk. "Ein 0:0 wäre durchaus gerecht gewesen", bilanzierte der 38-jährige Haußner anschließend. Er sah ein 50:50-Spiel und betonte, eine Woche zuvor bei gleichen Voraussetzungen beim Gastspiel in Amberg der Leidtragende gewesen zu sein. Für die Entscheidung sorgte der brandgefährliche Mittelfeldakteur Bernhard Neumayer (22 Jahre), der bereits seinen siebten Saisontreffer markierte und mit Freistoßspezialist Christian Heinloth (20, ebenfalls 7 Tore) die Schaltzentrale bildet.



Übertroffen werden beide in der internen Torschützenliste nur vom 23 Jahre alten Stürmer Christian Schrödl, der in 17 Einsätzen elfmal erfolgreich war. Er fehlte in allen vier Partien dieses Kalenderjahres aufgrund einer Verletzung. Möglicherweise gibt er sein Comeback gegen die Bamberger, denen die vierte Niederlage im fünften Spiel des Jahres richtig weh tat.



Glücksgöttin Fortuna meint es nach wie vor nicht gut mit dem DJK-Ensemble, das auch gegen Großbardorf ebenbürtig war und eine insgesamt sehr ansprechende Leistung abrief. Die taktischen Vorgaben wurden umgesetzt. Einzig und allein die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse machte den "Gelb-Grünen" wieder einen Strich durch die Rechnung. Hinzu kam der schon beinahe gewohnte Stellungsfehler, den das Großbardorfer Spitzenteam gnadenlos bestrafte. Dessen Coach attestierte den Bambergern ein "klasse Spiel". Diese Lobeshymnen kann Mario Bail schon nicht mehr hören. Ihm ist sicherlich demnächst ein so genannter "dreckiger Sieg" nach nicht so guter Leistung lieber als erneut nur Komplimente einzuheimsen. Seine Akteure müssen sich vor allem im Luftkampf besser präsentieren, denn die Neumarkter sind nach Standards und scharfen Flanken bärenstark. Hier gilt es besonders, die individuelle Klasse der groß gewachsenen Abwehrrecken Philipp Stephan (22 Jahre, 4 Tore) und Armin Bindner (27, 3) konsequent zu bekämpfen. Schon ein kleines Erfolgserlebnis in Form eines Punktgewinns würde den Mannen um Kapitän Markus Fischer helfen, um die Negativtendenz zu stoppen. Schließlich stehen noch Vergleiche mit den ebenfalls gefährdeten Teams aus Haibach, Frohnlach, Feucht und Ansbach an, wo neben der fußballerischen Klasse auch die Nervosität bei den Akteuren eine nicht unerhebliche Rolle spielen kann.



Derzeit verfügen die DJKler noch über ein Vier-Punkte-Polster zum gefährdeten Platz 14, den aktuell die Weidener einnehmen, denen aber von allen Seiten der Klassenerhalt zugetraut wird. "Wir müssen hoch konzentriert sein und alles in die Waagschale werfen", weiß Mario Bail nur zu gut. Er attestiert seinen Kickern "absolutes Bemühen", die als krasser Außenseiter anreisen. Neben Alexander Eckert (verletzt) fehlen Dominik Schütz aus beruflichen und Pascal Niersberger aus privaten Gründen.

DJK Don Bosco Bamberg: Kraus, Trunk - Esparza, Fischer, Jessen, Kettler, Körner, Leicht, Ljevsic, Makrigiannis, Schäffler, Schmitt, Schmoll, Schwinn, Sengül, Strobler, Wunder