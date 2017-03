Kühnlein besiegelt in der Nachspielzeit die Bamberger Niederlage

Nun ist sie da, die erste Niederlage für Mario Bail. Der Trainer der DJK Don Bosco Bamberg musste am Samstag im Auswärtsspiel der Bayernliga Nord beim FC Amberg erstmals dieses Gefühl spüren. Zwar führten die Domstädter vor 310 Zuschauern Am Schanzl zur Halbzeit durch ein Kopfballtor von Daniel Schäffler mit 1:0 (15.), aber nach der Pause kassierte die DJK Don Bosco zwei Gegentreffer - den zweiten erst in der Nachspielzeit -, und so stand es am Ende 2:1 (0:1) für die Oberpfälzer.

Im ersten Durchgang hinterließ die DJK Don Bosco Bamberg einen sehr guten Eindruck. Auf dem schlechten Rasen im Stadion in Amberg übernahmen die Oberfranken die Initiative. Nach einer Viertelstunde wurden die Bemühungen der Gäste aus dem Stadtteil Wildensorg dann auch schon belohnt. Von der rechten Seite segelte ein Flankenball von Dominik Schütz in den Strafraum, den Daniel Schäffler per Kopf aus drei Metern mit seinem achten Saisontor zum 1:0 für Don Bosco in die Maschen beförderte (15.).

Auch in der Folge hatte Bamberg mehr Spielanteile, wusste daraus aber kein weiteres Kapital zu schlagen. Der FC Amberg wurde nur sporadisch gefährlich, und wenn, dann vornehmlich in Person von Ex-Regionalliga-Spieler Christian Knorr, den die Bamberger Abwehr aber bis zur Pause gut um Griff hatte.

In einer Kabinenpredigt in der Halbzeitpause wies Bambergs Coach Bail besonders darauf hin, dass er mit Beginn der zweiten Halbzeit eine Offensive der Hausherren erwarte. Genauso kam es auch, wobei die Bamberger ganz früh den 1:1-Ausgleich hinnehmen mussten: Michael Dietl hatte sich über die linke Seite durchgespielt. Fatal war in dieser Situation das Stellungsspiel des Außenverteidigers der Gäste, denn der ermöglichte den Pass von Dietl zum lauernden Knorr, der seine Gefährlichkeit einmal mehr unter Beweis stellte und eiskalt einschoss (48.). Für Bambergs Keeper Christoph Trunk gab es da nichts zu halten.

Auf der Gegenseite hatte Markus Fischer mit einem tollen Freistoß Pech, denn Keeper Matthias Götz reagierte glänzend und verhinderte den Einschlag zum 1:2 (62.). Das 2:1 für die Platzherren hatte Michael Busch auf dem Fuß. Der eingewechselte Busch geriet aber sechs Meter vor dem Tor in Rücklage und jagte den Ball so über den Kasten (75.).

Amberg investierte etwas mehr, die Bamberger sorgten zu selten für Entlastung. So kam es, wie es kommen musste: Drei Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. Zuerst produzierten die Gäste einen völlig unnötigen Freistoß. Den Schuss konnte die DJK aber zur Ecke abwehren. Der Eckball brachte dann die Entscheidung. Der aufgerückte, 1,91 Meter große Innenverteidiger Kevin Kühnlein schraubte sich in die Höhe und köpfte zum viel umjubelten 2:1 für die Hausherren ein (90. + 2). Es war erst der zweite Saisontreffer des 26-Jährigen, der einstmals beim FC Eintracht Bamberg verteidigte. Wenig später war Schluss, und die geschlagenen Domstädter schlichen mit gesenkten Köpfen vom Feld.

Ausschlaggebend für die Niederlage waren zwei Gründe: Im ersten Abschnitt versäumte es Don Bosco, aus der Überlegenheit mehr als nur das eine Tor zu machen. In Halbzeit 2 sorgten die Gäste für zu wenig Entlastung und ließen dabei engagierte Oberpfälzer immer wieder nach Belieben agieren.



Stimmen zum Spiel

Lutz Ernemann (Trainer FC Amberg): "Es war für uns das erwartet schwere Spiel. Bamberg hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Die haben gutes Forechecking und Pressing gespielt, haben uns daher schon früh gestört, und so konnten wir uns zunächst nicht entfalten. Die DJK hat uns das Leben schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit sind wir mutiger aufgetreten, haben zum Glück frühzeitig den Ausgleich erzielt. Wir waren dann etwas energischer Richtung Sieg unterwegs als die Bamberger. Wir haben mehr auf den Sieg gedrängt und daher geht unser Erfolg auch in Ordnung."

Mario Bail (Trainer DJK Don Bosco Bamberg): "In der ersten Halbzeit war es von uns ein gutes Spiel. Wir hatten mehr Spielanteile und Chancen, haben auch verdient geführt. Nach der Pause hat Amberg den Druck erhöht, davor hatte ich in der Kabine noch gewarnt. Wir haben für zu wenig Entlastung gesorgt, dass müssen wir uns vorhalten lassen. Dass wir dann so spät noch das Tor zur Niederlage kassiert haben, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Die Niederlage ist unglücklich, weil so spät zustande gekommen. Aber der Sieg für Amberg geht leider in Ordnung."