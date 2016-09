Klarer Sieg zum Auftakt für die Ringer des TSV Burgebrach

Gelungener Start für die TSV-Ringer in der Oberliga: Die Burgebracher schlugen den SV Mietraching in der Windeckhalle überraschend hoch mit 23:12. Der TSV ging gleich im ersten Kampf durch seinen Neuzugang aus der eigenen Jugend, Lucas Nein, in Führung und baute diese bis zum 23:12-Endstand stetig aus. Auch der zweite Neuzugang, Mihai-Radu Mihut, erkämpfte gegen den 15 kg schwereren Egor Moiseev einen überragenden 9:0-Punktsieg.

Die Zuschauer waren begeistert und zollten mit viel Beifall Respekt für den tadellosen Auftritt ihres Teams. Trainer Michael Giehl sagte: "Ein sehr schöner Auftakt. Unser Gegner hatte sich einiges vorgenommen. Im letzten Jahr hatten wir gegen Mietraching in eigener Halle mit 13:18 noch den Kürzeren gezogen. Die Revanche ist geglückt. Dass der Sieg dann auch noch mit 23:12 so hoch ausfällt, ist besonders hervorzuheben." Am kommenden Samstag empfangen die Burgebracher den Aufsteiger aus der Bayernliga, ASV Au/Hallertau.

57 kg Freistil: Lucas Nein bekam die Punkte bereits auf der Waage, weil die Gäste hier keinen Gegner stellten (Stand: 4:0).

130 kg griechisch-römisch: Einen ausgeglichenen Kampf lieferten sich Jens Brosowski und Tibor Kucsera. Der Ungar im Dress der Gäste kämpfte auch schon einige Jahre in der 2.Liga. Dem Gast gelangen in der Bodenlage zwei Durchdreher und ein 6:1-Punktsieg (4:2).

61 kg griech.-röm.: Publikumsliebling Dragos Cimpanu hatte Simon Scholler voll im Griff. Mit sehenswerten Techniken erkämpfte er Mitte der zweiten Hälfte einen ungefährdeten 16:0-Überlegenheitssieg (8:2).

98 kg Freistil: Jan Stretz brachte sich gegen Markus Lederer selbst in eine gefährlichen Lage, aus der er sich nicht mehr befreien konnte (8:6).

66 kg Freistil: Michael Uzelino fegte Markus Schmidt von der Matte. Mit herrlichen Beina ngriffen brachte er seinen Gegner immer wieder in Bedrängnis. Kurz vor der Halbzeit gewann er mit 15:0 durch technische Überlegenheit (12:6).

86 kg griech.-röm.: Mihai-Radu Mihut kämpfte gegen den 15 kg schwereren Egor Moiseev. Stark, wie er seinen Gegner beherrschte und einen sicheren 9:0-Punktsieg einfuhr (15:6).

66 kg griech.-röm.: Bereits nach 1:24 Min. wurde Leonardo Quintero Torres mit 16:0 Punkten gegen den Ungarn Norbert Galajda zum frühesten Überlegenheitssieger des Abends erklärt (19:6).

86 kg Freistil: Beeindruckend bearbeitete Mannschaftstrainer Michael Giehl seinen Gegner Maximilian Primbs und spielte seine Stärken voll aus. Bei einer 10:4-Führung schulterte er den Mietrachinger Mitte der zweiten Halbzeit (23:6).

75 kg Freistil: Christian Giehl und Markus Ertl lieferten sich ein hitziges Duell. Beide sammelten Punkte. Doch der Gästeringer hatte in einigen Aktionen den Vorteil auf seiner Seite. Kurz vor Schluss musste sich der TSVler mit 5:23 geschlagen geben (23:10).

75 kg griech.-röm.: Dominik Winkler gelang gegen Patrick Feilmeier ein herrlicher Überwurf, wofür er die höchste Wertung des Abends bekam. Insgesamt kämpften beide auf Augenhöhe. Am Ende siegte der Gast knapp mit 11:8. Dafür bekam das Gästeteam zwei Punkte aufs Mannschaftskonto (Endstand 23:12).



Spannung bis zum Schluss

Nichts für schwache Nerven war der Mannschaftskampf in der Gruppenoberliga zwischen der "Zweiten" des TSV Burgebrach und dem Landesliga-Absteiger RCA Bayreuth. Der Siegbringer des TSV II war Josef Giehl (75 kg), der seinen starken Gegner Aravat Gioev im ersten Duell (griechisch-römisch) mit 12:0 besiegte und im zweiten Duell (Freistil) aus einem 0:10 ein 10:12 machte. Mit dieser Aufholjagd sicherte er den Burgebracher 23:22-Gesamtsieg, denn vor dem letzten Kampf war für beide Teams noch alles drin. In der 57-kg-Klasse war der TSV II in beiden Stilarten unbesetzt. Leon Dobrzanski (61 kg) schulterte Talin Seiferth in beiden Stilarten. Christopher Rippl (66 kg) gewann gegen Mehmet Aygün zweimal mit technischer Überlegenheit. Alexander Giehl (86 kg) gelang gegen Khasan Dzhanaraliev im freien Stil ein 8:4-Punktsieg. Im griechisch-römischen Kampfstil wurde er von Zauri Devadze Mitte der zweiten Hälfte ausgepunktet.

Gegen diesen Gegner verlor Markus Zürl (98 kg/griech.-röm.) im ersten Durchgang knapp mit 4:9 nach Punkten. Im zweiten Abschnitt besiegte Markus Zürl (98 kg/Freistil) Philip Röhlen mit 8:2. Fabian Kremer (bis 130 kg) sicherte seinem Team gegen Röhlen mit einer Punktniederlage einen Punkt, was mit entscheidend für den Burgebracher Gesamtsieg war. Gegen Alexander Meyer wurde er im zweiten Kampfabschnitt geschultert.