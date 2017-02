Jelitte und Wilke sorgen für die Mannschaftspunkte

Die Saison in der Champions League ist für die Kegler des SKC Victoria nach der erneuten Niederlage im Rückspiel bei KK Zapresic beendet. Mit 2:6 Mannschaftspunkten (MP) und 3593:3723 Kegeln unterlagen die Bamberger beim kroatischen Meister. Für die Mannschaftspunkte der Victoria sorgten Christian Jelitte und Christian Wilke. Die besten Einzelergebnisse lieferten Jelitte (637) und Fritzmann (629).

"Wir haben die Chance auf das Final Four bereits im Hinspiel mit der 1:7-Niederlage so gut wie verspielt. Das Team hat alles versucht, musste aber relativ schnell einsehen, dass die Hypothek aus dem Hinspiel einfach zu groß war", sagte Co-Trainer Werner Fritzmann.

Während Jelitte sich in einem engen Satz mit 153:150 den Sieg gegen Bolanca sicherte, hatte Hess leichte Probleme und war einem furios spielenden Manev mit 147:178 unterlegen. Jelitte kämpfte Bolanca (166) mit starken 177 erneut nieder. Hess steigerte sich auf 154, hatte aber gegen Manev (178) erneut das Nachsehen. Bambergs Trainer Csanyi reagierte und brachte Kunze für Hess. Kunze blieb bei 138 hängen und Manev spielte mit 169 weiter stark. Der Bamberger spielte zwar nochmals 158, hatte aber gegen Manev (171) keine Chance, und so verlor das Duo Hess/Kunze mit 0:4 Satzpunkten (SP) und 596:689. Jelitte sicherte sich den dritten Satz mit 144:141 und hatte den MP bei 3:0 SP sicher. Trotz guten Spiels (163) musste er Satz 4 an Bolanca (173) abgeben und siegte so mit 3:1 SP und 637:630 Kegeln.

Fridl profitierte zu Beginn immer wieder von Kegeln, die zurück auf die Bahnen fielen und so noch einiges umwarfen. Dem hatte Jelinek nichts entgegenzusetzen und lag schnell mit 0:2 SP zurück (141:156, 156:167). Er konnte zwar mit 155:137 verkürzen, war am Ende aber mit 1:3 SP und 596:611 chancenlos gegen Fridl. Das Duell Bogdanovic gegen Fritzmann war nichts für schwache Nerven. In Rückstand liegend, pirschte sich Fritzmann heran, um Bogdanovic mit dem letzten Wurf den ersten Satz mit 160:159 abzunehmen. Auch der zweite Durchgang ging mit 163:162 knapp an Fritzmann. In Satz 3 führte Fritzmann nach den Vollen mit 105:94, konnte den Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen, da nur 42 im Abräumen fielen. Bogdanovic sicherte sich auch den letzten Satz, und so ging der MP bei 2:2 Sätzen mit 636:629 an Zapresic, die Entscheidung war gefallen.

Dominik Teufel feierte anstelle von Nicolae Lupu sein Debüt in der Champions League. Nach einem 0:2 markierte er mit 153:143 den Ehrenpunkt in seinem Duell, das er gegen Uzelac und Gaspert mit 1:3 SP und 557:587 verlor. Christian Wilke, der zunächst gegen Danijel Funda spielte, geriet nach 139:147 mit 0:1 in Rückstand, glich aber mit 152:151 aus. Dann kam Milinkovic für Funda und Wilke nutzte dies mit 148:133 zum 2:1. Am Ende teilte man sich mit 139:139 den SP, und so ging dieses Duell mit 2,5:1,5 SP bei 578:570 Kegel an Bamberg. Für das Final Four am 1./2.April qualifizierten sich neben den Kroaten der Gastgeber ZP Sport a.s. Podbrezova (Slowakei), Alabardos Szeged TE (Ungarn) und der SKV RW Zerbst.

KK Zapresic - SKC Victoria Bamberg 6:2

(13:11 Satzpunkte, 3723:3593 Holz)

Bolanca - Jelitte 1:3 (630:637)

Manev - Hess/Kunze 4:0 (689:596)

Fridl - Jelinek 3:1 (611:596)

Bogdanovic - Fritzmann 2:2 (636:629)

Funda/Milinkovic - Wilke 1,5:2,5 (570:578)

Uzelac/Gaspert - Teufel 3:1 (587:557)