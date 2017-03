Höchste Heimpleite für Bamberg

von PETER SEIDEL

Erstmals in dieser Saison haben die Bamberger Basketballer wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Fünf Tage nach dem 78:83 gegen Fenerbahce Istanbul und drei Tage nach der Bundesliga-Pleite in München musste sich das Brose-Team am Dienstagabend in der Euroleague Baskonia Vitoria mit 71:96 (37:53) geschlagen geben. Der in diesen Tagen ausgelaugt wirkende deutsche Meister unterlag nun schon zum 18. Mal in dieser Königsklassen-Saison und droht in der Tabelle weiter abzurutschen, wenn er auch am Donnerstag (20.45 Uhr) beim Schlusslicht Armani Mailand abermals als Verlierer vom Parkett gehen sollte. Dagegen ist den Basken nach dem vierten Sieg in Folge die Teilnahme an den Play-offs kaum noch zu nehmen.



Auch Maodo Lo verletzt

Neben Elias Harris und Janis Strelnieks musste Brose-Coach Andrea Trinchieri gegen Vitoria auch auf den ebenfalls verletzten Maodo Lo verzichten. Der Nationalspieler war am Sonntag in München umgeknickt und wurde geschont. Shane Larkin brachte mit zwei Dreiern die Basken schnell mit 6:0 in Führung und gab damit den Takt vor, der diese Partie im ersten Viertel bestimmen sollte. Während Vitoria nach Belieben punktete, taten sich die Bamberger sehr schwer, ihre Angriffe erfolgreich abzuschließen. Nur einer der ersten acht Würfe der Gastgeber fand den Weg in den Korb, daher führte Baskonia nach fünf Minuten schon zweistellig (13:3).

Die Trefferquote des Brose-Teams sollte sich auch nach der ersten TV-Auszeit nicht merklich bessern. Nach dem ersten Viertel betrug sie magere 27 Prozent. Logische Konsequenz war ein deutlicher 11:28-Rückstand.

Im zweiten Abschnitt sorgte der nun eingewechselte Jerel McNeal dafür, dass die Hausherren offensiv allmählich ihren Rhythmus fanden. Mit zehn Punkten im zweiten Viertel, darunter zwei Dreiern, war er der effektivste Spieler und weckte mit seiner Dynamik seine Teamkameraden langsam auf. Jedoch fanden die Bamberger in der Abwehr weiterhin kein Mittel, die Basken zu stoppen. Aufbauspieler Shane Larkin, Tornike Shengelia und Chase Budinger sorgten dafür, dass Vitoria zur Pause mit 16 Punkten vorne lag.



Miller und Melli außer Form

Trotz des großen Rückstands feuerten die Bamberger Fans ihr Team auch nach der Pause frenetisch an. Daniel Theis setzte nun offensiv die Akzente, doch bekam von anderen Leistungsträgern wie Darius Miller, der am Dienstag seinen 27. Geburtstag feierte, zu wenig Entlastung. Auch Nicolo Melli leistete sich abermals viele Fehlwürfe. Als die Brose-Basketballer erstmals mit über 20 Punkten im Hintertreffen lagen (49:70, 29. Min.), wurde es merklich ruhiger in der Arena.

Da sich an den Kräfteverhältnissen auch im Schlussabschnitt nichts mehr änderte, stand am Ende die höchste Heimniederlage dieser Saison für die schwachen Bamberger zu Buche. Nur mit Mühe und Not konnten sie einen "Hunderter" gegen sich in eigener Halle gerade noch vermeiden.





Die Statistik

Brose Bamberg - Baskonia Vitoria 71:96



(11:28, 26:25, 16:21, 18:22)

Bamberg McNeal (17 Punkte /3 Dreier), Staiger (12/4), Theis (11/1), Heckmann (6/2), Radosevic (5), Miller (5), Melli (4), Nikolic (4), Zisis (4), Olinde (2), Veremeenko (1), Causeur

Vitoria Larkin (17/3), Budinger (17/2), Shengelia (16), Beaubois (9/1), Tillie (8/1), Voigtmann (7/1), Luz (7/1), Hanga (6/2), Blazic (5/1), Diop (4), Sedekerskis, Laprovittola

SR Belosevic (Serbien), Hordov (Kroatien), Latisevs (Lettland)

Zuschauer 6150

Gesamtwurfquote Bamberg 38 Prozent (23 Treffer/61 Versuche), Vitoria 55 (36/65)

Dreierquote Bamberg 37 Prozent (10/27), Vitoria 44 (12/27)

Freiwurfquote Bbg. 71 Prozent (15/21), Vitoria 75 (12/16)

Rebounds Bamberg 31 (20 defensiv/11 offensiv), Vitoria 39 (29/10)

Ballgewinne/-verluste Bamberg 13/15, Vitoria 11/15

Assists Bbg. 18/ Vitoria 18

Fouls Bamberg 23/ Vitoria 20