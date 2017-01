Herren stehen vor dem Aus, Damen fast schon im Final Four

Im vollen Sportpark Eintracht standen für die Damen und Herren des SKC Victoria Bamberg die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League der Kegler auf dem Programm. Die Damen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen gegen den KC Schrezheim mit 7:1 Mannschaftspunkten und 3615:3311 Kegeln und sind auf dem besten Weg zum Final Four in Podbrezova. Die Herren hingegen stehen nach der unerwartet deutlichen 1:7-Niederlage gegen KK Zapresic vor dem Aus.



Bei der Niederlage der Herren zeigten einzig Florian Fritzmann (634) und Christian Jelitte (630) zeigten Normalform. Mit Fritzmann, Wilke und Lupu vertraute Trainer Csanyi auf Bewährtes, da dieses Trio zuletzt sehr starke Leistungen brachte. Sie trafen auf Funda, Mance und Bogdanovic. Im Duell der "Altmeister" zeigte Bogdanovic vom Start weg seine Qualität und nutzte jede Nachlässigkeit konsequent aus. Verdienter Lohn war der erste Mannschaftspunkt (MP), den er mit 3,5:0,5 Satzpunkten (SP) und 637:596 Kegel für Zapresic holte. Im Duell von Wilke gegen Mance profitierte der Bamberger zu Beginn von einem Fehler des Gegners und ging mit 1:0 in Führung. Doch anschließend zeigte Mance keine Schwäche mehr und glich postwendend aus, ehe er seinerseits mit 2:1 in Führung ging. Trotz des Ausgleichs von Wilke reichte es bei 2:2 SP nicht mehr zum Sieg, da der Gast aus Kroatien mit 628:609 vorne lag.



Fritzmann, der sich mit Funda ein packendes Duell lieferte, musste zu Beginn einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen, da er mit 144:159 Holz unterlag. Im weiteren Verlauf steigerte sich Bambergs Leistungsträger in jedem Satz und erspielte sich nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich eine 2:1-Führung, ehe er nochmal zum großen Schlag ausholte und so Bamberg im Rennen hielt. Mit 177:148 machte er das 3:1 nach Sätzen perfekt und konnte damit auf 1:2 MP verkürzen. Zapresic lag nach dem Starttrio nur noch mit 25 Kegel in Front, da die Victoria alleine im letzten Satz 42 Kegel aufholte.



Zum Schlussakt traten nun Kunze, Hess und Jelitte an. Sie trafen auf Bolanca, Fridl und Manev. Erneut erwischte der Gast den besseren Start, da Manev (184) und Bolanca 160) punkteten. Einzig Hess konnte mit 169:135 dagegen halten. Anschließend unterlag aber auch Hess, ehe man sich im 3.Satz mit 154:154 den SP teilte und der letzte Satz die Entscheidung bringen musste. Fridl war nun Herr im fremden Haus, kämpfte Hess mit 168:135 nieder und holte mit 2,5:1,5 SP bei 618:608 den MP für sein Team.



Jelitte kämpfte derweil gegen Windmühlen, da der große Rückstand schon eine große Hypothek war. Kämpferisch glich er erst zum 1:1 aus und ging dann nach 167:150 mit 2:1 in Führung, der MP war also möglich. Doch dann zeigte Manev nochmal, was er kann und konterte mit 174:154, was zum 2:2 führte. Da Manev mit 662:630 vorne lag, ging auch dieser MP an Zapresic.



Jelinek ersetzt Kunze

Kunze wurde im Verlauf des zweiten Satzes durch Jelinek ersetzt. Dieser schrammte sofort knapp am Satzgewinn (137:136) vorbei. Da auch der dritte Satz an Bolanca ging, war das Duell entschieden und der Satzgewinn zum Ende nur noch Ergebniskosmetik. Bolanca bezwang das Duo Kunze/ Jelinek mit 3:1 SP und 601:581.

"Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so eine schlechte Leistung bringen, da alle sehr gut drauf waren. Die Niederlage nagt schon sehr an mir. Dennoch werden wir nicht aufgeben und bis zum Ende kämpfen. Es gibt ein Rückspiel, und das wollen wir zumindest gewinnen", meinte der enttäuschte Bamberger Trainer Csanyi. maha

SKC Victoria Bamberg -

KK Zapresic 1:7

(10:14 Satzpunkte / 3658:3745 Holz)

Fritzmann - Funda (3:1) 634:599

Wilke - Mance (2:2) 609:628

Lupu - Bogdanovic (0,5:3,5) 596:637

Kunze/Jelinek - Bolanca (1:3) 581:601

Hess - Fridl (1,5:2,5) 608:618

Jelitte - Manev (2:2) 630:662





Damen haben Ticket für Final Four so gut wie in der Tasche

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League sind die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Bundesliga-Tabellenführer gewann gegen den Ligarivalen KC Schrezheim mit 7:1 Mannschaftspunkten (MP) und 3615:3311 Kegeln und ist auf dem besten Weg zum Final Four in Podbrezova. Sina Beißer stach mit dem besten Ergebnis (641) hervor.



Im deutschen Viertelfinale vertrauten die Bamberger Damen wie die Herren auf ihr bewährtes Starttrio, bestehend aus Beißer, Kastner und Kicker, während Schrezheim mit Sokac, Margarete Lutz und Schneider das Spiel aufnahm. Beißer zeigte vom Start weg eine meisterhafte Leistung und sollte das Maß aller Dinge in diesem Spiel werden. Über 174, 145, 170 und 152 Holz (262 Abräumen!) kam sie gegen Sokac zu einem 4:0 nach Sätzen und sorgte mit 641:539 für ein gutes Polster. Diese Polster sollte Kastner gegen "Maggy" Lutz noch ausbauen, da sie mit 604:560 bei Satzgleichstand vorne lag und somit den zweiten MP für Bamberg einfuhr.

Im Duell der Nationalspielerinnen Kicker und Schneider erwischte der Gast aus Schrezheim mit 138:130 den besseren Start. Dies sollte allerdings der einzige Satzgewinn von Schneider, die angeschlagen ins Spiel ging, bleiben. Kicker gewann die Folgesätze mit den Ergebnissen von 153, 165 und 157, und so ging auch der MP mit 3:1 Satzpunkten (SP) bei 605:518 an die Bambergerin. Der SKC Victoria führte somit nach dem Starttrio mit 3:0 MP und hatte bereits einen enormen Vorsprung von 233 Kegeln.



Nun betraten Wlodarczyk, Dollheimer und Maricic für Bamberg sowie Knodel, Barth und Kathrin Lutz die Bahnen für den Schlussakkord. Alle Zuschauer im Sportpark fragten sich, ob den Bambergerinnen erneut ein 8:0-Sieg gelingen würde, wonach es auch lange aussah. Maricic, die sich im ersten Satz mit 156:152 zum Sieg strecken musste, hatte in den folgenden Sätzen weniger Probleme. Nach 143:115 für Maricic reagierte Schrezheim und brachte Schupp für Kathrin Lutz ins Spiel, der man die lange Spielpause anmerkte.



Doch auch Schupp konnte zunächst nichts ausrichten und unterlag mit 157:130, was das 3:0 nach Sätzen bedeutete. Mit dem sicheren MP im Gepäck war es auch zu verschmerzen, dass Schupp mit 143:141 zum 3:1-Anschluss kam, wobei aber Maricic immer noch mit 597:540 vorne lag.



In einem weiteren Duell zweier Nationalspielerinnen zwischen Dollheimer und Barth zeigte Dollheimer ein verbessertes Spiel. Lohn dafür waren drei Satzgewinne in Folge, womit sie sich vorzeitig den MP sicherte. Barth erzielte mit abschließenden 156:135 und insgesamt 580 Kegel das beste Schrezheimer Ergebnis, wenngleich auch der MP an Dollheimer bei 3:1 SP und 587:580 ging.



Ein ganz enges Duell lieferten sich Wlodarczyk und Knodel, die sich zu Beginn mit 145:145 den SP teilten. Anschließend gewann jede Spielerin einen Satz, wobei zunächst Knodel in Führung ging, ehe Wlodarczyk zum 1,5:1,5 ausglich. Somit musste der letzte Satz die Entscheidung bringen. Beide lieferten sich weiterhin ein enges Duell, in dem Knodel mit 97:92 nach den Vollen vorne lag. Diesen kleinen Vorsprung verteidigte die Schrezheimerin und belohnte sich am Ende mit einem weiteren Satzgewinn (139:137) und dem MP. Somit war der Endstand hergestellt.



"Wir wollten uns heute eine gute bis sehr gute Ausgangssituation für das Rückspiel sowie für das vorrangige Ziel Final Four in Podbrezova erspielen. Mit dem 7:1 ist uns dies zur Freude aller gelungen. Wenn wir jetzt unsere normale Form im Rückspiel auf die Bahnen bringen, sollten wir das selbstgesteckte Ziel erreichen. Glückwunsch auch an Sina, die heute ein ganz starkes Spiel abgeliefert hat", meinte Bambergs Teamkapitänin Daniela Kicker.

SKC Victoria Bamberg -

KC Schrezheim 7:1

(16,5:7,5 Satzpunkte / 3615:3311 Holz)

Beißer - Sokac (4:0) 641:539

Kastner - M. Lutz (2:2) 604:560

Kicker - Schneider (3:1) 605:518

Wlodarczyk - Knodel (1,5:2,5) 581:574

Dollheimer - Barth (3:1) 587:580

Maricic - K. Lutz/Schupp (3:1) 597:540