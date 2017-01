Hallstadter Damen geraten zu oft in Unterzahl

Die Damen des HC 03 Bamberg gewannen das Derby in der Handball-Bezirksoberliga beim TV Hallstadt klar mit 20:10. In der Hirschaider Regnitzarena mussten sich anschließend auch die Männer der SG Bamberg/Hallstadt mit 29:34 HaSpo Bayreuth II geschlagen geben. In einer umkämpften Partie gewann das Männerteam des HC 03 Bamberg beim HSC 2000 Coburg III mit 29:28.



Bezirksoberliga, Frauen

TV Hallstadt -

HC 03 Bamberg 10:20

Die Hallstadterinnen agierten in den ersten 15 Minuten mit einer harten, aber fairen Abwehr. Diese stand auf schnellen Beinen, sodass der HC ratlos und ohne Zug zum Tor keine Gefahr für die Hallstadter darstellte. Jedoch traten im weiteren Verlauf einige technische Fehler sowie Lücken in der Abwehr auf. Diese wurden vom Gegner konsequent ausgenutzt. Die Gastgeberinnen gingen schließlich mit einem 6:10-Rückstand in die Halbzeit. Nach Wiederbeginn kassierte der TVH drei Tore in Folge und spielte in der Folge fünfmal in Unterzahl, wohingegen die Bambergerinnen nur zwei Zeitstrafen überstehen mussten. Im Angriff fehlte beim TV Hallstadt der nötige Zug zum Tor, sodass eine hart kämpfende Abwehr nicht ausreichte. Letztendlich musste man sich im Derby geschlagen geben und man ging mit einem 10:20 vom Feld. Nach der Partie lobte Trainer Röbbenack, der vorzeitig mit einer Roten Karte den Platz verlassen musste, die gute Mannschaftsleistung. Letztendlich gewannen die HC-Damen das Spiel mit einer starken Abwehrleistung, auf die das Bamberger Team schon seit mehreren Spielen zählen kann.

TV Hallstadt: Müller - Schubert, Derra (1), Bacher, Rittmaier (4/1), Schiller, Thumer (1), Porzner, Freund (4/3), Süße, Siegelin, Unterholzer (1) / HC 03 Bamberg: Gläser, Hüftlein - P. Bohlender (4), v. Ostheim (5/1), Gampert (3/2), Pfister (1), Meyer, Schlicht (1), Hohner, Seidel (3), S. Bohlender, Renner (1/1), Balles (2)



Bezirksoberliga, Männer

SG Bamberg/Hallstadt -

HaSpo Bayreuth II 29:34

Die SG hatte sich viel vorgenommen. Gegen die Aufsteiger, die sich auf dem vierten Tabellenplatz befinden, wollte sie Kampfgeist zeigen und Akzente in der Abwehr setzen. Doch wie so oft in dieser Saison kam es mit dem Anpfiff anders. Die Gäste starteten mit einer 5-1-Deckung und brachten das Angriffsspiel der SG komplett durcheinander. Auch in der Abwehr fehlte es an Entschlossenheit, und die Gegner kamen zu einfachen Toren. Dadurch geriet die SG in einen frühen Rückstand von 0:5. Beim 5:15 in der 16. Min. sah sich Trainer Falko Malt gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Die letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit (9:19) verliefen dann ausgeglichener. Nach vielen Unkonzentriertheiten der Gastgeber wuchs die Führung der HaSpo auf 26:12. Doch die SG ließ sich nicht brechen und erzwang durch eine starke Abwehr viele Ballverluste und profitierte vor allem vom Sieben-Mann-Angriff der HaSpo, um zu einfachen Toren zu kommen. Die SG begann eine Aufholjagd und schaffte es, von 14:28 auf 28:32 heranzukommen, doch die Zeit reichte nicht mehr für eine Sensation. Die Einstellung und das Abwehrverhalten der zweiten Halbzeit wird die SG sicherlich benötigen, um in der nächsten Woche Punkte in Marktleuthen zu holen.

SG 1912 Bamberg/TV Hallstadt: Schraudner, Weber - Soleymani (3), Fischer, Günther (8/5), Nostheide (2), Schallenberg (3/2), Christa (1), Schardt P. (5), Schardt T. (2), Eroymak (2), Nicolai (3/1), Korczynski



HSC 2000 Coburg III -

HC 03 Bamberg 28:29

Mit einem dezimierten Kader trat die Mannschaft von Trainer Roppelt die Fahrt nach Coburg an. Dennoch war ein Sieg die klare Vorgabe. Bis zum 6:6 schenkten sich die beiden Teams nichts, danach setzte sich Bamberg durch zwei Rückraumtore auf 8:6 ab. Nach dieser Führung verloren die Gäste allerdings etwas den Faden. Coburg legte einen 6:0-Lauf hin, den Bamberg allerdings bis zur Pause fast wieder egalisierte. Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich wie die erste. Keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen. Erst nach 45 Minuten stellte Julian Perlinger mit einem schönen Dreher die Zwei-Tore-Führung aus Halbzeit 1 wieder her. Danach ging den Gastgebern etwas die Puste aus, und Bamberg lag fünf Minuten vor Schluss mit drei Toren in Führung (28:25). Wie im Hinspiel verpasste es der HC 03 aber, den Deckel drauf zu machen, und Coburg kam nochmal bis auf ein Tor heran. red

HC 03 Bamberg: Scharf - Diehl (2), Perlinger (3), Herold (4), Hoh (4/2), Dietz, Götz (2), Grenz (2), Schäper (2), Schnippering (1), Gubler (6), Haupt (3)