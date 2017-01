HC zehrt von seinem Vorsprung

Dank einer starken ersten Halbzeit gewannen die Bezirksoberliga-Handballer des HC 03 Bamberg das Derby gegen die TS Lichtenfels mit 34:24. Die SG Bamberg/Hallstadt verlor dagegen beim HSC 2000 Coburg III mit 22:30. Die Damen des HC 03 Bamberg setzten sich bei der SG Kunstadt/Weidhausen mit 20:13 durch. Mit 9:21 gerieten die Damen des TV Hallstadt bei der HSG Fichtelgebirge unter die Räder.



Bezirksoberliga, Männer

HC 03 Bamberg -

TS Lichtenfels 34:24

Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui - gegen die vom ehemaligen Bamberger Coach Hillebrand trainierten Lichtenfelser zeigten die HCler nur in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung. Danach ließen sie die nötige Konzentration und Motivation vermissen, um den Sieg noch weiter in die Höhe zu schrauben. Positiv war dennoch, dass sich alle Feldspieler mehrfach in die Torschützenliste eintragen konnten. In der ersten Halbzeit stand die Bamberger Abwehr sicher, und vorne wurden Lücken für den Nebenmann geschaffen, so dass der Vorsprung kontinuierlich wuchs. Beim 16:6 stand das erste Mal ein Vorsprung von zehn Toren auf der Anzeigetafel. Danach gab Trainer Roppelt all seinen Spielern Einsatzzeit, so dass der Spielfluss etwas verloren ging und die Führung zum Pausenpfiff nicht noch höher ausfiel.

Nach Wiederbeginn ließen die Bamberger aber alles vermissen, was sie in der ersten Hälfte gezeigt hatten. Mangelnde Aggressivität und nicht konsequent zu Ende gespielte Angriffe ermöglichten den Lichtenfelsern etliche Tore. "Eigentlich sind wir Lichtenfels in allen Belangen überlegen, deshalb ärgert es mich, dass wir nicht noch höher gewonnen haben", sagte Trainer Roppelt nach dem Spiel.

HC 03 Bamberg: Görtler, Scharf - Diehl (4/1), Perlinger (2), Herold (3), Hoh (4/2), Dietz (2), Sommer (3), Haupt (3), Kustos (2), Götz (2), Grenz (2), Schäper (5), Schnippering (2)

HSC 2000 Coburg III -

SG Bamberg Hallstadt 30:22

Mit vollbesetztem Kader trat die SG an. Die ersten Minuten verliefen vielversprechend. Durch einige gelungene Spielzüge ging sie zwei Mal in Führung. Doch durch technische Fehler verhalf man dem Gegner zum Ausgleich und zur 3:2-Führung. Die gesamte Truppe wirkte daraufhin unkonzentriert Die Coburger spielten mit ihrer A-Jugend die nicht vorhandene SG-Abwehr an die Wand. Einzig Jonelle Günther wehrte sich mit einigen schönen Einzelaktionen aus dem Rückraum. Nach dem Seitenwechsel (15:8) agierten die Coburger plötzlich mit einer defensiven 6:0-Abwehr. Dadurch kam vor allem Jonelle Günther immer wieder zum Abschluss aus dem Rückraum und erzielte bis zum Ende des Spiels elf Tore. Also stellten die Coburger wieder auf ein offensiveres 5:1 um. Beim Stand von 16:11 hofften die Gäste auf eine Aufholjagd. Es kam mehr Schwung ins SG-Spiel. Doch wurden genau in dieser Phase zu viele technische Fehler der SG zum Verhängnis. Den Coburgern gelangen deshalb einige einfache Tore. Nun gilt es die Köpfe hoch zu bekommen und im Derby gegen den HC das Ruder herumzureißen.

SG 1912 Bamberg/TV Hallstadt: Mellinghoff, Schraudner - Zimmer, Soleymani (2), Fischer, Günther (11/3), Nostheide, Schallenberg (1), Kühnl, P. Schardt (2), T. Schardt (2), Diller (1), Nicolai (3), Christa (1)



Bezirksoberliga, Frauen

SG Kunstadt/Weidhausen -

HC 03 Bamberg 13:20

Gleich zu Beginn gingen die HC-Damen in Führung. Als sie sich an die offensive Abwehr der Gegner gewöhnt hatten, bauten sie diese bis zum Halbzeitpfiff auf 12:5 aus. In der zweiten Hälfte versuchte der Gast weiterhin den Vorsprung zu vergrößern, doch es schlichen sich immer wieder Fehler ein, die entweder das Aufbauspiel unterbrachen oder gar einen Ballverlust zur Folge hatten. So kam der Gegner noch einmal auf 11:16 herankommen. Am Ende siegten die Bambergerinnen mit 20:13, überglücklich waren sie darüber jedoch nicht, denn sie hätten viel deutlicher gewinnen müssen.

HC 03 Bamberg: Gläser, Hüftlein - Hohner (2), P. Bohlender (5/1), v. Ostheim (1), Fleischmann, Pfister, S. Bohlender (3/2), Kube, Schlicht (1), Gampert (4/2), Seidel, Balles (3), Locher (1)

HSG Hochfranken -

TV Hallstadt 21:9

Zwar hatten sich die Hallstadterinnen vorgenommen, die letzten Spiele hinter sich zu lassen und endlich mal wieder das zu zeigen, was sie können und auch in der Weihnachtspause vermehrt trainiert hatten. Hierbei setzte Trainer Röbbenack vor allem auf das Zusammenspiel im Angriff und die gewohnte Absprache im Abwehrverband. Doch schon in den ersten 30 Spielminuten war es Aus mit den guten Vorsätzen der jungen Hallstadter Truppe. Die Abwehr stand einigermaßen stabil, doch im Angriff kamen weder die eingeübten Spielzüge noch das individuelle Angriffsspiel zur Geltung. Das einzige Positive an dem Spiel war, dass die aus der Babypause zurückgekommene Jule Süße wieder auf Torjagd gehen kann. red

TV Hallstadt: Müller - Reckerth (2), Stork (1), Fischer, Derra, Bacher(1), Rittmaier (1), Schiller, Thumer, Porzner (1), Freund (1/1), Süße, Unterholzer (1)