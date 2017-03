Großer Sieg für die Breitengüßbacher

Sie können es doch! Die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (5.) haben mit dem 89:80 gegen den TSV Treuchtlingen wieder ein Spiel gegen ein Topteam der Klasse gewonnen. Von Anfang an zeigten sie eine engagierte Leistung in Angriff und Abwehr.

Der starke Jörg Dippold und Center Land dominierten die Anfangsphase. Die beiden setzten sich ein ums andere Mal stark durch und schlossen erfolgreich am Brett ab. Wichtig war es für das Team von Trainer Johannes Laub, dass es die Leistungsträger der Harlander-Truppe gut im Griff hatte. So gestattete man Schmoll, einem der Treuchtlinger Topwerfer, nur sechs Punkte. Dies war der Grundstein für den Erfolg in der Hans-Jung-Halle. Die Breitengüßbacher suchten auch Mitte und Ende des ersten Viertels immer wieder den Weg zum Korb und erzielten durch Lorber und Engel weitere Punkte. Auf Seiten der Gäste hatten Eisenberger und Beierlein Antworten parat, so dass es nach fünf Minuten 15:7 stand.

Dann kam die Offensive der Mittelfranken ins Rollen. Drei Dreier binnen kürzester Zeit und zwei einfache Korbleger brachten den Gästen eine 20:18-Führung. Zum Viertelende konnte der TSV wieder bis auf 24:25 verkürzen.

Der zweite Spielabschnitt begann perfekt für die Güßbacher. In der Verteidigung legte man eine Schippe drauf und zwang den Tabellenzweiten zu schwierigen Würfen und Ballverlusten, so dass man zwei Fastbreaks erfolgreich abschließen konnte. Als dann noch Dreier von Lorber und Dirk Dippold fielen, war der 10:0-Lauf perfekt und Treuchtlingen beim Stand von 34:25 zu einer Auszeit gezwungen (13. Min). Nach dieser kam der VfL auch wieder zu Punkten, auf die die Tröster-Truppe allerdings die passende Antwort hatte. So hielt man den Vorsprung konstant über sieben Punkte und zeigte in der Offensive einige spektakuläre Aktionen. So bediente Alex Heide mit einem "behind-the-back-pass" Sven Lorber, der noch einen Korbleger im Korb versenkte. Lucas Wagner sorgte mit vier Punkten in Serie für eine zweistellige Führung, die Geiselsöder per Dreier wieder auf sieben Punkte verkürzte - 50:43.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückte Treuchtlingen aufs Tempo. So kamen die Gäste, angeführt von ihren zwei Besten Eisenberger (20 Punkte) und Geiselsöder (21) bis auf 57:56 heran. Anschließend waren die Hausherren zurück in der Spur. Jörg Dippold zeigte einige klasse Aktionen und brachte seine Mannschaft wieder mit sechs Punkten in Front, woraufhin Gäste-Coach Stephan Harlander eine Auszeit nehmen musste. Bis zum Viertelende standen die Güßbacher weiter toll in der Abwehr, woraufhin einige einfache Punkte in der Offensive folgten.

Wagner und Dirk Dippold brachten dem TSV wieder eine Zehn-Punkte-Führung, die Engel und Lorber bis zum Viertelende bis auf 74:60 ausbauten.

Der TSV Tröster hatte nun einen Lauf und erhöhte die Führung Anfang des vierten Viertels durch Land und Engel bis auf 80:60. Man merkte, dass bei Treuchtlingen die Luft etwas draußen war. So konnte Coach Laub seinen jungen Spielern Kapp und Klaus noch wichtige Minuten auf dem Feld geben. In der Folge leisteten sich die Oberfranken einige Fehler, weshalb der Tabellenzweite wieder etwas herankam. Jörg Dippold sorgte für den 89:80-Endstand. fd

TSV Tröster Breitengüßbach: J. Dippold (26/2 Dreier), Land (16/1), Lorber (13/1), D. Dippold (12/3), Wagner (9), Engel (7), Heide (6), T. Dippold, Kapp, Klaus