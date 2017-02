Gegen Topteams auf Prüfstand

Zauberer extrem erfahren



red



Die Spiele gegen Spitzenteams reißen für die Baunach Young Pikes nicht ab: Nachdem sie zuletzt gegen den Tabellendritten aus Kirchheim antraten, bekommen sie es am Doppelspieltag-Wochenende mit den beiden Topteams der 2. Basketball-Liga ProA zu tun. Am Freitag um 19.30 Uhr gastiert mit dem Mitteldeutschen BC der aktuelle Tabellenführer in der Graf-Stauffenberg-Halle, ehe die Baunacher dann am Sonntag um 17 Uhr bei den Crailsheim Merlins zu Gast sind. Die junge Truppe geht sicherlich in beide Partien als krasser Außenseiter, will sich aber dennoch so teuer wie möglich verkaufen.Gegen den Tabellenführer aus Weißenfels, der bisher lediglich zwei Spiele in dieser Saison verloren hat, werden die Hechte schon einen absoluten Sahnetag erwischen müssen, wenn sie der mit Hochkarätern bestückten Truppe von Trainer Igor Jovovic Paroli bieten möchten. Mit Spielern wie Marcus Hatten, Djordje Pantelic, Sergio Kerusch und Dominique Johnson ist der MBC auf allen Positionen herausragend besetzt und auch in punkto Erfahrung den jungen Hechten meilenweit voraus.Die Zuschauer dürfen sich also auf ein absolutes Topteam freuen, das in Andrew Warren auch einen der besten Dreierschützen in seinen Reihen weiß. Mit über 48 Prozent ist er so treffsicher aus der Distanz wie kaum einer in der ProA.Trainer Fabian Villmeter freut sich dennoch auf die bevorstehende Herausforderung: "Im Spiel gegen den Mitteldeutschen Basketball-Club wird es darum gehen, erstmal unsere bestmögliche Leistung abzurufen. Sich mit den Stärken und Waffen des Gegners zu beschäftigen, macht ohnehin nur bedingt Sinn, da sie auf jeder Position erstklassig besetzt sind und sehr diszipliniert agieren. Im Hinspiel, früh in der Saison, war bereits nach zehn Minuten klar, dass wir chancenlos sein würden. Diesmal wollen wir vor eigenem Publikum länger im Spiel bleiben. Viele unserer Jungs haben das Fernziel in der Bundesliga spielen zu wollen, da ist der MBC mit einem erstligareifen Kader sicher ein guter Gradmesser."Es darf also ein Spiel David gegen Goliath erwartet werden, doch zum Glück schreibt der Sport ja manchmal seine eigenen Geschichten. Gerade in der heimischen Graf-Stauffenberg-Halle riefen die Young Pikes in Bestbesetzung schon viele sehr gute Leistungen ab. Sollte der MBC dann noch einen gebrauchten Tag erwischen, will man auf jeden Fall seine Chance nutzen. Schließlich braucht man im spannenden Abstiegskampf, in den jetzt auch noch die Falcons aus Nürnberg tief mit reingerutscht sind, jeden Sieg.Neben der tollen Unterstützung durch die treuen Baunacher Zuschauer hoffen die Verantwortlichen auch darauf, dass die zuletzt erkrankten Spieler Nicolas Wolf und Leon Kratzer schnell wieder gesund werden und mitwirken können.Am Sonntag steht für die Baunacher dann eine der kürzesten Auswärtsfahrten an, wenn sie bei den Crailsheim Merlins zu Gast sind. In der Arena Hohenlohe in Ilshofen treffen die Young Pikes um 17 Uhr auf den Bundesligaabsteiger und momentan ersten Verfolger des Tabellenführers. Das extrem erfahrene Team des Finnen Tuomas Iisalo ist mit einem Durchschnittsalter von über 28 Jahren fast zehn Jahre älter als die Young Pikes.So bekannte ehemalige Bundesligaspieler wie Konrad Wysocki, Chase Griffin und Patrick Flomo stehen in den Reihen der Merlins. Auch ein aktueller finnischer Nationalspieler befindet sich mit Tuuka Kotti im Kader der Gastgeber. Topscorer im tief besetzten Team sind die drei US-Profis Griffin, Kevin Tiggs und Christopher Dunn. Es wartet also ein weiteres Spiel auf die Baunacher, in dem sie jede Menge Erfahrung sammeln können und sehen werden, wie weit sie in ihrer Entwicklung schon sind. Wer das Spiel der Baunacher am Sonntag im Livestream verfolgen will, kann das unter www.merlins.airtango.de tun.