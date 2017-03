Für die Güßbacher Talente geht es nun gegen die Ulmer

Das 72:78 bei SC Jena (5.) und das 81:74 gegen den Mitteldeutschen BC (6.) hat die U19-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach in der Endabrechnung auf Platz 4 der Gruppe Südost in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) gebracht. Die Brose Bamberg Youngsters treffen am 19. März im ersten Play-off-Spiel dieser Saison auf die Ratiopharm Akademie in Ulm.

SC Jena -

TSV Tr. Breitengüßbach 78:72

Beide Teams fanden nur schwer in die Partie, so dass es nach fünf Minuten erst 6:6 stand. Die Breitengüßbacher, die ohne Bauer, Kulboka, Olinde und Ue berall antraten, fingen sich jedoch und führten nach dem ersten Viertel mit 13:10. Auch im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die Brose-Youngsters solide. Besonders in der Verteidigung stand man gut zusammen, ließ die Thüringer nur selten schnell zum Wurf kommen. Offensiv war besonders auf Felix Edwardsson und Nicolas Wolf Verlass. Edwardsson kam auf eine hundertprozentige Feldwurfquote. Zur Pause führte der Gast mit 35:24. Die Truppe von Trainer Mark Völkl fand nach dem Seitenwechsel nicht wirklich zurück ins Spiel. Dazu kamen Foulprobleme. Jena bekam nun Oberwasser und netzte munter ein, wobei die meisten Wurfchancen eher aus zweiter oder dritter Hand verwertet wurden. Im Reboundduell schien der Brose-Nachwuchs nun unterlegen, so dass sieben Sekunden vor Ende des dritten Viertels (50:49) erstmalig die Science City in Führung ging. Jena schaffte es im letzten Spielabschnitt, sich mit bis zu elf Punkten abzusetzen. Doch Breitengüßbach gab trotz Foulproblemen, einigen Ballverlusten und Abstimmungsproblemen in der Verteidigung nicht auf und verkürzte kurz vor Schluss nochmals auf sechs Punkte. Doch die Schützlinge von Heimcoach Tino Stumpf hatten das Glück auf ihrer Seite und siegten mit 78:72.

TSV Tröster Breitengüßbach: Wolf (18/2 Dreier), Edwardsson (16/1), Fichtner (11/1), Drell (11/1), N. Tischler (8/1), Hoffmann (4), B. Tischler (2), Nicklaus (2), Uysal

TSV Tröster Breitengüßbach -

Mitteldeutscher BC 81:74

Die Tröster-Truppe verschlief den Start komplett und lag nach viereinhalb Minuten mit 4:16 zurück. Coach Völkl nahm postwendend eine Auszeit, doch auch diese wollte zunächst nicht fruchten. Der Vorsprung der Gäste wuchs weiter an, so dass es nach den ersten zehn Minuten 13:24 stand. Auch im zweiten Spielabschnitt taten sich die Güßbacher zunächst schwer, fingen sich dann aber doch und verkürzten den Rückstand bis auf einen Punkt in der 15. Min. In dieser Phase waren es vor allem Nico Wolf, Felix Edwardsson, Matthias Fichtner und Heinrich Ueberall, die maßgeblich an der ersten Führung Mitte des zweiten Viertels beteiligt waren. Mit einem 38:38 ging es in die Pause. In Hälfte 2 entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, beide Mannschaften lieferten sich unter den Körben ein hartes Duell. Henri Drell sorgte gleich nach der Pause mit zwei Dreiern erneut für eine Führung des TSV (51:42), ehe der MBC wieder Fahrt aufnahm und den Anschluss schaffte. Zu Beginn des finalen Spielabschnittes schafften es die Gäste sogar, wieder in Führung zu gehen. Es wurde noch einmal spannend, als es beim 70:70 Nicholas Tischler vorbehalten war, sein Team eine halbe Minute vor Schluss in Front zu werfen. Dank eines Dreiers, eines Korblegers und eines Bonus-Freiwurfes ging Güßbach mit 76:72 in Führung. Die Team-Foul-Belastung der Weißenfelser wurde zum 81:74-Sieg genutzt. la

TSV Tröster Breitengüßbach: Drell (21/1 Dreier), Wolf (18/1), Edwardsson (10), N. Tischler (9/1), Uysal (8), Ueberall (7), Fichtner (4), Nicklaus (4), B. Tischler