Felix Hentschel siegt erneut

MR





Weitere Ergebnisse



Gaustadt war wieder einmal das Mekka der Läufergemeinde in und um Bamberg. Weit über 600 Sportbegeisterte ließen es sich nicht nehmen, beim Kaiserdomlauf an den insgesamt drei Wettbewerben bei hervorragenden Bedingungen zu starten. Sonnenschein und angenehme Temperaturen lockten sowohl Laufbegeisterte und Zuschauer gleichermaßen nach Gaustadt.Über die Distanz von zehn Kilometern wurde ein spannendes Rennen erwartet, da erstmals neben der Bamberger Stadtmeisterschaft und Auftaktveranstaltung zum Raiffeisencup 2017 auch die oberfränkische Meisterschaft im Straßenlauf ausgetragen wurde und daher zahlreiche Spitzensportler aus der Region am Start waren. Dies trug dazu bei, dass in diesem Jahr ein neuer Teilnehmerrekord zu verzeichnen war. Vor dem Startschuss wurde der Ehrenvorstand des ausrichtenden Vereins DJK Teutonia Gaustadt, Albrecht Schöring, für seine Verdienste vom DJK-Sportverbands-Vorsitzenden Matthias Distler geehrt.Rund 500 Läufer nahmen die amtlich vermessene Strecke in Angriff. Die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Nach einem spannenden Rennen sicherte sich Lokalmatador Felix Hentschel von der LG Bamberg zum wiederholten Mal den ersten Platz in 31:17 Min. und wurde damit auch oberfränkischer Meister im Straßenlauf. Ihm folgten knapp zwei Minuten später Julian Kern vom Team Drescher Sport2 in 33:02 Min. und Kevin Karrer (ebenfalls von der LG Bamberg) in 34:13.Bei den Damen erreichte Ingalena Schömburg-Heuck vom Team Messingschlager mit einer Zeit von 37:37 Min. als erste Frau die Ziellinie. Zweite wurde Sophia Messingschlager (Dientzenhofer-Gymnasium) in 39:16 Min. vor Cosima Gundermann von der LG Forchheim, die nach 40:54 Minuten als Dritte die Ziellinie überquerte.In Zusammenarbeit mit dem Sportverband Bamberg wurden die Bamberger Stadtmeister im Straßenlauf durch Vorstandsmitglied Siggi Prell geehrt und in den jeweiligen Altersklassen ausgezeichnet. Die oberfränkischen Meister wurden in den jeweiligen Altersklassen ausgezeichnet.Der läuferische Nachwuchs hatte zum Auftakt den Sparkassen-Schülerlauf absolviert. Wilhelm Böhm von der Grundschule Gaustadt überquerte als erster die Ziellinie in 10:37 Min., dicht gefolgt von Tim Freudenberger (Franken Flitzer Höchstadt) nur eine Sekunde später. Auch der drittplatzierte Toni Wittmann vom ASV Naisa ließ nicht lange auf sich warten (10:40). Bei den Schülerinnen sicherte sich Hanna Stöcklein (Grundschule Gaustadt) den ersten Platz in 11:34 Min. Marie Wittmann (ASV Naisa) lief als Zweite in 11:52 Min. ins Ziel. Dritte wurde Enna Francesca Biondolillo (Grundschule Gaustadt) in 12:00 Min.Kurz danach begaben sich knapp 100 Hobbyläufer auf die fünf Kilometer lange Strecke des Merkel-Krane-Laufes. Hier setzte sich Simon Kandler von der SG Eltmann in 17:26 Min. bei den Herren an die Spitze, gefolgt von Niklas Hoffmann (ASV Diusburg, 17:53) und Benedikt Pfuhlmann vom SGE-Team Mainathlon in 18:15. Bei den Frauen siegte Julia Barth in 20:12 Min. vor ihrer Schwester Anna Barth (20:39). Dritte wurde Sandra Eichhorn in 20:59.Teilnehmerstärkste Gruppe war wie in den vergangenen Jahren wieder die Grund- und Mittelschule Gaustadt mit 49 Teilnehmern, gefolgt vom SC Kemmern mit 28 Startern und dem Run and Bike-Team Coburg mit 22 Startern. Ergebnisliste im Internet unter www.kaiserdomlauf.de Oberfränkische Meister: MJU14: Jakob Häfner (TV 1848 Coburg) 39:50 Min.; MJU16: Carsten Gundermann (LG Forchheim) 45:45; MJU18:Clemens Gundermann (LG Forchheim) 36:37; MU23: Pascal Bottler (LG Bamberg) 41:15; MHK: Felix Hentschel (LG Bamberg) 31:17; M35: Sven Starklauf (DJK SC Vorra) 34:19; M40: Marco Sahm (LG Bamberg) 34:59; M45:Roland Wild (LG Bamberg) 35:17; M50: Klaus Geus (SC Kemmern) 37:34; M55: Wilfried Ziersch (TSV Sonnefeld) 41:20; M60: Alfons Meixner (TSV 1860 Staffelstein) 42:43; M65: Reinhard Sures (DJK SC Vorra) 43:58; M70: Reinhard Zimmermann (TSV Sonnefeld) 51:05WJU14: Cecil Kümpel (TSV Mönchröden) 50:06; WJU18: Johanna Pomme (TSV Mönchröden) 46:33; WJU20: Cosima Gundermann (LG Forchheim) 40:54; WHK: Kathrin Werner (Run and Bike-Team Coburg) 43:17; W35: Carmen Schlichting-Förtsch (SC Kemmern) 41:07; W40: Manuela Glöckner (TSV Ebermannstadt) 42:49; W45: Sandra Nossek(TSV 1860 Staffelstein) 43:17; W50: Christine Schrenker (TV 1848 Coburg) 45:04; W55: Kerstin Sures (DJK SC Vorra) 48:39; W60: Christa Stöcker (TSV 1860 Staffelstein) 56:30; W65: Christa Lendner (Run and Bike-Team Coburg) 53:05; W70: Sibylle Vogler (SC Kemmern) 52:46Bamberger Stadtmeister: MJU16: Tim Frank (TDM Bamberg) 43:52 Min.; MJU20: Simon Heimburg 48:30; MU30: Kevin Karrer (LG Bamberg) 34:13; M30: Jörg Schaller (Klinikum Bayreuth GmbH) 35:08; M35: Mike Büttner (TDM Bamberg) 38:19; M40: Marco Sahm (LG Bamberg) 34:59; M45: Roland Wild (LG Bamberg) 35:17; M50: Dieter Bastian (DJK SC Vorra) 41:20; M55: Claus Popp (IfA Nonstop Bamberg) 42:52; M60: Ulrich Goll (Don Bosco Bamberg) 51:12; M65: Edgar Krapp (SV Waizendorf) 48:58; M70: Manfred Mayer (DJK Teutonia Gaustadt) 56:54WJU18: Sophia Messingschlager (Dientzenhofer Gymnasium) 39:16; WJU20: Krystyna Lopatina (LG Bamberg) 45;36; WU30: Clara Schwaiger; WU30: Ingalena Schömburg-Heuck (Team Messingschlager) 37:37 Min.; W35: Susanne Röder (Radio Bamberg) 49:26; W 40: Beate Schönstein (Team Morgenroth) 47:14; W45: Gabi Bastian (DJK SC Vorra) 44:56; W50: Judith Porzel (DJK Teutonia Gaustadt) 49:32; W55: Kerstin Sures (DJK SC Vorra) 48:39; W60: Christa Stöcker (TSV 1860 Staffelstein) 56:30; W65: Elisabeth Adala (DJK SC Vorra); 58:17; W70: Sibylle Vogler (SC Kemmern) 52:46