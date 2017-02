Favorit Brose Bamberg siegt im Derby

von KLAUS GROH

Auch die Würzburger und ihr neuer Trainer Dirk Bauermann schafften es nicht, die Festung Brose Arena zu stürmen. Die letzte Bundesliga-Niederlage kassierten die Bamberger am 7. Juni 2015 im damals ersten Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Bayern München. Beim 88:78 (45:28) am Sonntagabend baute die Mannschaft von Erfolgstrainer Andrea Trinchieri nicht nur ihre Erfolgsserie auf heimischem Parkett auf 34 aus, sondern brachte den Würzburgern nach deren Wiederaufstieg im 13. Frankenderby die 13. Niederlage bei. Weiter geht's für den achtmaligen deutschen Titelträger - zwei Meisterschaften fielen dabei in die Ära Bauermann - am Donnerstag (20.15 Uhr) mit dem Euroleague-Auftritt bei Panathinaikos Athen.



Nach dem Kraftakt am Donnerstag in der Euroleague gegen Maccabi Tel Aviv (90:75-Sieg) pausierten diesmal bei den Bambergern auf Grund der Ausländerregel in der Bundesliga Nikos Zisis und Darius Miller sowie der noch verletzte Elias Harris. Und in der Startformation fehlte erstmals in dieser Saison Nicolo Melli. Doch auch ohne ihren Euroleague-Star dominierten die Bamberger um den starken Daniel Theis schnell das Geschehen. Das Passspiel des Brose-Teams unterbinden und so freie Dreier verhindern, hatte Dirk Bauermann vorher als Erfolgskonzept ausgegeben. Doch das gelang in den ersten Minuten überhaupt nicht: Die Hausherren fanden immer wieder den freien Spieler hinter der 6,75-Meter-Linie (22:11). Sechs erfolgreiche Distanzwürfe versenkten Fabien Causeur (2), Theis (2), Jerel McNeal und Maodo Lo, der mächtig aufs Tempo drückte, im ersten Viertel (23:16).



Im zweiten Abschnitt verkürzten die Unterfranken, bei denen sich nur Jake Odum (11) und Kresimir Loncar (6) einige Male durchsetzen konnten, zwar auf 18:23, doch dann zog der in allen Belangen stärkere Hausherr schnell wieder davon und ging mit einem komfortablen 45:28-Vorsprung in die Kabine. Die Trefferquoten von 54:32 Prozent spiegelten die Überlegenheit wider.



Stuckey versenkt sechs Dreier

Trotz weiterer kurioser Pfiffe gegen Bamberg von Schiri Jens Hegemann verbuchte der Gastgeber schnell eine 20-Punkte-Führung. Danach tobte Andrea Trinchieri, weil seine Jungs einen Gang zurückschalteten, was vor allem Würzburgs Topscorer Lamonte Ulmer zu seinen ersten Punkten der Partie nutzte und die jetzt deutlich aggressiveren Unterfranken auf 41:52 heranbrachte. Lo aus der Distanz und Theis von der Freiwurflinie sorgten zwar schnell wieder für das 64:46, doch mit zwei Dreiern kam Würzburg wieder ran.



Sich ordentlich verkaufen, so lautete das Ziel des Tabellen-14. - und diese Vorgabe setzten die "Bauermänner" mit 50 Punkten nach der Pause in die Tat um: Ulmer, Neuzugang Mustafa Shakur und Mo Stuckey mit insgesamt sechs Dreiern sorgten dafür, dass Würzburg zwei Minuten vor dem Ende bis auf 72:78 dran war. Doch Causeur und Melli sicherten schließlich den verdienten Sieg.



Die Statistik

Brose Bamberg -

s.Oliver Würzburg 88:78

(23:16, 22:12, 19:24, 24:26)

Bamberg Theis (20 Punkte/2 Dreier), Lo (17/3), Causeur (16/3), McNeal (10/1), Strelnieks (8/1), Melli (5/1), Veremeenko (4), Heckmann (4), Staiger (3/1), Radosevic (1), Kratzer

Würzburg Stuckey (18/6), Odum (14/2), Loncar (14/2), Ulmer (12/4), Cobbins (7), Shakur (7/1), Lane (4), Powell (2), Hoffmann, Betz, Ugrai

SR Lottermoser, Neubecker, Hegemann

Zuschauer 6150

Gesamtwurfquote Bamberg 52 Prozent (27 Treffer/52 Versuche), Würzburg 46 (26/56)

Dreierquote Bamberg 50 Prozent (12/24), Würzburg 52 (15/29)

Freiwurfquote Bamberg 79 Prozent (22/28), Würzburg 61 (11/18)

Rebounds Bamberg 31 (22 defensiv/9 offensiv), Würzburg 32 (20/12)

Ballgewinne/-verluste Bamberg 8/13, Würzburg 5/11

Assists Bbg. 18 / Würzburg 11

Fouls Bamberg 15 / Würzburg 23





Stimmen zum Spiel

Daniel Theis (Bamberger Topscorer): "Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich starte oder von der Bank komme. Ich probiere einfach, dem Team zu helfen, vor allem defensiv. Wenn es dann offensiv auch noch klappt, freut mich das natürlich auch. Wir wussten, dass die Würzburger viele Dreier nehmen mussten, damit sie ins Spiel zurückkommen. Wir haben das einfach nicht gut verteidigt. "



Maurice Stuckey (Würzburger Topscorer): "In der ersten Halbzeit haben wir uns selbst ins Bein geschossen, weil wir zu viele offene Dreier kassiert haben. Ich bin aber froh, dass wir nie aufgegeben und weitergekämpft haben. In Bamberg zu spielen, ist immer etwas Besonderes für mich, weil ich hier meine Profikarriere angefangen habe. Ich finde es auch schön, dass man hier immer super nett von den Fans empfangen wird. Jetzt hätte ich nur mal gerne einen Sieg in Bamberg gefeiert."



Dirk Bauermann (Würzburger Trainer): "Glückwunsch an Andrea Trinchieri zum Sieg heute und die großartige Arbeit, die er in Bamberg seit Jahren abliefert. Wir wollten das Unmögliche möglich machen, und das wäre uns fast gelungen. Deshalb bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden. Jetzt müssen wir aber gegen Tübingen die guten Leistungen zu einem Sieg nutzen."



Andrea Trinchieri (Brose-Trainer): "Wir waren ohne Miller, Zisis und über weite Strecken Melli solide, haben aber in den letzten sechs Minuten defensiv einige Fehler gemacht. Würzburg hat nie aufgegeben, deshalb mussten wir 40 Minuten hart spielen. Die Würzburger trafen 15 Dreier, bei einigen waren wir schlecht in der Verteidigung, aber es waren auch acht schwere Würfe, insbesondere von Stuckey, dabei." ps/kg