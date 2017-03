FC Eintracht im Derby gegen Memmelsdorf unter Druck

Das Nachbarderby steht für den FC Eintracht Bamberg 2010 in der Fußball-Landesliga Nordwest auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Georg Lunz empfängt den SV Memmelsdorf im Sportpark Eintracht. Spielbeginn ist am Samstag um 15 Uhr.

Die Ausgangsposition für dieses Duell ist - zumindest nach einem Blick auf die Tabelle - klar. Die Gäste gehen als Favoriten in die Begegnung, belegen sie doch nach 22 Partien (bei noch zwei ausstehenden Nachholspielen) den sechsten Rang in der Landesliga und sind so ihrem erklärten Saisonziel - einem einstelligen Tabellenplatz - sehr nahe. Neun Siege und sieben Remis bei erst sechs Pleiten fuhr das Team um Coach Rolf Vitzthum bis dato ein. Überzeugend verlief der Start in die Restrückrunde: Nach der Winterpause sind die Memmelsdorfer noch ungeschlagen und verbuchten mit dem 2:0 gegen Fuchsstadt und dem 3:2 in Schwebenried zwei Erfolge. Hinzu kam jeweils ein Remis bei Viktoria Kahl (1:1) sowie ein 2:2 gegen Kitzingen. "Gegen Schwebenried waren wir zuletzt wirklich gut, aber davon lasse ich mich nicht blenden. Meine Mannschaft ist sehr wechselhaft und tut sich oft schwer, wenn sie selbst das Spiel machen muss. Deshalb sehe ich uns nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Klar wollen wir das Derby gewinnen, aber das will der Gegner auch", meint SVM-Coach Vitzthum, der bei der Aufstellung die Qual der Wahl hat.

Während die Gäste am vergangenen Wochenende spielfrei waren, hatten die Bamberger es zuletzt mit dem ASV Rimpar zu tun und Georg Lunz "war mit der Leistung nicht zufrieden. Das ganze Auftreten dort war alles andere, als es braucht, um in der Landesliga zu bestehen. Durch das 0:2 war alles über den Haufen geworfen, was wir uns vorgenommen hatten, und die Spieler haben die Köpfe hängen lassen."

Und so finden sich Domstädter weiterhin am Tabellenende wieder. Nur vier Siege und sechs Unentschieden stehen zu Buche. Mit 14 Niederlagen kassierten sie die meisten der Liga. Auch, was die Gegentreffer - 60 an der Zahl - angeht, belegen die Bamberger den "ersten" Platz. Drei Zähler beträgt der Rückstand auf einen Relegationsplatz, sieben sind es bis zum "rettenden Ufer".

Der Zug in Richtung Bezirksliga ist also noch nicht abgefahren, und bekanntlich haben Derbys ihre eigene Gesetze. Zu hoffen bleibt, dass die Partie besser wird als das Hinspiel, denn in der Schmittenau trennten sich beide Mannschaften im September mit einem tor- und trostlosen Remis.

Beide Trainer werden ihr Team mit Sicherheit auf das Derby hervorragend einstellen, und die Zuschauer dürfen sich auf ein interessantes und hart umkämpftes Spiel freuen. Im Sportpark Eintracht wird es nicht groß zu einem Abtasten kommen, sondern gleich zur Sache gehen. Der FC Eintracht Bamberg braucht dringend die Punkte für den Klassenerhalt und der SV Memmelsdorf, der ohne Druck in die Partie gehen kann, wird mit aller Macht versuchen, die Punkte mit in die Schmittenau zu nehmen.

Beide Teams und Trainer kennen die Stärken und Schwächen des Gegners und werden versuchen, diese zu nutzen. Mit Sicherheit wird dieses Derby kein technisch schönes Spiel, aber ein Spiel, bei dem um jeden Zentimeter Boden gekämpft wird. Aufpassen sollte der SVM auf die Offensive der Gastgeber, denn mit 27 Treffern haben sie nur drei Tore weniger als der SV Memmelsdorf erzielt. Bei einem Sieg kann der SVM auf Platz 5 springen und dafür sorgen, dass der Druck auf den FC Eintracht im Abstiegskampf weiter zunimmt. Es ist also angerichtet für das Derby.

FC Eintracht Bamberg 2010: Kühhorn, Nawrat - Bugar, Enk, Hegewald, Jerundow, Ott, Tscherner, Glöckle, M. Reischmann, Görtler, Linz, Oppelt, Ogunjimi, L. Reischmann, Trautmann, Vetter, Bube, Großmann, Peci, Titzmann

SV Memmelsdorf: Dörnbrack - Koch, Müller (?), Saal, Schwarm, Kamm, Baiersdorfer, Sowinski, Hummel, Ruß, Qawasmi,Hörnes, Baumüller, Wernsdörfer, Griebel, Schneider, Seifert