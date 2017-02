Ersatzgeschwächte Baunacher verlieren klar

Eine klare 60:103-Niederlage haben die Baunach Young Pikes am 24. Spieltag der 2. Basketball-Liga ProA am Sonntag beim letztjährigen Bundesligisten Crailsheim Merlins hinnehmen müssen. Da Essen überraschend in Kirchheim mit 93:92 die Oberhand behielt, wird die Situation für die Baunacher im Abstiegskampf wieder etwas brenzliger, da der Abstand zum Vorletzten jetzt nur noch einen Sieg (plus den direkten Vergleich) beträgt.

Die stark ersatzgeschwächten Baunacher, die auf Leon Kratzer, Ali Nikolic, Louis Olinde (alle für Brose Bamberg im Einsatz) und den verletzten Daniel Keppeler verzichten mussten, konnten das Spiel in den ersten Minuten relativ ausgeglichen gestalten (9:8, 4. Min.), doch nach einem 6:0-Lauf der Merlins zum 19:10 war Coach Fabian Villmeter zur ersten Auszeit gezwungen. Dennoch dauerte es drei Minuten, ehe Arnoldas Kulboka mit zwei Freiwürfen zum 22:12 die Baunacher Flaute beendete. Nach dem ersten Viertel lag der Bundesligaabsteiger mit 30:16 vorne, wobei vor allem die bessere Trefferquote aus dem Feld (60 zu 27 Prozent) ausschlaggebend war.



Am Brett deutlich unterlegen

Bis zur 15. Min. (37:22) gelang es den Young Pikes, den Rückstand nicht größer werden zu lassen, doch dann kam es wieder zu einem Bruch im Spiel der Gäste, die erneut drei Minuten lang nicht erfolgreich waren. So konnte Crailsheim auf 50:26 davonziehen und eine klare 55:34-Führung mit in die Kabine nehmen. Verantwortlich für den deutlichen Rückstand war die Unterlegenheit bei den Rebounds (29 zu 18) und die anhaltende Schwäche bei den Dreiern (0 von 7), während die Gastgeber schon sechs Treffer aus der Distanz bei einer Quote von 40 Prozent erzielt hatten.

Die Baunacher kamen nicht gut aus der Halbzeitbesprechung, so dass Coach Villmeter gleich nach 90 Sekunden beim Stand von von 60:34 eine Auszeit nahm. Dennoch wuchs der Rückstand bis zur 25. Min. auf 70:38 an. Zwar kämpften die körperlich weit unterlegenen jungen Hechte unverdrossen weiter, und in der 29. Min. gelang Felix Edwardsson der erste Dreier, doch nach dem dritten Abschnitt (85:47) war die Begegnung längst entschieden.



Wichtige Partien stehen an

Auch im letzten Viertel änderte sich nicht viel, so dass Jost in der 36. Min. mit zwei Freiwürfen den von den bestens gelaunten Crailsheimer Fans umjubelten Hunderter (100:53) vollendete. In der Schlussphase gelang es den Oberfranken, dann noch etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Teammanager Jörg Mausolf sagte: "Wenn du 20 Rebounds weniger holst als der Gegner, und der dann noch 14 Dreier hochprozentig trifft, kommt so ein Ergebnis zustande. Erfreulich war, dass die Jungs nie den Kopf hängen ließen und der erst 17-jährige Andi Nicklaus seine ersten Erfahrungen in der ProA sammeln konnte. Jetzt kommen vier machbare Aufgaben, da müssen wir schon noch das eine oder andere Spiel gewinnen, um nicht bis zur letzten Minute um den Klassenerhalt bangen zu müssen." Mausolf sprach die Auswärtsaufgaben in Paderborn und Dresden und dann vor allem die beiden Heimspiele gegen Nürnberg und Ehingen an, in denen die notwendigen Punkte eingefahren werden sollen. red

Crailsheim Merlins: Hilliard (17/3 Dreier), Jost (14/2), Bogdanov (12/1), Dunn (11/3), Griffin (11/3), Tiggs (10), Kotti (10), Gertz (6/1), Flomo (6), Wysocki (6/1), Woods (1), Carpenter / Baunach Young Pikes: Kulboka (15), Taras (15/1)), Müller (13), Wolf (6/1), Hoffmann (4), Edwardsson (3/1), Fichtner (2), Drell (2), Nicklaus / Zuschauer: 1701