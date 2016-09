Ein Sieg bleibt beim Gastgeber

Erneut haben die Brose Bamberg Youngster zum traditionellen internationalen VR Bank Bamberg Cup eingeladen. Auf dem Programm standen zwei Vierer-Turniere für U16- und U19-Basketballer. Gemeinsam mit den Teams von Alba Berlin, FC Bayern München, Aquila Basket Trento und CEZ Basketball Nymburk bestritten die zwei Bamberger Mannschaften das erste Vorbereitungsturnier auf die Saison 2016/17 in der Jugend- (JBBL) und Nachwuchs-Bundesliga (NBBL). Während das NBBL-Team des TSV Tröster Breitengüßbach gewann, landeten die Talente der Regnitztal Baskets auf Rang 4.

Nachdem die U16-Youngster der Regnitztal Baskets zum Auftakt den FC Bayern München mit 75:59 geschlagen hatten, machte es der italienische Gegner der Mannschaft der Trainer Kevin Kositz und Patrick Hwastunow nicht so leicht. Trento bestrafte jeden Abstimmungsfehler der Regnitztaler - zur Halbzeit führten die Italiener mit 46:29. Auch in Hälfte 2 fanden die Strullendorfer kaum ein Mittel, kämpften aber um jeden Ball. Philipp Seibold und Adrian Bergmann waren bei der 65:85-Niederlage Topwerfer ihrer Mannschaft. Gewohnt gut eingestellt begannen die Regnitztaler gegen Alba Berlin und erkämpften sich einen 13:6-Vorsprung. Doch Berlin holte auf, so dass das Spiel zur Halbzeit beim 23:26 völlig offen war. Das dritte Viertel verlief ausgeglichen, doch Alba spielte sich in Front. Bergmann und Finn Nowak ließen den Rückstand auf drei Punkte schmelzen. Am Ende verließ die Regnitztaler das Glück- mit 58:52 ging die Partie an Berlin. Nowak trug sich mit 20 Punkten und acht Rebounds in die Statistik ein.

Auch die Güßbacher U19-Basketballer starteten mit einem Sieg. Gegen den FC Bayern München setzten sich die Jungs um die Coaches Mark Völkl und Fabian Villmeter mit 63:54 durch. In der zweiten Partie traf der deutsche U19-Meister auf CEZ Basketball Nymburk. Die jungen Tschechen starteten zum dritten Mal in Breitengüßbach und zeigten sich gewohnt stark. Nicolas Wolf und Kay Bruhnke führten Regie und sorgten gemeinsam mit ihren Teamkollegen für einen 41:35-Vorsprung. Die Güßbacher kamen besser aus der Kabine und erarbeiteten sich einen 16-Punkte-Vorsprung, der bis zum 90:70-Sieg Bestand hatte. Wolf trug sich mit 33 Punkten und elf Rebounds - und damit mit einem "Double double" - in den Spielbogen ein. Das abschließende Spiel der NBBL-Kategorie trugen die Breitengüßbacher Basketballer gegen Alba Berlin aus. Sie erlebten gegen ihren Finalgegner um die deutsche Meisterschaft ein intensives Spiel. Beide Mannschaften zeigten ihr Können und schenkten sich auf dem Feld nichts. Hatten die Breitengüßbacher nach dem ersten Viertel noch geführt, so gingen sie mit einem Neun-Punkte-Rückstand in die Pause. Es entwickelte sich ein hitziges und vor allem schnelles Spiel, bei dem beide Teams die Fehler des jeweils anderen konsequent bestraften. Weder Berlin noch Bamberg konnten sich entscheidend absetzen. Besonders in den Schlussminuten, als sich Kay Bruhnke am Rücken verletzte, zeigten die Güßbacher Talente jedoch ihr Basketballherz und begegneten den Berlinern mit einer geschlossenen Teamleistung. Mit 58:54 sicherte sich der TSV Tröster den Turniersieg. Wolf wurde zudem "MVP" der U19-Kategorie.

Im obligatorischen Drei-Punkte-Wettbewerb verteidigten die Brose Bamberg Youngster in der U16-Kategorie den Titel aus dem letzten Jahr. Mit Matthew Will fand sich ein würdiger Sieger. In der U19 errang Franz Wagner für Alba Berlin die Trophäe.

Turnierorganisator Michael Kunz war zufrieden: "Es waren wieder drei tolle Turniertage, die uns sehr viel Spaß gemacht haben. Wir bedanken uns bei allen Mannschaften mit ihren Coaches und Betreuern, ebenso wie bei allen Helfern. Schon jetzt freuen wir uns auf eine Neuauflage 2017."

Endstände, U16: 1. Alba Berlin, 2. FC Bayern München, 3. Aquila Basket Trento, 4. Regnitztal Baskets

U19: 1. TSV Tröster Breitengüßbach, 2. CEZ Basketball Nymburk, 3. Alba Berlin, 4. FC Bayern München