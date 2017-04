Ein 1:8 als Motivation für den FC Eintracht Bamberg 2010

Noch sechs Spiele bleiben dem FC Eintracht Bamberg 2010 in der Fußball-Landesliga Nordwest, um den nächsten Abstieg in Folge abzuwenden. An diesem Samstag (15 Uhr) empfängt der Tabellenletzte den Vierten TSV Abtswind im Sportpark Eintracht.

Und die Bamberger gehen gestärkt in dieses Duell, konnten sie doch zuletzt einen Erfolg beim TSV Karlburg verbuchen. "Wir haben ein 0:2 gedreht, die Mannschaft hat das, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt und gezeigt, dass sie sich auch als Tabellenletzter und nach einem solchen Rückstand nicht aufgibt. Am Ende wurde sie für ihren Einsatz belohnt", freut sich Co-Trainer Maximilian Großmann über den fünften Sieg in der laufenden Spielzeit und blickt nun auf die Begegnung mit dem TSV Abtswind: "Wir hoffen, dass wir das auch gegen Abtswind umsetzen können."



"Kampf, Wille und Ehrgeiz"

Großmann erklärt weiter: "Im Abstiegskampf geht es nicht darum, spielerisch aufzutrumpfen. Es zählen Kampf, Wille und Ehrgeiz. Wir wollen, dass wieder jeder für jeden kämpft und werden alles in die Waagschale werfen. Wenn das passiert, dann kann man sich am Ende nichts vorwerfen."

Die Geschicke der Bamberger an der Linie leitet nach der Trennung von Georg Lunz weiterhin Christian Ott. "Gegebenenfalls steht er auch auf dem Spielerbogen und kann je nach Spielverlauf aktiv eingreifen. In der Begegnung gegen Karlburg stand er auf dem Bogen, gegen Abtswind ist aber geplant, dass er nicht zum Einsatz kommt", so Großmann.

Personell können die Bamberger aus den Vollen schöpfen. Einzig Johannes Trautmann (USA-Aufenthalt) und Lukas Reischmann, der an einem Riss eines Außenbandes laboriert und voraussichtlich bis zum Ende der Saison ausfallen wird, sind nicht mit von der Partie.

Mit den Gästen erwarten die Bamberger "ein anderes Kaliber als zuletzt", so Großmann. Ein Blick auf die Tabelle gibt ihm recht. Der TSV unter der Leitung eines beim FCE Altbekannten, Petr Skarabela, belegt momentan den vierten Rang und hat sein ausgewiesenes Saisonziel - oben mitzuspielen - in die Tat umgesetzt. 14 Siege bei vier Remis und sieben Niederlagen stehen bis dato zu Buche.



Debakel im Hinspiel

Mit 46 Punkten aber haben die Gäste kaum eine Chance mehr, in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen. Ein Grund, weswegen Skarabela seinen Vertrag jüngst um eine weitere Spielzeit verlängert hat und einen neuerlichen Angriff auf die Bayernliga starten wird. In den vergangenen Jahren spielten die Unterfranken immer eine gute Rolle in der Landesliga und belegten zweimal den vierten und zweimal den dritten Platz.

Nach der Winterpause gelangen dem TSV vier Siege (bei einem Unentschieden und einer Pleite), darunter ein deutliches 9:3 gegen den TSV Kleinrinderfeld. An das Hinspiel werden sich die Bamberger nicht gerne zurück erinnern, denn in Abtswind setzte es ein 1:8-Debakel für die Ott-Schützlinge.

FC Eintracht Bamberg 2010: Kühhorn, Nawrat - Bugar, Enk, Hegewald, Jerundow, Tscherner, Glöckle, M. Reischmann, Görtler, Linz, Oppelt, Ogunjimi, Weimer, Vetter, Bube, Großmann, Peci, Titzmann