Die Baunacher haben in Erfurt nichts zu verschenken

Zu ihrem vorletzten Spiel in dieser Saison der 2. Basketball-Liga ProA fahren die Baunach Young Pikes ins thüringische Erfurt, um sich dort mit den Oettinger Rockets zu messen. Jump in der 3236 Zuschauer fassenden Messehalle ist am morgigen Samstag um 19 Uhr.

Die Gastgeber belegen den sechsten Tabellenplatz, gewannen 15 ihrer bisher 28 Begegnungen in dieser Runde. Damit liegen sie ganz klar auf Play-off-Kurs. Allerdings blieben sie trotzdem ein wenig hinter den eigenen Erwartungen zurück, denn vor der Saison gab es viele Veränderungen bei den ehemaligen Oettinger Rockets Gotha.

Nicht nur die Heimspielstätte änderte sich, auch die Zielsetzung mit einem Aufstieg in die Bundesliga innerhalb von zwei Jahren wurde offen kommuniziert - nun mit dem ehemaligen Bamberger Basketball-Macher Wolfgang Heyder in verantwortlicher Position. Aufgrund dieser großen Ziele wurde zu Beginn des Jahres auch der langjährige Trainer Chris Ensminger wegen ausbleibenden Erfolgs vor die Tür gesetzt und mit dem ehemaligen Baunacher Aufstiegscoach Ivan Pavic sein Nachfolger präsentiert. Unter ihm konnte das Team zuletzt fünf Siege in Folge einfahren, ehe man in den letzten beiden Begegnungen zu Hause gegen Hamburg und in Nürnberg völlig unerwartet zwei Niederlagen einstecken musste.

Der kurze Aufwärtstrend wurde also wieder gestoppt. Allerdings steckt in der Truppe enorm viel Potenzial, so dass man mit den Rockets auch in den Play-offs rechnen muss, sofern sie dieses auch ausschöpfen. Topscorer der Pavic-Truppe ist US-Guard David Hicks, der über 15 Punkte pro Begegnung auflegt und aus allen Lagen gefährlich ist. Nachdem er beim letzten Spiel in Nürnberg gesperrt war, kann er am morgigen Samstag wieder auflaufen. Ihn zu stoppen, wird eine der Hauptaufgaben der jungen Baunacher Mannschaft sein.

Unter dem Korb stehen bei den Gastgebern zwei Profis mit Bundesligaerfahrung, US-Forward Dane Watts und Centerhüne Robert Oehle, die beide ebenfalls zweistellig im Schnitt punkten. Ballverteiler ist Routinier Darrel Mitchell, ein 32-jähriger US-Profi mit reichlich Europa-Erfahrung, der erst im Laufe der Saison zu den Thüringern stieß. Insgesamt stehen Trainer Pavic zehn gestandene Profis zur Verfügung, so dass die Favoritenrolle in dieser Begegnung klar ist.

Für die jungen Hechte, die noch um den Klassenerhalt kämpfen, ist ein Sieg nur möglich, wenn sie mit voller Leidenschaft und viel Kampfgeist in diese Begegnung gehen. Um sich aller Abstiegssorgen zu entledigen, brauchen die Baunacher noch einen Sieg oder sie müssen darauf hoffen, dass die direkten Konkurrenten in ihren Begegnungen Federn lassen. Die Mannschaft von Trainer Fabian Villmeter wird also alles versuchen, den Rockets einen harten Kampf zu liefern. Natürlich hoffen die Baunacher, in Bestbesetzung antreten zu können. Da Brose Bamberg allerdings ein Mammutprogramm mit zwei Euroleague-Spielen unter der Woche und dem Topspiel am Sonntag zu Hause gegen Ulm zu absolvieren hat, steht noch nicht fest, ob das eine oder andere Talent eventuell für den Kooperationspartner aufläuft.

Zu diesem Spiel werden die Baunacher wieder einen Fanbus einsetzen. Interessenten melden sich beim Fanclub Young Pikes Supporters bei Bianca Zeck-Fall (Telefon 0157/79895862). Die Abfahrt ist in Bamberg an der Graf-Stauffenberg-Halle um 15.30 Uhr, anschließend kann man in Baunach am Marktplatz um 15.45 Uhr zusteigen. Alle Fahrtteilnehmer erhalten ein Freiticket für das letzte Heimspiel der Young Pikes gegen Trier. red