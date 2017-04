Der Punkt für die DJK Don Bosco ist hochverdient

Einen ganz wichtigen Punkt für den Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga Nord hat die DJK Don Bosco Bamberg beim Titelanwärter VfB Eichstätt eingefahren. Die Oberfranken kamen bei den Oberbayern zu einem 0:0.

Vor dem Spiel wären alle Bamberger über einen Zähler froh gewesen. Aber nach dem Spielverlauf hatten sie zwei Punkte verschenkt. Bei gleich verteilten Spielanteilen hatte die DJK ein deutliches Chancenplus und war dem Sieg sehr nahe. Aber die schwache Chancenauswertung kostete den Gästen aus dem Stadtteil Wildensorg den Sieg. Mit 35 Punkten haben die Bamberger weiterhin drei Punkte Vorsprung auf die Relegationszone.

Der Respekt der Gäste war groß, doch sie bemerkten bald, dass im Westpark-Stadion dieses Mal etwas zu holen war. Die Anteile am Spiel auf sehr holprigem Untergrund waren gleichverteilt. Klare Torchancen gab es für den VfB aber nicht. Lange Zeit passierte vor den Toren wenig. Die erste nennenswerte Aktion hatte Markus Fischer aus 22 Metern, aber der Ball landete auf dem Tornetz (22.). Die beste Chance zur Führung bot sich Calvin Sengül, der alleine auf das Eichstätter Tor zustürmte, den Ball aber knapp am Pfosten vorbei setzte (34.). Nach einem Freistoß von Fischer köpfte Johannes Jessen, aber der Ball wurde von Torwart Jonas Herter gehalten (40.).

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich am Bild wenig. Fischer hatte den Ball im Strafraum, fand aber keinen Abnehmer (55.). Eine Minute später bediente Simon Schmoll nach einem Angriff über rechts im Zentrum Sengül, der aber am langen und völlig freien Eck vorbeischoss. Fischer setzte noch einen Kopfball ab, die Kugel flog knapp vorbei (61.). Sengül wurde zum "Chancentod", als er nach einer Ecke an den Außenpfosten köpfte (75.). Auch Christopher Kettler hatte eine Kopfballchance völlig freistehend, aber er köpfte das Spielgerät dem Tormann genau in die Arme (82.).

Der VfB Eichstätt konnte nur über Standards ansatzweise Gefahr erzeugen, aber so richtig in Verlegenheit brachten die Platzherren den sehr guten und sicheren DJK-Torwart Christoph Trunk nicht. Es gab auch kein Aufbäumen bei den Platzherren, die für den Titelkampf unbedingt einen "Dreier" benötigt hätten. Und so ging das Spiel ohne Tore zu Ende unter der Leitung des sehr guten Schiedsrichters Florian Böhm aus dem oberbayerischen Wolfratshausen.

Don Bosco hatte eine Reihe von guten Möglichkeiten ausgelassen, das war an diesem Samstag das einzige Manko. Einsatz und Kampfbereitschaft stimmten von der ersten bis zur letzten Minute. Aber vor dem Tor waren die Angreifer der Domstädter mit ihrem Latein meistens am Ende. Auch Daniel Schäffler, der in der Startelf stand, rieb sich auf, kam aber zu keinem guten Abschluss. Immerhin gibt der Punktgewinn beim Meisterschaftsanwärter Mut und Selbstvertrauen für die letzten fünf Aufgaben. Bereits am Mittwoch steht das Derby und Nachholspiel beim Schlusslicht VfL Frohnlach an. Dieses muss der Tabellenzwölfte unter allen Umständen gewinnen und kann sich solche Nachlässigkeiten wie in Eichstätt nicht erlauben.



Stimmen zum Spiel

Mario Bail (Trainer DJK Don Bosco Bamberg): "Vor dem Spiel hätte ich ein Unentschieden hier bei einem der Titelanwärter unterschrieben. So wie es aber gelaufen ist, haben wir zwei Punkte verschenkt. Wir hatten in einer ausgeglichenen Partie ein deutliches Plus an Torchancen. Die Mannschaft hat hervorragend gekämpft, hätte sich dafür eigentlich mit einem Sieg belohnen müssen, auf jeden Fall können. Einzig bemängeln muss ich, dass uns vor des Gegners Tor die Effizienz gefehlt hat. Aber auf alle Fälle ist es ein weiterer Punkt für den Klassenerhalt."

Markus Mattes (Trainer VfB Eichstätt): "Wir konnten in keiner Phase an die Leistung von unserem starken 2:0-Sieg am Ostermontag gegen Aschaffenburg anknüpfen. Daher kann ich heute nicht zufrieden sein. Unter dem Strich ist es für uns ein gewonnener Punkt, denn Bamberg hatte deutlich mehr Chancen, und wir können heilfroh sein, dass wir kein Gegentor kassiert haben, was mehrfach möglich gewesen wäre. Heute war für uns einfach nicht mehr drin gegen einen kämpferisch sehr starken Gast aus Bamberg."



VfB Eichstätt -

DJK Don Bosco Bamberg 0:0

VfB Eichstätt: Herter - Waffler, Böhm, Graßl, Eberwein, Wolfsteiner, Schraufstetter, Schäll, Federl (63. Panknin), Scintu (83. Diallo), Grau / DJK Don Bosco Bamberg: Trunk - Esparza, Jessen, Niersberger, Strobler, Kettler, Schmoll, Sengül (90. Körner), Schäffler (77. Schmitt), Wunder, Fischer / SR: Böhm (Wolfratshausen) / Zuschauer: 290 / Gelbe Karten: Wolfsteiner, Scintu - Schäffler, Fischer