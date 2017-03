Der Meister ist zu Gast beim SKC Victoria

Am Wochenende stehen die letzten Heimspiele der Saison für die Kegler-Bundesligateams des SKC Victoria Bamberg im Sportpark Eintracht auf dem Programm. Am Samstag präsentiert sich der alte und auch neue deutsche Meister sowie die wohl beste Herrenmannschaft der Welt, der SKV Rot Weiß Zerbst, den Bamberger Fans. Beginn des Spitzenspiels gegen die zweitplatzierten Bamberger ist um 13 Uhr.

Der Sonntag steht im Zeichen der Frauen. Und hier ist mit DKBC-Präsident Jürgen Franke ein besonderer Gast zu gegen. Er wird nach dem Spiel der Victoria-Damen gegen den TSV Schott Mainz (Beginn 13 Uhr) die Meisterehrung der Bambergerinnen vornehmen.



Bundesliga, Herren

SKC Victoria Bamberg -

SKV Rot Weiß Zerbst

Es ist immer etwas Besonderes, wenn die Teams vom SKC Victoria und von Rot Weiß Zerbst aufeinandertreffen, auch wenn die Zerbster bereits seit zwei Wochen als deutscher Meister feststehen. "Zerbst ist eigentlich wie Bayern München im deutschen Fußball. Jeder will gegen das beste Team der Liga gewinnen. Daher werden wir sicher mit viel Elan und vollem Einsatz ins Spiel gehen. Für uns geht es schließlich auch noch um die Silbermedaille, und dafür benötigen wir eigentlich noch mindestens einen Sieg", meint Bambergs schnittbester Spieler Florian Fritzmann vor dem Vergleich mit dem Topteam aus Sachsen-Anhalt. Für die Zerb-ster, die am letzten Spieltag mit einem 4:4 beim KC Schwabsberg den ersten Punktverlust hinnehmen mussten, ist es eine gute Vorbereitung auf das Champions-League-Finale in zwei Wochen.

Die Bamberger ihrerseits freuen sich auf das Wiedersehen mit ihrem Ex-Kollegen Manuel Weiß, der seit dieser Saison das Trikot des Gegners trägt. Der SKC Victoria hat in dieser Saison erneut die Chance auf die Vizemeisterschaft, benötigt hierfür aber mindestens noch einen Sieg. Und was kann es eigentlich Schöneres geben, als gegen den Meister zu gewinnen.



2.Bundesliga Nord/Mitte, Herren

SKC Victoria Bamberg II -

SKK Viktoria Fürth

Nach der Niederlage vom vergangen Wochenende gegen Lorsch II will die SKC-"Zweite" nun im Heimspiel gegen den SKK Viktoria Fürth, welches direkt im Anschluss an das Topspiel der Bundesliga stattfindet, für die Entscheidung um die Vizemeisterschaft in der 2.Liga Nord/Mitte sorgen. Denn mit einem Heimsieg gegen Fürth hat das junge Team um Thomas Müller diese sicher. Für Fürth geht es voll gegen den Abstieg, und es bestehen noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.



Bundesliga, Damen

SKC Victoria Bamberg -

TSV Schott Mainz

Alle 16 Spiele haben die Damen des SKC Victoria Bamberg in dieser Saison gewonnen. Und es sollen noch zwei weitere Siege hinzukommen. Am Sonntag ab 13 Uhr gastieren die als Absteiger feststehenden Keglerinnen des TSV Schott Mainz im Sportpark Eintracht. Die Mainzerinnen konnten bis dato nur 7:25 Punkte einfahren und stehen damit am Tabellenende. In den bisherigen acht Auswärtsspielen setzte es bereits sieben Niederlagen, denen nur ein Sieg gegenübersteht. Daher sind die Rollen ganz klar verteilt.

Für die Bambergerinnen dient das Spiel als Vorbereitung für das Final Four der Champions League am übernächsten Wochenende in Podbrezova, wo sie sich den Titel holen wollen. Daher wird sicher jede Spielerin ihr Bestes geben, da im Finalturnier jeder zum Einsatz kommen möchte. Direkt im Anschluss an das Spiel erhält der deutsche Meister die obligatorischen Urkunden, die Meistermedaille sowie die Goldmedaillen für jede Spielerin.



2. Liga Mitte, Frauen

SV Pöllwitz -

SKC Victoria Bamberg II

Diese Partie musste in der Vorrunde aufgrund eines Spielverbots in Thüringen gedreht werden, und deshalb treten die bereits als Meister feststehenden Bambergerinnen erneut auswärts an. Am Sonntag ab 13 Uhr geht es in Zeulenroda gegen den SV Pöllwitz. Die Pöllwitzer "Mücken" stehen mit 18:18 Punkten auf dem 6. Platz und haben den Klassenerhalt bereits sicher. Daher geht es nur noch um die "Goldene Ananas". maha