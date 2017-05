Der HC 03 Bamberg wacht früh genug auf

Das Nachbarderby zum Saisonabschluss in der Bezirksoberliga Oberfranken haben die Handballer des HC 03 Bamberg gegen die SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt in der Halle am Georgendamm mit 27:24 (13:9) gewonnen. Der HC 03, der vor der Runde mit dem Aufstieg geliebäugelt hatte, beendete die Saison als Dritter, was bereits vor dem letzten Spiel feststand. Ob der Spielgemeinschaft der zehnte Platz zum Klassenerhalt reicht, war zuletzt noch offen. 22:22 spielten die Bezirksoberliga-Handballerinnen des HC 03 Bamberg (5.) zum Ausklang beim HSV Hochfranken (9.). Die Partie des TV Hallstadt (11.) beim Meister TV Helmbrechts wurde kurzfristig auf den kommenden Sonntag (14 Uhr) verlegt.



Bezirksoberliga, Herren

HC 03 Bamberg -

SG Bamberg/Hallstadt 27:24

Der HC 03 wollte seine Vormachtstellung im Bamberger Handball demonstrieren, während es für die "Zwölfer" noch um wichtige Punkte im Abstiegskampf ging. Dementsprechend motiviert gingen die Gäste auch in die Partie und legten sofort einen 3:0-Lauf hin. Die Gastgeber waren in dieser Phase geistig noch in der Kabine und wachten erst mit fortgeschrittener Spielzeit nach und nach auf. Besonders der Hallstadter Torhüter Mellinghof zeigte sich gut aufgelegt und entschärfte immer wieder Bälle. Mit der Einwechslung von Gubler auf Rückraum rechts kam mehr Druck ins Bamberger Spiel, so dass die Gastgeber über ein 6:6 auf 13:9 zur Pause davonziehen konnten.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Handballer um Trainer Matthias Roppelt schnell auf die Vorentscheidung. In dieser Phase stand die Abwehr sicher und vorne wurden die Angriffe konsequent zu Ende gespielt. Beim 20:12 aus Sicht der Gastgeber schien das Spiel schon gelaufen. Hallstadt kämpfte aber weiter und konnte unter freundlicher Mithilfe der nachlassenden Bamberger nochmals etwas verkürzen. Die Führung geriet aber nie wirklich in Gefahr, und so konnte der HC 03 Bamberg die Saison vor guter Kulisse in der Georgendammhalle mit dem erwarteten Sieg beschließen. Die Hallstadter schließen als Drittletzter ab und müssen darauf hoffen, dass nicht mehr als zwei Mannschaften aus der Landesliga in die Bezirksoberliga absteigen.

Nach der enttäuschenden 19:25-Niederlage bei der TS Lichtenfels hatte die SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt beim Gastspiel in Bamberg wieder ihr Potenzial abrufen. Motiviert eingestellt auf dieses Derby startete die SG mit einer aggressiven Abwehr. Der HC-Angriff reagierte sehr überrascht. Auch Torwart Sebastian Mellinghoff hielt einige schwere Bälle. Eine frühzeitige Auszeit des SG-Trainers Falko Malt brachte in der zweiten Hälfte die Ruhe zurück ins Spiel, und so konnte sich die SG Stück für Stück wieder herankämpfen, wobei sich die Gäste in der zweiten Hälfte eine gleichmäßige Bestrafung beider Seiten durch das Schiedsrichtergespann gewünscht hätte. In der 58. Min. holte sich der Topwerfer der Partie, Hans Diller (sieben Tore), die Rote Karte zum Abschluss der Saison ab. Die Handballer der SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt waren mit ihrer Leistung zufrieden, vor allem mit der der Torhüter, und konnten nach dem 38:18-Sieg der Kunstadter über Hut/Ahorn ihren zehnten Platz halten.

Wie viel dieser wert sein wird, wird sich in zwei Wochen herausstellen. Aktuell sieht es in der Landesliga für die HSG Fichtelgebirge und den TV Münchberg nach Klassenerhalt aus, da sie in den letzten zwei Spielen noch gegen mindestens einen vermeintlich leichteren Gegner punkten können. Dies würde den Klassenerhalt und weitere Derbys für die SG bedeuten.

HC 03 Bamberg: Henkies, Scharf - Perlinger (1), Hoh (6), Sommer (1), Haupt (6), Kustos (1), Götz (1), Grenz (1), Schäper (5/5), Gubler (5), Zirngibl / SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt: Schraudner, Mellinghoff - Diller (7), P. Schardt (4), Korczynski (3/3), Nicolai (3/2), Fischer (2), Nostheide (1), Schallenberg (1), Dütsch (1), Schiewer (1), Soleymani (1/1), Kühnl, Weiner