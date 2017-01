Die Damen der DJK Brose erhalten viel Lob

In stimmungsvoller Atmosphäre haben sich die Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg mit einem Sieg in die vierwöchige Weihnachtspause der 2. Liga Süd verabschiedet. Vor 200 Zuschauern in der Graf-Stauffenberg-Halle zeigte die Mannschaft von Ulf Schabacker und Jessica Miller am Samstagnachmittag eine der komplettesten Leistungen im bisherigen Saisonverlauf und belohnte sich mit einem 73:56 (32:26)-Erfolg über die Sportgemeinde Weiterstadt.

Zum Abschluss des Basketball-Jahres 2016 verdienten sich Kapitänin Liisi Sokman und ihre Teamkolleginnen dafür nicht nur den Applaus des Publikums, sondern auch reichlich Lob von Seiten des Trainergespanns und der sportlichen Leitung bei der anschließenden Weihnachtsfeier. Dem vorausgegangen waren 40 konzentrierte Minuten der DJK-Damen, die dem Tabellenvierten insbesondere mit ihrer Verteidigung den Zahn zogen.

Allen voran auf die mit durchschnittlich 20 Punkten pro Partie beste Werferin der Liga, Ana-Maria Kammer, waren die Gastgeberinnen eingestellt. Nach vier Fehlversuchen im ersten Viertel kam die 30-Jährige in den verbleibenden 25 Minuten ihrer Einsatzzeit zu lediglich einem weiteren Abschluss aus dem Feld und blieb an diesem Tag ohne Treffer. "Wir haben nahezu alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Von daher Kompliment an meine Spielerinnen. Es war ein kämpferisch intensiv geführtes Duell auf Augenhöhe, in dem sich Weiterstadt lange gewehrt hat. Das Ergebnis war für mich am Ende fast deutlicher als der Spielverlauf", zollte Schabacker seinen Schützlingen Respekt.



11:0-Lauf bringt Vorentscheidung

Nach einer im Ergebnis über weite Strecken ausgeglichenen ersten Hälfte (32:26) nutzten die Bambergerinnen den ungewöhnlich langen Aufenthalt in der Kabine effektiv, um sich für den Jahresendspurt "heiß" zu machen. Mit einem 11:0-Zwischenspurt verschafften sie sich bis Mitte des dritten Durchgangs einen zweistelligen Vorsprung (45:33). Zwar griffen die Hessinnen bis zum Viertelende noch einmal an, kamen danach aber nicht mehr entscheidend heran. "Heute haben wir deutlich die Entwicklung der Mannschaft seit Saisonbeginn gesehen. Wir sind in der Verteidigung individuell stabiler geworden und offensiv inzwischen weniger fehleranfällig. Zudem gelingt es uns immer besser, unsere Großen ins Spiel zu bringen und daraus Kapital zu schlagen", führte Schabacker an, was in den letzten zehn Minuten die Basis dafür bildete, dass seine Truppe sich auf 17 Zähler absetzte (60:43, 35. Minute).

Die Tatsache, dass dieser Abstand auch am Schluss an der Anzeigetafel stand, bescherte den DJKlerinnen nicht nur zwei weitere wichtige Punkte, sondern nach der 63:69-Hinspielniederlage auch den besseren direkten Vergleich gegen einen Konkurrenten im Rennen um den Einzug in die Play-offs. "Die Mannschaft kann stolz auf das sein, was sie in den letzten vier Monaten geleistet und mit viel Zeitaufwand und Engagement erreicht hat", lobte Manager Sebastian Hader. "Persönlich gefreut hat mich, dass sie in unserem Weihnachts-Heimspiel auch wieder eine größere Kulisse von sich überzeugen durfte. Die Ausgangsposition für das neue Jahr ist gut. Jetzt liegt es an uns, nach der wohlverdienten Pause darauf aufzubauen."

Die erste Aufgabe des neuen Jahres wartet am 14. Januar 2017 auf die Bambergerinnen. Zu Gast in der Graf-Stauffenberg-Halle sind dann die Damen der TS Jahn München.

DJK Brose Bamberg: Waldner (16), Sokman (13), Zeis (11), Förner (9), Münder (8), Perv (8), Furman (6), Lohneiß (2), Hesselbarth / SG Weiterstadt: Stiller (17), Krick (16), Annawald (10), Engeln (9), Lapszynski (2), Müller (2), Becker, Böhm, Kammer, Kolb red