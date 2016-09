Burgebracher starten mit Neuzugang aus Rumänien in die neue Saison

Nach dem erfolgreichen Abschneiden der Burgebracher Oberliga-Ringer beim Mittelfrankenpokalturnier beginnt am Samstag die Saison in der dritthöchsten deutschen Liga. In der vergangenen Runde erkämpfte sich der TSV mit einem ausgeglichenen 14:14 Punkteverhältnis den fünften Platz.



In der neuen Oberliga-Saison sind mit dem TSV Burgebrach, RSV Schonungen, ASV Hof, SV Johannis Nürnberg II und dem Zweitliga-Absteiger ASC Bindlach gleich fünf Teams aus Franken vertreten. Hier können sich die Fans auf spannende Derbys freuen. Komplettiert wird die höchste bayerische Liga mit der SpVgg Freising, dem Aufsteiger aus der Bayernliga ASV Au/Allertau und dem ersten Gegner der Burgebracher, den SV Mietraching.



TSV-Trainer Michael Giehl sagt vor dem Heimkampf am Samstag um 19.30 Uhr in der Windeck-Halle: "Unser Kader hat sich dieses Jahr kaum verändert. Neu im Team ist Mihai Mihut, ein guter Freund von Dragos Cimpanu aus seiner Heimatstadt Piatra-Neamt in Rumänien. Er stand zuvor in der Bundesliga für Schriesheim auf der Matte und konnte dort hervorragende Ergebnisse erzielen. Er ist genau wie Dragos ein Spezialist im griechisch-römischen Stil, flexibel einsetzbar und ein exzellenter Trainingspartner für unsere Jungs. Ich sehe den Zweitliga-Absteiger ASC Bindlach als Favoriten auf die Meisterschaft." 2015 gewann der TSV in Mietraching mit 22:14 und verlor daheim mit 13:18.



In der Gruppenoberliga kämpft am Samstag ab 18.15 Uhr Burgebrachs "Zweite" im Vorkampf gegen den Landesliga-Absteiger RCA Bayreuth. vs